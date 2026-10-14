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Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του C.S.

Lewis και αφηγείται τις απαρχές της ιστορίας της Νάρνια μέσω δύο παιδιών.

Στην παραγωγή συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, με τον Ντάνιελ Κρεγκ να υποδύεται τον μάγο Andrew Ketterley.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη παραγωγή της πλατφόρμας που θα λάβει ευρεία κινηματογραφική προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επίσημη πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2027, ενώ θα ακολουθήσει η διαθεσιμότητά της στην πλατφόρμα.

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«Πολύ πριν από τη ντουλάπα, υπήρχε ένα λιοντάρι». Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του C.S. Lewis που κυκλοφόρησε το 1955. Σύμφωνα με το Variety, είναι το έκτο στη θρυλική σειρά βιβλίων, ωστόσο μας ταξιδεύει στις απαρχές της ιστορίας.

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Η αφήγηση ακολουθεί δύο παιδιά από το Λονδίνο, τον Ντέιβιντ ΜακΚένα και την Μπεατρίς Κάμπελ στους ρόλους του Digory και της Polly που ανακαλύπτουν το «Wood Between the Worlds», το μυστικό πέρασμα που οδηγεί στη Νάρνια.

Υπό τους ήχους του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, το τρέιλερ ξεκινά με τον μάγο Andrew Ketterley, τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Κρεγκ, να δηλώνει -προτού παραδώσει στα παιδιά ένα μαγικό δαχτυλίδι που θα τα μεταφέρει σε ανεξερεύνητους φανταστικούς κόσμους- πως «μερικές φορές, μία ιστορία είναι η αρχή όλων των άλλων».

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Μέριλ Στριπ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Έμα Μάκι, Ντενίζ Γκοφ, Κόμπνα Χόλντμπρουκ-Σμιθ, Κίραν Χιντς και Σούζαν Γουοκόμα.

«Είπα στον Τεντ (Σαράντος) πως ξέρω να γυρίζω ταινίες μόνο για τη μεγάλη οθόνη», ανέφερε η Γκέργουιγκ στον Στίβεν Κόλμπερτ κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής για τον Τύπο στη Νέα Υόρκη. «Κι εκείνος μου απάντησε»: «Φτιάξε την ταινία για την πιο μεγάλη οθόνη που υπάρχει και εμπιστεύσου τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Η Γκέργουιγκ αναφέρθηκε επίσης την επιλογή των δύο νεαρών πρωταγωνιστών, ύστερα από μήνες αναζήτησης, ανακαλώντας τη στιγμή που σιγουρεύτηκε για την επιλογή της: «Κάναμε δοκιμαστικό, κάτι που είναι αγχωτικό για κάθε ηθοποιό και υπήρξε μια στιγμή που η Μπία ρούφηξε τη μύτη της και ο Ντέιβιντ έκανε νόημα να της φέρουν ένα χαρτομάντιλο. Σκέφτηκα: ‘Αυτά τα παιδιά φροντίζουν ήδη το ένα το άλλο’».

Μάλιστα, αποκάλυψε και μία χαριτωμένη στιγμή από τις πρόβες: «Ο Ντάνιελ Κρεγκ είπε στα παιδιά πως έχει λίγο άγχος. Κι εκείνα του απάντησαν: “Μην ανησυχείς, η Γκρέτα είναι πολύ καλή. Όλα θα πάνε καλά!”».

Το φιλμ σηματοδοτεί την επιστροφή της Γκέργουιγκ στη μεγάλη οθόνη μετά το «Barbie» (2023), ενώ παράλληλα είναι η πρώτη παραγωγή της πλατφόρμας που θα λάβει ευρεία κινηματογραφική προβολή παγκοσμίως. «Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν, να συγκινηθούν και να νιώσουν ότι έζησαν μια μεγάλη περιπέτεια», εξομολογήθηκε η σκηνοθέτις. «Ελπίζω, φεύγοντας από την αίθουσα, να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι, ένα τραγούδι, ένα γλυκό, έναν πίνακα ζωγραφικής. Η δημιουργία είναι μία πράξη ελπίδας», τόνισε.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2027 από τη Feelgood και θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 2 Απριλίου.