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Η ίδια εξήγησε ότι η βιντεοσκόπηση του έργου επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία των υπόλοιπων θεατών που παρακολουθούν τη ζωντανή θεατρική διαδικασία.

Η Μπλάνσετ διευκρίνισε ότι δεν την ενοχλεί η καταγραφή της υπόκλισης, καθώς τη θεωρεί κολακευτική για την προσπάθεια των ηθοποιών.

Η παράσταση Electra/Persona, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης η Νίνα Χος και η Έλα Λίλι Χάιλαντ, θα παρουσιάζεται έως τις δέκα Οκτωβρίου.

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Η Κέιτ Μπλάνσετ απηύθυνε έκκληση στους θεατές του National Theatre στο Λονδίνο, ζητώντας τους να μην καταγράφουν με τα κινητά τους σκηνές από το έργο «Electra/Persona», την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τη Νίνα Χος.

Μετά την υπόκλιση, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρέμεινε στη σκηνή του Lyttelton Theatre και μίλησε απευθείας στο κοινό. Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ορισμένοι θεατές είχαν τα κινητά ανοιχτά και κατέγραφαν.

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«Υπάρχουν ελάχιστα μέρη στον κόσμο όπου μπορούμε απλά να βρισκόμαστε μαζί και να ζούμε πραγματικά τη στιγμή», είπε η Μπλάνσετ, κάνοντας ωστόσο σαφές ότι δεν την ενοχλεί η καταγραφή της υπόκλισης. «Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκλιση και, κατά κάποιον τρόπο, είναι κολακευτικό», ανέφερε, προτού απευθυνθεί σε όσους καταγράφουν το ίδιο το έργο.

«Αν κάποιοι από εσάς καταγράφετε την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για τους επόμενους θεατές που θα έρθουν και θα τη ζήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε.

Η παρέμβασή της έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Το απόσπασμα με τα λόγια της ηθοποιού κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα social media.

Η «Ηλέκτρα» συναντά το «Persona»

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Το «Electra/Persona», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Μπένεντικτ Άντριους, φέρνει σε διάλογο δύο έργα που απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δύο χιλιετίες, την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και την «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Στην παράσταση, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος εναλλάσσονται στους κεντρικούς ρόλους της Ηλέκτρας/Ελίζαμπετ και της Κλυταιμνήστρας/Άλμα. Ποια θα υποδυθεί κάθε ρόλο αποφασίζεται κάθε βράδυ με ρίψη νομίσματος, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο απρόβλεπτου στη θεατρική εμπειρία.

Η παράσταση διερευνά την ταυτότητα, τη σιωπή, το πένθος και τα ασαφή όρια ανάμεσα στο πρόσωπο και τον ρόλο. Στην «Ηλέκτρα», μια κόρη παραμένει εγκλωβισμένη στο πένθος και στην οργή της, αναζητώντας δικαιοσύνη καθώς ο κόσμος γύρω της καταρρέει. Στην «Persona», μια ηθοποιός σωπαίνει ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας παράστασης της «Ηλέκτρας», οδηγώντας δύο γυναίκες σε μια έντονη συνάντηση, όπου τα όρια της προσωπικής ταυτότητας αρχίζουν να υποχωρούν.

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Στο καστ συμμετέχει επίσης η Έλα Λίλι Χάιλαντ, ενώ το «Electra/Persona» θα παρουσιάζεται στο Lyttelton Theatre του National Theatre έως τις 10 Οκτωβρίου.

Η παρέμβαση της Μπλάνσετ, πάντως, αγγίζει ένα ζήτημα ευρύτερο από την απαγόρευση της καταγραφής, κάτι που αποτελεί μέρος της ίδιας της φύσης του θεάτρου: Κάθε παράσταση είναι μοναδική, υπό την έννοια ότι «συναντώνται» μόνο όσοι -ηθοποιοί και θεατές- βρίσκονται εκεί, τη συγκεκριμένη στιγμή.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline

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