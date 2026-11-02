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Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος δημόσια τον υποστήριξε για τη διαδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ στον εμβληματικό ρόλο.

Ο Σκωτσέζος πρωταγωνιστής της σειράς Slow Horses επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τη φημολογία, τονίζοντας ότι δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν.

Παράλληλα, ο ηθοποιός προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στη νέα διασκευή του έργου Περηφάνια και Προκατάληψη, όπου θα ενσαρκώσει τον κύριο Ντάρσι.

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Ο Τζακ Λόουντεν, πρωταγωνιστής της σειράς Slow Horses, ο οποίος πρόκειται να ενσαρκώσει τον κύριο Ντάρσι στη νέα διασκευή του «Περηφάνια και Προκατάληψη», παραδέχεται ότι οι εικασίες πως είναι το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο του James Bond είναι «ιδιαίτερα κολακευτικές».

Ο Λόουντεν δεν αποκαλύπτει ωστόσο, τίποτα σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει ήδη περάσει από δοκιμαστικά για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

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Σε συνέντευξή του στο βρετανικό περιοδικό GQ, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, ο Σκωτσέζος ηθοποιός αναφέρεται εν συντομία στα σχετικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία συγκαταλέγεται σε μια μικρή ομάδα ηθοποιών που πέρασαν από οντισιόν για τον ρόλο του 007. Στα ονόματα που ακούγονται βρίσκονται επίσης ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζος Ο’Κόνορ.

Ο Λόουντεν σχολιάζει και τις δηλώσεις του συμπρωταγωνιστή του στο Slow Horses, Γκάρι Όλντμαν, οι οποίες έγιναν viral και αναστάτωσαν το διαδίκτυο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μιλώντας στην καναδική εκπομπή The Morning Show, ο Όλντμαν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ είχε ήδη επιλεγεί, εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι θα ήταν ο Λόουντεν. «Έχουν κάνει την επιλογή τους, απλώς δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε έχω σταυρώσει τα δάχτυλά για τον Τζακ», είχε δηλώσει ο βραβευμένος με Όσκαρ Άγγλος ηθοποιός.

«Όλο αυτό είναι ιδιαίτερα κολακευτικό», λέει ο Λόουντεν, ο οποίος, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος του British GQ, Κίραν Μόρις, έσπευσε στη συνέχεια να «προσγειώσει» τις προσδοκίες γύρω από το θέμα.

«Είναι ωραίο να ακούγεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά πραγματικά δεν πρόκειται να προσθέσω κι άλλο θόρυβο σε όλη αυτή την ιστορία», συνεχίζει. «Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό, και ο Γκάρι είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να ακούς τέτοια λόγια από κάποιον σαν κι αυτόν. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε όσα ακούγονται».

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Μόλις την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα δοκιμαστικά για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ και το σενάριο της οποίας υπογράφει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στα τέλη Οκτωβρίου.

Αρχικά είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ανάμεσα στους υποψήφιους βρισκόταν και ο Τζακ Ο’Κόνελ (Sinners), ωστόσο σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το The Hollywood Reporter διευκρίνισαν κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Παράλληλα, διαψεύδονται και τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τζέικομπ Ελόρντι, πρωταγωνιστή των σειρών Euphoria και της ταινίας Frankenstein, να περνά επίσης από δοκιμαστικά.

Το δημοσίευμα του GQ επισημαίνει, μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση: η Νίνα Γκολντ, η casting director που επέλεξε τον Λόουντεν για τον ρόλο που τον ανέδειξε και του χάρισε υποψηφιότητα για Emmy, του Ρίβερ Κάρτραϊτ στη σειρά Slow Horses, είναι η ίδια που έχει αναλάβει και την αναζήτηση του ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007.

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Ούτε η σύζυγος του Λόουντεν, η Ιρλανδή ηθοποιός και υποψήφια για Όσκαρ Σίρσα Ρόναν, έχει θελήσει να δώσει συνέχεια στη σχετική φημολογία.

«Αυτό είναι ένα εντελώς ξεχωριστό ζήτημα», δήλωσε η Ρόναν στο Associated Press τον Οκτώβριο. «Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας. Έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Οπότε, ναι, δεν είναι πραγματικά ένα θέμα που συζητάμε στο σπίτι μας. Ο σκύλος πρέπει να βγει βόλτα, το φαγητό πρέπει να μαγειρευτεί -αυτά είναι που μας απασχολούν περισσότερο».

Η συνέντευξη του Λόουντεν στο British GQ πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πολυαναμενόμενη παραγωγή του Netflix Περηφάνια και Προκατάληψη, στην οποία ο ηθοποιός θα υποδυθεί τον διασημότερο από τους μνηστήρες που δημιούργησε η πένα της Τζέιν Όστεν, τον αινιγματικό και ρομαντικό κύριο Ντάρσι.

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«Όταν αναλαμβάνω έναν ρόλο ή όταν μου προτείνουν μια δουλειά, σκέφτομαι μέχρι πού μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να κάνω με αυτήν. Στο 99% των ρόλων μου δεν θεωρώ τον εαυτό μου αυτονόητη επιλογή, αλλά όταν οι άλλοι με βλέπουν έτσι, αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά», εξηγεί, αναφερόμενος στην έκπληξή του όταν έμαθε ότι ήταν μία από τις βασικές επιλογές της σεναριογράφου Ντόλι Όλντερτον για τον ρόλο του Ντάρσι.

«Δεν είμαι συνήθως η πρώτη επιλογή των άλλων για τους περισσότερους ρόλους που έχω παίξει, και αυτό, κατά κάποιον τρόπο, μου αρέσει πολύ».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

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