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Ο Λίαμ Νίσον αρνήθηκε τον ρόλο λόγω τελεσιγράφου της συζύγου του, ενώ ο Μπαρτ Ρέινολντς και ο Κλιντ Ίστγουντ πίστευαν ότι ο χαρακτήρας πρέπει να υποδύεται αποκλειστικά από Βρετανό ηθοποιό.

Από την άλλη πλευρά, οι Χιου Τζάκμαν, Μελ Γκίμπσον και Γιούαν ΜακΓκρέγκορ απέρριψαν την πρόταση φοβούμενοι τον καλλιτεχνικό εγκλωβισμό σε έναν ρόλο.

Η επιθυμία τους για ποικιλία στους ρόλους και η αποφυγή μακροχρόνιων δεσμεύσεων σε μια κινηματογραφική σειρά λειτούργησαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την απόφασή τους να μην ενσαρκώσουν τον θρυλικό πράκτορα.

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Ο Τζέιμς Μποντ αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι διάσημοι ηθοποιοί που είχαν την ευκαιρία να φορέσουν το κοστούμι του θρυλικού πράκτορα 007, αλλά αποφάσισαν να αρνηθούν. Από οικογενειακά τελεσίγραφα μέχρι τον φόβο του καλλιτεχνικού εγκλωβισμού, οι λόγοι πίσω από τις αποφάσεις τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η συμμετοχή σε μια ταινία του Τζέιμς Μποντ μπορεί να απογειώσει την καριέρα ενός ηθοποιού και να τον συνδέσει για πάντα με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Κι όμως, για ορισμένους αστέρες του Χόλιγουντ, η προοπτική να γίνουν ο επόμενος 007 δεν ήταν τόσο δελεαστική όσο φαινόταν.

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Ας δούμε έξι γνωστούς ηθοποιούς που αρνήθηκαν ή δεν θέλησαν να διεκδικήσουν τον εμβληματικό ρόλο.

Λίαμ Νίσον – Το τελεσίγραφο της συζύγου του

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Νίσον βρέθηκε κοντά στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ τη δεκαετία του 1990, μετά την επιτυχία της ταινίας «Η Λίστα του Σίντλερ».

Μάλιστα, είχε δεχθεί προσεγγίσεις από την παραγωγό Μπάρμπαρα Μπρόκολι. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι ενδιαφερόταν για την προοπτική να ενσαρκώσει τον διάσημο πράκτορα.

Ωστόσο, υπήρχε ένα σοβαρό εμπόδιο: η σύντροφός του, η ηθοποιός Νατάσα Ρίτσαρντσον. Όπως αποκάλυψε αργότερα ο Νίσον, εκείνη του ξεκαθάρισε ότι δεν θα τον παντρευόταν εάν αναλάμβανε τον ρόλο του 007.

Ο ηθοποιός επέλεξε τελικά τον έρωτα αντί για την κινηματογραφική περιπέτεια. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1994.

Χιου Τζάκμαν – Δεν ήθελε να εγκλωβιστεί σε έναν ρόλο

Ο Αυστραλός σταρ, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Wolverine στη σειρά ταινιών «X-Men», ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που συνδέθηκαν με την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Πιρς Μπρόσναν.

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Ο Τζάκμαν είχε δεχθεί προτροπή να εξετάσει σοβαρά την προοπτική του 007, αλλά δεν ενθουσιάστηκε με την κατεύθυνση των σεναρίων.

Σε συνεντεύξεις του έχει εξηγήσει ότι τον προβλημάτιζε η δέσμευση σε δύο μεγάλες κινηματογραφικές σειρές ταυτόχρονα, καθώς φοβόταν ότι δεν θα είχε χρόνο να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους.

Έτσι, προτίμησε να συνεχίσει την πορεία του μακριά από το διάσημο σμόκιν του Βρετανού πράκτορα.

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Μπαρτ Ρέινολντς – «Ο Μποντ πρέπει να είναι Άγγλος»

Ο αείμνηστος Αμερικανός ηθοποιός Μπαρτ Ρέινολντς είχε δεχθεί πρόταση να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, όταν οι παραγωγοί αναζητούσαν τον επόμενο πρωταγωνιστή της σειράς.

Εκείνος, όμως, θεωρούσε ότι ο χαρακτήρας έπρεπε να ενσαρκώνεται από Βρετανό ηθοποιό.

Μάλιστα, χρόνια αργότερα παραδέχθηκε ότι η απόφασή του ήταν λανθασμένη και ότι θα μπορούσε να είχε ανταποκριθεί εξαιρετικά στον ρόλο.

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«Ένας Αμερικανός δεν μπορεί να παίξει τον Τζέιμς Μποντ. Πρέπει να είναι Άγγλος», ήταν το σκεπτικό που είχε εκφράσει τότε.

Ο ίδιος αργότερα αντιμετώπισε την απόφασή του με χιούμορ, παραδεχόμενος ότι έχασε μια τεράστια ευκαιρία.

Κλιντ Ίστγουντ – Δεν ήθελε να αντικαταστήσει τον Σον Κόνερι

Ο θρυλικός Κλιντ Ίστγουντ ήταν επίσης ένα από τα μεγάλα ονόματα που συνδέθηκαν με τον ρόλο του 007.

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Οι παραγωγοί τον προσέγγισαν μετά την αποχώρηση του Σον Κόνερι, όμως ο Αμερικανός ηθοποιός δεν θεώρησε σωστό να αναλάβει έναν χαρακτήρα που είχε ταυτιστεί τόσο έντονα με τον Σκωτσέζο σταρ.

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Ο Ίστγουντ είχε εξηγήσει ότι πίστευε πως ο Τζέιμς Μποντ έπρεπε να παραμείνει Βρετανός και ότι δεν αισθανόταν άνετα να πάρει τη θέση του Κόνερι.

Τελικά, ο ρόλος δεν πέρασε στα χέρια του, με τον Σον Κόνερι να επιστρέφει για το «Diamonds Are Forever».

Μελ Γκίμπσον – Ο φόβος της μακροχρόνιας δέσμευσης

Ο Μελ Γκίμπσον, ένας από τους μεγαλύτερους σταρ δράσης της δεκαετίας του 1980, είχε επίσης την ευκαιρία να εξετάσει το ενδεχόμενο να γίνει ο νέος Τζέιμς Μποντ.

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Μετά την επιτυχία των ταινιών «Mad Max» και «Φονικό Όπλο», το όνομά του βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνα που απασχόλησαν τους ανθρώπους της παραγωγής.

Ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι είχε δεχθεί πρόταση σε νεαρή ηλικία, αλλά τελικά δεν προχώρησε.

Ο βασικός του προβληματισμός ήταν η μακροχρόνια δέσμευση που συνεπαγόταν ο ρόλος. Δεν ήθελε να εγκλωβιστεί σε έναν χαρακτήρα για πολλά χρόνια, όπως είχε συμβεί με τον Σον Κόνερι.

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ – Δεν ήθελε να γίνει μόνο ο 007

Ο πρωταγωνιστής του «Trainspotting» και των ταινιών «Star Wars» ήταν ακόμη ένας ηθοποιός που συνδέθηκε με την αναζήτηση του διαδόχου του Πιρς Μπρόσναν.

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ δεν ήθελε να ταυτιστεί αποκλειστικά με έναν τόσο αναγνωρίσιμο κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Η ανησυχία του ήταν ότι η συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική σειρά θα περιόριζε τις υπόλοιπες επαγγελματικές του επιλογές.

Έτσι, προτίμησε να συνεχίσει να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, διατηρώντας μεγαλύτερη καλλιτεχνική ελευθερία.

Ένας ρόλος που δεν είναι για όλους

Η ιστορία του Τζέιμς Μποντ αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πιο περιζήτητοι κινηματογραφικοί ρόλοι δεν αποτελούν αυτονόητη επιλογή για κάθε ηθοποιό.

Για κάποιους, η άρνηση ήταν αποτέλεσμα προσωπικών αποφάσεων. Για άλλους, προτεραιότητα είχε η καλλιτεχνική ελευθερία ή ο φόβος ότι θα ταυτίζονταν για πάντα με έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα.

Το βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις τους δημιούργησαν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα υποθετικά σενάρια στην ιστορία του κινηματογράφου: Πώς θα ήταν άραγε ο Τζέιμς Μποντ αν τον είχαν ενσαρκώσει ο Λίαμ Νίσον, ο Χιου Τζάκμαν ή ο Κλιντ Ίστγουντ;