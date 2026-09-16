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Το Netflix ανακοίνωσε μια σειρά ριάλιτι χωρίς σενάριο, βασισμένη στο διαβόητο Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ.

Η σειρά «The New Stanford Prison Experiment» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου και θα αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας 45 λεπτών.

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«Τριάντα πρόθυμοι συμμετέχοντες εισέρχονται σε μια πραγματική φυλακή και ορίζονται τυχαία ως δεσμοφύλακες ή κρατούμενοι», ανέφερε η επίσημη σύνοψη της σειράς, την οποία δημοσίευσε το Variety.

Το Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ διεξήχθη στην πανεπιστημιούπολη του Στάνφορντ το 1971, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή ψυχολογίας Philip Zimbardo.

Αυτό που αρχικά είχε σχεδιαστεί ως πείραμα διάρκειας δύο εβδομάδων τερματίστηκε μετά από λιγότερο από μία εβδομάδα, καθώς τα άτομα που είχαν οριστεί ως δεσμοφύλακες άρχισαν να κακομεταχειρίζονται εκείνα που είχαν οριστεί ως κρατούμενοι —γεγονός που, μεταξύ άλλων, ήγειρε ζητήματα δεοντολογίας.

Το εν λόγω πείραμα, καθώς και άλλα της ίδιας περιόδου, οδήγησαν στην υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτά.

Έχουν κυκλοφορήσει πολυάριθμα βιβλία, ντοκιμαντέρ, σειρές ντοκιμαντέρ και δραματοποιημένες διασκευές βασισμένες στο αρχικό πείραμα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται η ταινία μεγάλου μήκους «The Stanford Prison Experiment», η οποία κυκλοφόρησε το 2015 με πρωταγωνιστή τον Billy Crudup στον ρόλο του Zimbardo.

«Ριγμένοι σε ένα σύστημα εξουσίας, ιεραρχίας και ελέγχου, θα ανακαλύψουν αν οι απλοί άνθρωποι συμμορφώνονται αναπόφευκτα με τους ρόλους που τους ανατίθενται — ή αν η ενσυναίσθηση, η ηθική και η ατομικότητα μπορούν να αντέξουν απέναντι στις δυνάμεις που τους ωθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς η πίεση κλιμακώνεται και οι ισορροπίες ισχύος αρχίζουν να μεταβάλλονται, το κεντρικό ερώτημα γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ: Μήπως η εξουσία διαφθείρει;» αναφέρει η σύνοψη.