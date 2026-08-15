Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ταινία Gentle Monster, σε σκηνοθεσία της Μαρί Κρόιτσερ, παρουσιάζει τη ζωή μιας οικογένειας που ανατρέπεται όταν ο σύζυγος συλλαμβάνεται για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Λέα Σεϊντού, ο Λόρενς Ρουπ και η Κατρίν Ντενέβ, ενώ η υπόθεση αντλεί έμπνευση από πραγματικά γεγονότα που αφορούν τον ηθοποιό Φλόριαν Τάιχμάιστερ.

Το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα της παραγωγής, η οποία θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους στα τέλη Οκτωβρίου και θα διατεθεί μέσω της πλατφόρμας τον Νοέμβριο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Λέα Σεϊντού πρωταγωνιστεί στην ταινία «Gentle Monster», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, υποδυόμενη τη Λούσι, μια πιανίστρια που μετακομίζει μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο, Φίλιπ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Λόρενς Ρουπ, και τον μικρό τους γιο, σε μια αγροικία στην εξοχή της Βαυαρίας.

Τον ρόλο της μητέρας της Λούσι έχει αναλάβει η Κατρίν Ντενέβ, ενώ το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρί Κρόιτσερ. Πριν λίγες μέρες, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας από το Netflix, το οποίο απέκτησε τα δικαιώματα προβολής τον περασμένο Μάιο.

Advertisement

Advertisement

Στην αρχή του τρέιλερ, παρουσιάζεται μια σειρά από πλάνα που θυμίζουν οικογενειακά βίντεο και αποτυπώνουν μια ευτυχισμένη και αγαπημένη οικογένεια. Η ατμόσφαιρα, όμως, αλλάζει απότομα όταν μια μητέρα λέει στην κόρη της: «Αγάπη μου, νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά». Στην αμέσως επόμενη σκηνή, ο Φίλιπ, χωρίς μπλούζα, ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και ακούει από τους αστυνομικούς: «Έχουμε ένταλμα. Θα θέλαμε να μπούμε». Από εκείνο το σημείο, τόσο ο τόνος της ιστορίας όσο και το μέλλον της οικογένειας αλλάζουν δραματικά.

Η σκοτεινή υπόθεση που ενέπνευσε το σενάριο της ταινίας

Σύμφωνα με το Deadline, η Κρόιτσερ είχε σκηνοθετήσει το 2022 την ταινία «Corsage», με πρωταγωνίστρια τη Βίκι Κριπς στον ρόλο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ του 19ου αιώνα και τον Φλόριαν Τάιχμάιστερ στον ρόλο του άπιστου συζύγου της, αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α΄.

Την επόμενη χρονιά, ο Τάιχμάιστερ συνελήφθη και δήλωσε ένοχος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τις αρχές να εντοπίζουν 76.000 αρχεία σε 22 συσκευές. Ο ηθοποιός καταδικάστηκε σε ποινή με αναστολή, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αυστρία, καθώς αρκετοί πολίτες εξέφρασαν την οργή τους για το έγκλημα που είχε διαπραχθεί από ένα προβεβλημένο πρόσωπο του πολιτισμού.

Αναπόφευκτα, η ταινία «Corsage» επηρεάστηκε από την υπόθεση λόγω της σύνδεσής της με τον πρωταγωνιστή και τελικά αποσύρθηκε από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στο «Gentle Monster», η Κρόιτσερ φαίνεται να επιστρέφει σε εκείνη τη σκοτεινή υπόθεση με μερικές παραλλαγές στο σενάριο και ενσωματώνοντας αρκετές από τις πραγματικές λεπτομέρειες στην ιστορία μιας οικογένειας που διαλύεται.

Η ταινία, «Gentle Monster» θα κυκλοφορήσει αρχικά σε περιορισμένο αριθμό κινηματογραφικών αιθουσών στις 30 Οκτωβρίου, ενώ από τις 18 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix.

Με πληροφορίες από Deadline, The Hollywood Reporter