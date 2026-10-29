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Τους κεντρικούς ρόλους της Ελίζαμπεθ Μπένετ και του κυρίου Ντάρσι υποδύονται η Έμα Κόριν και ο Τζακ Λόουντεν αντίστοιχα.

Το σενάριο της μεταφοράς υπογράφει η Ντόλι Άλντερτον, ενώ τη σκηνοθεσία της παραγωγής, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Ολίβια Κόλμαν και ο Ρούφους Σιούελ, έχει αναλάβει ο Γιούρος Λιν.

Η σειρά στοχεύει να αποδώσει το πνεύμα του μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της σχέσης των ηρώων μέσα από τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

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Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της σειράς «Περηφάνια και Προκατάληψη» (Pride and Prejudice), νέα μεταφορά στην οθόνη της πολυαγαπημένης ιστορίας της Ελίζαμπεθ Μπένετ και του κυρίου Ντάρσι, από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν.

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου, με την Έμα Κόριν στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Μπένετ και τον Τζακ Λόουντεν -ο οποίος είναι μεταξύ των υποψηφίων James Bond– στον ρόλο του κυρίου Ντάρσι. Το σενάριο υπογράφει η συγγραφέας Ντόλι Άλντερτον, γνωστή από το Everything I Know About Love, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Γιούρος Λιν, (Heartstopper).

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Η ιστορία μάς μεταφέρει στην Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα, όπου η κοινωνική θέση, η περιουσία και οι προσδοκίες γύρω από τον γάμο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των γυναικών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ελίζαμπεθ Μπένετ, μια ευφυής, ανεξάρτητη και πνευματώδης νεαρή γυναίκα, η οποία γνωρίζει τον εύπορο και φαινομενικά υπερόπτη κύριο Ντάρσι.

Η αρχική αντιπάθεια ανάμεσά τους εξελίσσεται σταδιακά σε μια βαθύτερη σχέση, καθώς οι δύο ήρωες καλούνται να υπερβούν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

Το νέο τρέιλερ μάς συστήνει την οικογένεια Μπένετ, με τις πέντε κόρες και τη μητέρα τους να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προοπτικές και τους περιορισμούς που επιβάλλει η κοινωνία. Παράλληλα, παρουσιάζει τις πρώτες συναντήσεις της Ελίζαμπεθ με τον Ντάρσι, τις αιχμηρές συνομιλίες τους και τη σταδιακή μεταβολή των συναισθημάτων τους.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται η βραβευμένη με Όσκαρ Ολίβια Κόλμαν, στον ρόλο της κυρίας Μπένετ, και ο Ρούφους Σιούελ ως κύριος Μπένετ. Η Φρέγια Μέιβορ υποδύεται την Τζέιν Μπένετ, ο Ντάριλ ΜακΚόρμακ τον κύριο Μπίνγκλεϊ, ο Λούις Πάρτριτζ τον κύριο Γουίκαμ και η Φιόνα Σο τη λαίδη Κάθριν ντε Μπεργκ.

Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να παραμείνει πιστή στο πνεύμα του μυθιστορήματος της Όστεν, που εκδόθηκε το 1813, αναδεικνύοντας τόσο τη ρομαντική ιστορία όσο και την οξυδερκή κοινωνική κριτική της συγγραφέως.

Η Ντόλι Άλντερτον έχει επισημάνει ότι τα συναισθήματα και οι ανησυχίες που διατρέχουν το έργο εξακολουθούν να είναι επίκαιρα: ο φόβος της κοινωνικής απόρριψης, οι οικογενειακές προσδοκίες και η αγωνία μήπως κρίνουμε λανθασμένα τους άλλους ή μας κρίνουν εκείνοι άδικα.

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Η «Περηφάνια και Προκατάληψη» έχει γνωρίσει πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συγκαταλέγονται η σειρά του BBC του 1995, με την Τζένιφερ Ιλ και τον Κόλιν Φερθ, και η ταινία του 2005, με την Κίρα Νάιτλι και τον Μάθιου Μακφάντιεν.

Η νέα διασκευή του Netflix επιχειρεί να συστήσει την ιστορία και σε μια νεότερη γενιά θεατών, διατηρώντας τον ρομαντισμό, το χιούμορ και τις κοινωνικές αντιθέσεις που έχουν καταστήσει το έργο της Τζέιν Όστεν διαχρονικό.

Με πληροφορίες από Variety, Netflix Tudum

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