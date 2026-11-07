Η ανακοίνωση έγινε στις 6 Νοεμβρίου, την καθιερωμένη «Stranger Things Day», που τιμά την ημερομηνία εξαφάνισης του Γουίλ Μπάιερς, στις 6 Νοεμβρίου 1983, το γεγονός με το οποίο ξεκίνησαν όλα στην αρχική σειρά. Φωτογραφία youtube/Netflix

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία της νέας σειράς «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», η οποία αποτελεί πρίκουελ της αρχικής παραγωγής.

Η ιστορία θα εκτυλίσσεται το 1955 στην πόλη Μάριον της Νεβάδα, εξερευνώντας γεγονότα που προηγούνται της εμφάνισης του χαρακτήρα Βέκνα.

Τη σκηνοθεσία των τριών πρώτων επεισοδίων αναλαμβάνει ο Τζο Ράιτ, ενώ τα γυρίσματα της νέας σειράς έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Νέο Μεξικό.

Η πρεμιέρα του νέου εγχειρήματος, που στοχεύει στη δημιουργία μιας αυτόνομης μυθολογίας εντός του σύμπαντος του Stranger Things, αναμένεται το 2028.

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Το «Stranger Things» μπορεί να ολοκλήρωσε την πορεία του στα τέλη του 2025, ωστόσο ο μυστηριώδης κόσμος που δημιούργησαν οι αδελφοί Ντάφερ εξακολουθεί να κρύβει ιστορίες που περιμένουν να αποκαλυφθούν.

Το Netflix έδωσε επισήμως το πράσινο φως για μια νέα spinoff σειρά, με τίτλο «Other Worlds: A Stranger Things Adventure», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028.

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Η ανακοίνωση έγινε στις 6 Νοεμβρίου, την καθιερωμένη «Stranger Things Day», που τιμά την ημερομηνία εξαφάνισης του Γουίλ Μπάιερς, στις 6 Νοεμβρίου 1983, το γεγονός με το οποίο ξεκίνησαν όλα στην αρχική σειρά.

Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία θα μας μεταφέρει σχεδόν τρεις δεκαετίες νωρίτερα, στο 1955, και συγκεκριμένα στην πόλη Μάριον της Νεβάδα. Πρόκειται για ένα πρίκουελ που εκτυλίσσεται πριν από τα γεγονότα τόσο της αρχικής σειράς όσο και της θεατρικής παραγωγής «Stranger Things: The First Shadow».

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, οι δημιουργοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η νέα ιστορία θα συνδέεται με όσα συνέβησαν στον Χένρι Κριλ, προτού αποκτήσει τις υπερφυσικές δυνάμεις που τον μεταμόρφωσαν στον τρομακτικό Βέκνα.

Το πρώτο teaser της νέας σειράς μάς μεταφέρει στις 19 Απριλίου 1955, στη Νεβάδα, με μια απειλητική μεταβολή στον ουρανό να προμηνύει ότι κάτι παράξενο πρόκειται να συμβεί.

«Ονειρευόμαστε το “Other Worlds: A Stranger Things Adventure” εδώ και πολλά χρόνια και το να το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα είναι σουρεαλιστικό και συναρπαστικό», δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ.

Οι δημιουργοί υποσχέθηκαν μια ιστορία που θα διατηρεί την ταυτότητα της αρχικής σειράς, αλλά θα εισάγει καινούργιους ήρωες, αντιπάλους και ένα διαφορετικό περιβάλλον.

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«Είναι “Stranger Things”, αλλά ταυτόχρονα κάτι συναρπαστικά καινούργιο, με ένα νέο σκηνικό, νέους ήρωες και κακούς, και νέα… στην πραγματικότητα, δεν μας επιτρέπεται να πούμε περισσότερα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Τη νέα σειρά συνυπογράφει η Κέιτ Τρέφρι, σεναριογράφος του «Stranger Things» και της θεατρικής παραγωγής «The First Shadow». Τη σκηνοθεσία των τριών πρώτων επεισοδίων υπογράφει ο Τζο Ράιτ, γνωστός από τις ταινίες «Περηφάνια και Προκατάληψη» και «Εξιλέωση». Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Νέο Μεξικό.

Το «Other Worlds» αποτελεί ακόμη μία επέκταση του σύμπαντος του «Stranger Things», μετά τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Stranger Things: Tales from ’85» και τη θεατρική παράσταση «The First Shadow».

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Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι οι αδελφοί Ντάφερ δεν φιλοδοξούν απλώς να συμπληρώσουν τα κενά της αρχικής ιστορίας. Όπως έχουν εξηγήσει, επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα μυθολογία, η οποία θα μπορεί να σταθεί αυτόνομα, διατηρώντας παράλληλα τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, το μυστήριο και τη συγκίνηση που καθιέρωσαν το «Stranger Things» ως παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από Variety, Entertainment Weekly

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