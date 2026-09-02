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Η παραγωγή καταγράφει τη ζωή και την καριέρα του ηθοποιού Μάθιου Πέρι μέσα από σπάνιο οικογενειακό αρχειακό υλικό.

Αφηγήτρια της σειράς είναι η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τον άνθρωπο πίσω από τη δημοσιότητα.

Τη σκηνοθεσία και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Μέρι Ρόμπερτσον, με τη συμμετοχή φίλων και συνεργατών του εκλιπόντος πρωταγωνιστή της σειράς «Τα Φιλαράκια».

Η σειρά στοχεύει να τιμήσει την κληρονομιά του Πέρι, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες και τη διαδρομή του.

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Το «The One About Matthew Perry», το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τη ζωή και την καριέρα του πρωταγωνιστή της σειράς «Τα Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Variety, βασική αφηγήτρια είναι η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ. Οπως ανακοινώθηκε, η αφήγηση «ακολουθεί τη διαδρομή του από ανερχόμενο αστέρι της κωμωδίας στον άνδρα που ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπάει ως τον αγαπημένο του ‘Φίλο’», ενώ παράλληλα αποκαλύπτει «νέες λεπτομέρειες για τους προσωπικούς του αγώνες, τιμώντας την κληρονομιά του».

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Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν κάποιος από τους πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς «Τα Φιλαράκια» θα εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ -που θα περιλαμβάνει σπάνιο υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, από το αρχείο της οικογένειας– αν και σε ανακοίνωση της πλατφόρμας σημειώνεται ότι στο πρότζεκτ συμμετέχουν μερικοί από τους «καλύτερους φίλους και συνεργάτες του».

Η Μέρι Ρόμπερτσον, γνωστή κυρίως από τη σκηνοθεσία της σειράς ντοκιμαντέρ «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» (2024) και την παραγωγή του «Framing Britney Spears», υπογράφει τη σκηνοθεσία και έχει και ρόλο εκτελεστικής παραγωγού.

«Ο Μάθιου διαμόρφωσε το ποια είμαι σήμερα, το πρόσωπο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Είχε μια υπέροχη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα και ακόμη και στις πιο σκοτεινές του στιγμές, μπορούσε ακόμα να σε κάνει να γελάσεις και να νιώσεις αγαπητός, ανέφερε η Πέρι Μπόουικ σε ανακοίνωσή της. «Ελπίζω αυτή η σειρά να προσφέρει σε όλους όσους τον αγάπησαν, είτε προσωπικά είτε από μακριά, μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το ποιος ήταν πραγματικά», σημείωσε, εξηγώντας ότι «Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να νιώσω έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις και να μιλήσω για το πώς ήταν να τον αγαπάς μέσα από όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του- να τον βλέπεις ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο και όχι απλώς ως τον Τσάντλερ, ούτε μόνο ως έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό».

Από την πλευρά της, η Ρόμπερτσον χαρακτήσει τον Μάθιου Πέρι «μία από τις κωμικές ιδιοφυΐες της εποχής μας». «Μέσα από τις αμέτρητες ταινίες, τηλεοπτικές και θεατρικές εμφανίσεις του, καθώς και την αξέχαστη ερμηνεία του ως Chandler Bing, έκανε εκατομμύρια από εμάς να γελάσουμε, να συνδεθούμε και να νιώσουμε λιγότερο μόνοι. Μας έδωσε επίσης πολύ περισσότερα, μιλώντας με θάρρος για τον εθισμό. Ωστόσο, το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά: για να αφήσουμε τους ανθρώπους που γνώριζαν και αγαπούσαν τον Μάθιου να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του».