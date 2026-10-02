Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η MagentaTV της Telekom συνήψε συμφωνία με τα Amazon MGM Studios για την προβολή δεκαοκτώ νέων κινηματογραφικών παραγωγών από τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Οι ταινίες περιλαμβάνουν διάφορα είδη όπως δράση, κωμωδία και θρίλερ, ενώ επιπλέον τίτλοι αναμένεται να προστεθούν στο πρόγραμμα έως το 2027.

Παράλληλα, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει τον Οκτώβριο το pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 για την προβολή είκοσι πέντε ταινιών του James Bond.

Το ειδικό κανάλι θα παρουσιάσει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του πράκτορα 007, συνοδευόμενη από αφιερώματα στους ηθοποιούς και τους χαρακτήρες του franchise.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέες κινηματογραφικές παραγωγές της Amazon MGM Studios έρχονται από τον Νοέμβριο στη MagentaTV της Telekom, στο πλαίσιο σύναψης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Από ταινίες δράσης, περιπέτειας και επιστημονικής φαντασίας μέχρι θρίλερ, κωμωδίες και οικογενειακές ταινίες, 18 νέοι τίτλοι της Amazon MGM Studios θα ενταχθούν σταδιακά στο πρόγραμμα.

Advertisement

Advertisement

Από αυτούς, ξεχωρίζουν οι «Masters of the Universe» με τους Νίκολας Γκάλιτζιν και Καμίλα Μέντες, «Crime 101» με τους Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλι Μπέρι, «Η Εσχάτη των Ποινών» με τους Κρις Πρατ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, «Μετά το Κυνήγι» με την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Άϊο Εντεμπίρι, «The Accountant 2» με τον Μπεν Άφλεκ, «The Wrecking Crew» με τους Τζέισον Μομόα και Ντέιβ Μπαουτίστα, «Play Dirty» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, «Tom Clancy’s Jack Ryan: Πόλεμος Φαντασμάτων», «Oh.What.Fun» με την Μισέλ Φάιφερ, καθώς καιη action comedy «Heads of State» με τους Ίντρις Έλμπα, Τζον Σίνα και Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας.

The Accountant 2

Μετά το Κυνήγι

Μέσα στο 2027 αναμένονται, ακόμα, η βιογραφική αθλητική ταινία «Madden» για τη ζωή του θρυλικού προπονητή και σχολιαστή του αμερικανικού football, Τζον Μάντεν, με τους Νίκολας Κέιτζ και Κρίστιαν Μπέιλ, καθώς και το «The Man with the Bag» με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Crime 101

Pop-up κανάλι αφιερωμένο στον James Bond

Στον James Bond αφιερώνει η MagentaTV τον Οκτώβριο, μέσα από το pop-up κανάλι «Magenta Cinema 007», προβάλλοντας ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον κατάλογο της MGM.

Από την Πέμπτη 1/10 έως και το Σάββατο 31/10 (καθημερινά από τις 15:00), το «Magenta Cinema 007» θα προβάλλει 25 ταινίες του franchise, από το «Dr. No» με τον Σον Κόνερι έως το «No Time to Die» με τον Ντάνιελ Κρεγκ, μαζί με ειδικό περιεχόμενο αφιερωμένο στην ιστορία και τη δημιουργία των ταινιών. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του «Magenta Cinema 007» θα έχουν τα αφιερώματα στους Σόν Κόνερι, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθυ Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν, Ντάνιελ Κρεγκ, καθώς και στις Women of Bond και τον μεγαλύτερο «κακό» του franchise του James Bond, Σταύρο Μπλόφιλντ.

Advertisement

Οι σειρές του Οκτωβρίου

Ο Οκτώβριος φέρνει στη MagentaTV την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν του «Tulsa King» του Τέιλορ Σέρινταν (Σάββατο 17/10, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τον Dwight Manfredi να προσπαθεί να αφήσει πίσω του τις παράνομες δραστηριότητες και να μετατρέψει την αυτοκρατορία που έχτισε στην Tulsa σε μια νόμιμη και ισχυρή επιχειρηματική δύναμη. Στο τέλος του μήνα επιστρέφει και ο Dexter Morgan στη 2η σεζόν του «Dexter: Resurrection» (Σάββατο 31/10, 00:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική, με διπλό επεισόδιο), με τους Μάικλ Σ. Χολ και Ούμα Θέρμαν. Αυτή τη φορά, ο Dexter βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ανάμεσα σε επικίνδυνους serial killers, με τον Μπράιαν Κοξ στον ρόλο του διαβόητου New York Ripper και τον Νταν Στίβενς ως Five Borough Killer. Πρεμιέρα κάνει, επίσης, το νέο θρίλερ εκδίκησης «Kill Jackie» (Σάββατο 3/10, 22:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 24 ώρες μετά την Αμερική, με όλα τα επεισόδια), με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς στον ρόλο μιας πρώην διακινήτριας ναρκωτικών, η οποία αναγκάζεται να επιστρέψει στην επικίνδυνη ζωή που άφησε πίσω της, όταν δολοφόνοι από το παρελθόν αρχίζουν να την καταδιώκουν.

Kill Jackie

Tusla King

Με νέες σεζόν επιστρέφουν, επίσης, το «CIA» (2η σεζόν – Τρίτη 6/10, 21:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), με τους Colin Glass και Bill Goodman να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο επικίνδυνων επιχειρήσεων, και το «Maigret» (2η σεζόν – Δευτέρα 19/10, 23:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά τη Γαλλία), με τον ομώνυμο επιθεωρητή να αναλαμβάνει τρεις νέες απαιτητικές υποθέσεις, την ώρα που η θέση του στην αστυνομία αρχίζει να απειλείται. Επιστροφή και για τις αστυνομικές σειρές της Paramount «Marshals» (2η σεζόν – Δευτέρα 5/10, 22:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), «NCIS: Origins» (3η σεζόν – Τετάρτη 7/10, 23:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική) και «Boston Blue» (2η σεζόν – Σάββατο 10/10, 21:00, Magenta Series 1, 24 ώρες μετά την Αμερική), όπως και για τις δύο επιτυχημένες παραγωγές του BBC, το «Blue Lights» (4η σεζόν – Παρασκευή 2/10, με όλα τα επεισόδια στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV) και το «Time» (3η σεζόν – Τρίτη 13/10, 23:00, στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV, 48 ώρες μετά την Αγγλία).

Advertisement

Οι κινηματογραφικές αφίξεις του μήνα

Στις μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις του Οκτωβρίου ξεχωρίζει η ταινία δράσης «Ανελέητο Κυνήγι» (Κυριακή 25/10, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Μελ Γκίμπσον. Ένας μοναχικός άνδρας, ειδικός στην επιβίωση στην άγρια φύση, και η κόρη του σώζουν μια τραυματισμένη γυναίκα από ένα ποτάμι. Σύντομα, όμως, βρίσκονται στο στόχαστρο ενός αδίστακτου εμπόρου ναρκωτικών και της συμμορίας του, δίνοντας μια απεγνωσμένη μάχη για τη ζωή τους.

Advertisement

Ανελέητο Κυνήγι

Στην ατζέντα του μήνα ανήκει και ο «Μαγγελάνος» (Κυριακή 18/10, 21:00, Magenta Cinema 1), με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ στον ρόλο του θρυλικού Πορτογάλου θαλασσοπόρου, καθώς και το «Δυστυχώς Βρίζω» (Κυριακή 11/10, 21:00, Magenta Cinema 1), βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος, έχοντας διαγνωστεί με σύνδρομο Τουρέτ, μεγαλώνει στη Βρετανία της δεκαετίας του ’80, παλεύοντας με τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Μαγγελάνος

Ο Οκτώβριος φέρνει, επίσης, το υποψήφιο για 2 Όσκαρ «Sirat» (Τρίτη 6/10, 21:00, Magenta Cinema 1) του Όλιβερ Λάσε και το «I Was a Stranger» (Πέμπτη 1/10, 21:00, Magenta Cinema 1) με τους Ομάρ Σι και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Στα ντοκιμαντέρ ξεχωρίζει το «Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour» (Παρασκευή 23/10, 22:00, Magenta Cinema 2), σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον και Μπίλι Άιλις, με εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις από την παγκόσμια περιοδεία της βραβευμένης τραγουδίστριας και στιγμές από τα παρασκήνια.

Για τους μικρούς φίλους της MagentaTV, τέσσερις νέες μεταγλωττισμένες ταινίες έρχονται στο Magenta Cinema 1: «Χόλι, το γενναίο σκαντζοχοιράκι» (Σάββατο 3/10, 19:25), «Δαβίδ: Το αγόρι που έγινε θρύλος» (Σάββατο 17/10, 19:00), «Πνεύμα από σπίτι 2» (Σάββατο 24/10, 19:20) και «Μυστικός πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη» (Σάββατο 31/10, 19:15).

Advertisement

«Halloween Nights»

Advertisement

Σε Halloween ρυθμούς θα κινείται η MagentaTV από το Σάββατο 24/10 μέχρι και την Κυριακή 1/11, με ειδικό αφιέρωμα 9 ταινιών τρόμου, καθημερινά στις 22:00. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το «Dolly» (Παρασκευή 30/10, Magenta Cinema 2), όπου μια γυναίκα πέφτει στα χέρια μιας διαταραγμένης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν παιδί της, και το «Hokum» (Σάββατο 31/10, Magenta Cinema 2) με τον Άνταμ Σκοτ (Severance) στον ρόλο ενός συγγραφέα που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο της Ιρλανδίας και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη εξαφάνιση, σκοτεινούς θρύλους και μια καταραμένη σουίτα.

Κάθε νέο επεισόδιο σειράς και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμα, αμέσως μετά την προβολή τους στα κανάλια της MagentaTV, στον On Demand κατάλογό της. Μέσα από την υπηρεσία, οι συνδρομητές απολαμβάνουν πρόσβαση σε πάνω από 12.000 τίτλους, με ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές, για ατελείωτη διασκέδαση για όλα τα γούστα.

Advertisement