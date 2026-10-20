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Η Γκουίνεθ Πάλτροου επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια ιστορία που συνδυάζει το αστυνομικό μυστήριο με το οικογενειακό δράμα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «The Apology», τη νέα σειρά του Netflix, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει δύο κύκλους επεισοδίων.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται η Έβελιν, την οποία θα υποδυθεί η Πάλτροου, και ο Κέιλεμπ Άμσποκερ, ένα ζευγάρι που εξακολουθεί να ζει στη σκιά της δολοφονίας του γιου του. Το έγκλημα, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, παραμένει ανεξιχνίαστο επί 18 χρόνια.

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Η ανατροπή έρχεται όταν ένας άγνωστος εμφανίζεται ξαφνικά και ομολογεί τη δολοφονία. Για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, οι δύο γονείς πιστεύουν ότι ο άνθρωπος που κατέστρεψε την οικογένειά τους θα λογοδοτήσει. Σύντομα, όμως, πληροφορούνται ότι ο δράστης ενδέχεται να εξασφαλίσει μειωμένη ποινή.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μιας τιμωρίας που θεωρούν ανεπαρκή, η Έβελιν και ο Κέιλεμπ αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η αναζήτηση δικαιοσύνης μετατρέπεται έτσι σε μια επικίνδυνη διαδρομή, όπου τα όρια ανάμεσα στην τιμωρία και την εκδίκηση γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Δανός Τόμας Βίντερμπεργκ, δημιουργός της βραβευμένης με Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας «Άσπρο Πάτο» («Another Round»). Το σενάριο υπογράφει ο Τζο Μέρταγκ, γνωστός από τις σειρές «Say Nothing» και «The Woman in the Wall».

Για την Πάλτροου, το «The Apology» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά. Στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στο «The Politician» του Netflix, ενώ είχε συμμετάσχει και στη δημοφιλή μουσική σειρά «Glee».

Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει αισθητά την παρουσία της στην υποκριτική, επέστρεψε πρόσφατα στον κινηματογράφο με το «Marty Supreme».

Με πληροφορίες από Deadline, TheWrap