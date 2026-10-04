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Η Τζόντι Κόμερ θα είναι η πρώτη αποδέκτρια του Βραβείου Εξαιρετικού Επιτεύγματος στο Βρετανικό Θέατρο. Η τιμητική διάκριση θα της απονεμηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής των Βραβείων Θεάτρου του Ηνωμένου Βασιλείου 2026, με χορηγό την Encore η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση η οποία πραγματοποιηθεί στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Λονδίνου με οικοδέσποινα την τραγουδίστρια και περφόρμερ La Voix έχει ως στόχο να αναδείξει το εύρος και την ποιότητα της θεατρικής παραγωγής που παρουσιάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στη Βρετανία.

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Η διάσημη ηθοποιός έχει στο ενεργητικό της μεταξύ άλλων Olivier και Tony, ενώ οι ερμηνείες της στην οθόνη, της έχουν χαρίσει ένα Emmy και δύο Βραβεία BAFTA.

Πρόσφατα επέστρεψε ξανά στον βραβευμένο ρόλο της στο έργο «Prima Facie» της Σούζι Μίλερ στο πλαίσιο περιοδείας, μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παραστάσεις στο West End και το Μπρόντγουεϊ. Την παράσταση έχουν απολαύσει διεθνώς, τόσο διά ζώσης όσο και μέσω των μαγνητοσκοπημένων μεταδόσεων περισσότεροι από 1,2 εκατ. θεατές, σύμφωνα με το Uk Theatre.

Σε δήλωσή της, η Κόμερ εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την αναγνώριση: «Το «Prima Facie» αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η περιοδεία της παράστασης ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της καριέρας μου. Υπάρχει κάτι μοναδικό στο να μοιράζεσαι το θέατρο με το κοινό διαφορετικών κοινοτήτων και να βλέπεις τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ιστορία σε κάθε σκηνή.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι υποστήριξαν την παραγωγή και μας έδωσαν τη δυνατότητα να την παρουσιάσουμε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Ιδιαίτερα στον Τζέιμς Μπίρμαν της Empire Productions, ο οποίος έδειξε το πάθος και την ικανότητά του να κάνει αυτή την ιδέα πραγματικότητα. Το να αναγνωρίζεται αυτό το ταξίδι με έναν τέτοιο τρόπο αποτελεί αληθινό προνόμιο».