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Η αυτοκράτειρα Ελισάβετ αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στον γάμο της με τον Φραγκίσκο Ιωσήφ, ο οποίος επιστρέφει τραυματισμένος από τον πόλεμο.

Αναζητώντας ηρεμία μακριά από τη Βιέννη, η Ελισάβετ αναπτύσσει μια έντονη έλξη για τον Ούγγρο κόμη Γκιούλα Αντράσι κατά το ταξίδι της.

Η σειρά παρουσιάζει επίσης την απόφαση του αρχιδούκα Μαξιμιλιανού να αναλάβει τον αυτοκρατορικό θρόνο του Μεξικού μαζί με τη σύζυγό του Καρλότα.

Η παραγωγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πλατφόρμας, έχοντας κερδίσει το βραβείο International Emmy καλύτερης δραματικής σειράς το 2023.

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Οι πύλες στα Ανάκτορα Σένμπρουν ανοίγουν για τελευταία φορά. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της τρίτης και τελευταίας σεζόν του «The Empress», της γερμανόφωνης σειράς εποχής που μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη ζωή της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, της θρυλικής Σίσσυ.

Στα έξι τελευταία επεισόδια, που θα είναι διαθέσιμα από τις 12 Νοεμβρίου, η Ελισάβετ, την οποία υποδύεται και πάλι η Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής ηθοποιός Ντεβρίμ Λινγκνάου Ισλάμογλου, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του γάμου της. Ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ (Φίλιπ Φρουασάν) επιστρέφει βαθιά τραυματισμένος ψυχικά από τον πόλεμο του 1859 στην Ιταλία και βασανίζεται από τις απώλειες στο πεδίο της μάχης. Η απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι μεγαλώνει και η απιστία του Φραγκίσκου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη σχέση τους.

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Την ίδια στιγμή, η ζωή στην αυλή και η εύθραυστη υγεία της ωθούν την Ελισάβετ να εγκαταλείψει τη Βιέννη και να αναζητήσει ηρεμία μακριά από το παλάτι. Η ιστορία εδώ συναντά πράγματι τη βιογραφία της Σίσσυ: η αυτοκράτειρα πέρασε τον χειμώνα του 1860-61 στη Μαδέρα για λόγους υγείας και, ύστερα από νέα επιδείνωση, έμεινε για μήνες στην Κέρκυρα.

Ο Αντράσι και μια σχέση στα όρια Ιστορίας και μυθοπλασίας

Στη σειρά, όμως, αυτό το ταξίδι ανοίγει τον δρόμο για μια νέα ερωτική ιστορία. Η Ελισάβετ συναντά τον Ούγγρο κόμη Γκιούλα Αντράσι (1823–1890) -στον ρόλο ο Ντέγιαν Μπούτσιν– και ανάμεσά τους αναπτύσσεται αμέσως έντονη πνευματική και σωματική έλξη. Το τρέιλερ θέτει έτσι τη Σίσσυ μπροστά στο βασικό δίλημμα της τελευταίας σεζόν: θα ακολουθήσει τις προσωπικές της επιθυμίες ή θα παραμείνει πιστή στον ρόλο που της επιβάλλει το στέμμα;

Εδώ η σειρά απομακρύνεται περισσότερο από όσα γνωρίζουμε ιστορικά. Η πραγματική Ελισάβετ είχε πράγματι στενή σχέση με τον Αντράσι και υποστήριξε ενεργά την προσέγγιση με την Ουγγαρία που οδήγησε στον Αυστροουγγρικό Συμβιβασμό του 1867. Η φιλία τους είχε τροφοδοτήσει επί δεκαετίες φήμες περί ερωτικού δεσμού, ωστόσο ιστορικοί θεωρούν αυτή την εκδοχή εξαιρετικά απίθανη.

Παράλληλα, η σειρά ανοίγει ένα δεύτερο μεγάλο ιστορικό μέτωπο. Ο μικρότερος αδελφός του Φραγκίσκου Ιωσήφ, αρχιδούκας Μαξιμιλιανός, ξεκινά μαζί με τη σύζυγό του Καρλότα για το Μεξικό, όπου πρόκειται να αναλάβει τον αυτοκρατορικό θρόνο. Η πραγματική περιπέτεια του Μαξιμιλιανού υπήρξε πολύ πιο σκοτεινή. Έγινε αυτοκράτορας του Μεξικού το 1864 με την υποστήριξη του Ναπολέοντα Γ΄, αλλά το εγχείρημα κατέρρευσε και ο ίδιος εκτελέστηκε το 1867.

Το «The Empress» επιστρέφει έχοντας ήδη εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες των γερμανόφωνων παραγωγών του Netflix. Η πρώτη σεζόν κέρδισε το International Emmy καλύτερης δραματικής σειράς το 2023, ενώ η δεύτερη μπήκε στο Top 10 της πλατφόρμας σε 84 χώρες.

΄Τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου πραγματοποιήθηκαν στη Βαυαρία, στην Τσεχία και στην Ισπανία, με τους Φλόριαν Κόσεν και Γιούλια Λάνγκχοφ στη σκηνοθεσία και την Καταρίνα Άισεν να παραμένει επικεφαλής της δημιουργικής ομάδας.

Με πληροφορίες από Deadline, Netflix