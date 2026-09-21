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Το έργο αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας για τα βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών.

Η ιστορία της ταινίας συνδέεται με ένα ανολοκλήρωτο έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές περιόδους της ισπανικής ιστορίας.

Η διάκριση στο Φεστιβάλ του Τορόντο θεωρείται σημαντική ένδειξη για την πορεία της ταινίας προς την κατάκτηση ενός βραβείου Όσκαρ.

Το Netflix θα προβάλει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο και στην πλατφόρμα του από τις αρχές Δεκεμβρίου.

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Η ισπανική ταινία «La Bola Negra» απέσπασε το Βραβείο Κοινού (People’s Choice Award) στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF).

Το «La Bola Negra» σε σκηνοθεσία Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, οι οποίοι είναι γνωστοί ως «Los Javis», έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάιο στο Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε το βραβείο Σκηνοθεσίας, εξ ημισείας με τον Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Fatherland». Στις Κάννες, η ταινία -που είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας για το Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας- έγινε δεκτή με χειροκροτήματα που διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά.

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Η υπόθεση αφηγείται τις αλληλένδετες ιστορίες τριών ανδρών σε τρεις διαφορετικές περιόδους της ισπανικής ιστορίας, 1932, 1937 και 2017, ενώ συνδέεται με ένα από τα τελευταία, ανολοκλήρωτα έργα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Πενέλοπε Κρουζ, Γκλεν Κλόουζ, Λόλα Ντουένιας.

Η διάκριση στο TIFF θεωρείται σημαντικός σταθμός στην πορεία προς τα Όσκαρ, καθώς αποτελεί βράβευση από τους θεατές και έχει ιστορικά συνδεθεί με ταινίες που στη συνέχεια απέκτησαν ισχυρή παρουσία στην κούρσα των βραβείων. Σύμφωνα με το Associated Press, από το 2012 όλες -με μόλις μία εξαίρεση- οι ταινίες που κέρδισαν το People’s Choice Award του TIFF έλαβαν στη συνέχεια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε το «I Play Rocky» του Peter Farrelly, ενώ ακολούθησε το «Being Heumann» της Siân Heder. Το βραβείο Κοινού Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο «Darlene Love: I Know Where I’ve Been», του Barry Avirch, που καταγράφει τη ζωή και την καριέρα της τραγουδίστριας Darlene Love, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων, των Ντιόν Γουόργουικ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Ντέιβιντ Λέτερμαν.

Το Διεθνές Βραβείο Κοινού (International People’s Choice Award) κέρδισε το «Elsinore» του Simon Stone, ενώ το βραβείο της ενότητας Midnight Madness απέσπασε το «Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney» του Matthew Rankin, μια ταινία που βασίζεται σε αρχειακό υλικό για τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά.

Το Netflix θα κυκλοφορήσει το «La Bola Negra» στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η ταινία θα γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 2 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety, Associated Press