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Το έργο κάνει πρεμιέρα στις 19 Αυγούστου στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μπένεντικτ Άντριους.

Οι δύο πρωταγωνίστριες εναλλάσσονται στους ρόλους των έργων, με το κοινό να ανακαλύπτει την κατανομή των χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Η παραγωγή, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Έλα Λίλι Χάιλαντ και ο Πάτρικ Ρόμπινσον, θα ολοκληρώσει τον κύκλο παραστάσεων στις 10 Οκτωβρίου.

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Μετά την ταινία «Tár» (2022), η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος ενώνουν και πάλι δυνάμεις, αυτή τη φορά στη θεατρική σκηνή. Οι δύο εξαιρετικές ηθοποιοί θα πρωταγωνιστήσουν στο «Electra/Persona», μια ανατρεπτική συνάντηση της τραγωδίας του Σοφοκλή με το έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν «Περσόνα» (1966), την ταινία με τις Μπίμπι Άντερσον και Λιβ Ούλμαν.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 19 Αυγούστου στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου και θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της σεζόν.

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Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αυστραλός Μπένεντικτ Άντριους, ο οποίος συνθέτει τα δύο έργα σε μια βαθιά εξερεύνηση της ταυτότητας και της εύθραυστης γραμμής ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και στο ποιοι υποδυόμαστε ότι είμαστε.

Η παράσταση θέτει το ερώτημα: Ποιος ρόλος τελικά σε διέλυσε;

Στη μία πλευρά βρίσκεται η Ηλέκτρα, μια κόρη βυθισμένη στο πένθος και την οργή, προσκολλημένη στην ελπίδα για δικαιοσύνη καθώς ο κόσμος της καταρρέει Στην άλλη, είναι η Ελίζαμπετ, μία ηθοποιός που βυθίζεται ξαφνικά στη σιωπή την ώρα που υποδύεται την Ηλέκτρα και απομονώνεται, με τη νοσοκόμα Άλμα να αναλαμβάνει τη φροντίδα της.

Όπως αναφέρει η περιγραφή του έργου, «αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια είναι ένα βαθύ ρήγμα: Δύο γυναίκες εγκλωβίζονται σε μια έντονη, αλλόκοτη αναμέτρηση, εκεί όπου ο λόγος καταρρέει και τα όρια ανάμεσα στο “εγώ” και τον υποδυόμενο ρόλο διαλύονται».

Το ιδιαίτερο σκηνοθετικό εύρημα της παράστασης αποκαλύπτεται μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή: Η Κέιτ Μπλάνσετ και η Νίνα Χος μοιράζονται τους τέσσερις πρωταγωνιστικούς ρόλους των δύο έργων. Όποια ηθοποιός θα υποδύεται στο πρώτο μέρος την Ηλέκτρα, θα ενσαρκώνει στο δεύτερο την Ελίζαμπετ. Παράλληλα, εκείνη που θα ερμηνεύει την Κλυταιμνήστρα θα περνά στη συνέχεια στην Άλμα. Το κοινό δεν θα γνωρίζει εκ των προτέρων ποια από τις δύο θα εμφανιστεί σε κάθε χαρακτήρα -θα το ανακαλύπτει μόνο κατά τη διάρκεια του έργου.

Μαζί τους επί σκηνής η Έλα Λίλι Χάιλαντ και ο Πάτρικ Ρόμπινσον, ενώ το θίασο συμπληρώνουν οι Πίτερ Ίστλαντ, Φράνκι Λίπμαν, Σίλια Νέλσον και Νάταλι Τόμας. Σύμφωνα με το WhatsOnStage, οι παραστάσεις του «Electra/Persona» θα ολοκληρωθούν στις 10 Οκτωβρίου.