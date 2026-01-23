Η Κατρίν Ντενέβ έδωσε το «παρών» στο show του οίκου AMI Paris για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 και μαγνήτισε αβίαστα τα βλέμματα, με μια εμφάνιση που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη απλότητα.

Κατά τη διάρκεια της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, χθες το βράδυ, ο Αλεξάντρ Ματιουσί παρουσίασε τη νέα συλλογή του AMI Paris σε έναν βιομηχανικό χώρο στα Ηλύσια Πεδία.

Το σκηνικό ήταν λιτό και αυστηρό, με νεανική και αυθεντική ενέργεια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία της Κατρίν Ντενέβ λειτούργησε ως μια ισχυρή αντίστιξη, υπενθυμίζοντας με τον πιο εύγλωττο τρόπο τι σημαίνει αληθινή κομψότητα.

Στα 82 της χρόνια, επέλεξε ένα teddy παλτό σε ανοιχτή γκρι απόχρωση, με πλούσια υφή και καθαρές γραμμές. Το μήκος του αγκάλιαζε το σώμα χωρίς να το βαραίνει, ενώ το υλικό του έδινε βάθος και απαλότητα στο σύνολο. Κάτω από το παλτό, ένα μαύρο σύνολο με ίσιο παντελόνι λειτουργούσε ως διακριτική βάση, αφήνοντας το πανωφόρι να έχει τον πρώτο λόγο. Το στιλ της παρέμεινε αυστηρό και μελετημένο, χωρίς υπερβολές.

Τα αξεσουάρ επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των επιλογών της. Μια μικρή μπορντό τσάντα και διακριτική λάμψη προσθέτει χρώμα και χαρακτήρα, χωρίς να διαταράσσει την ισορροπία της εμφάνισης. Τα μαύρα λουστρίνι παπούτσια ολοκληρώνουν το look με μια αίσθηση κλασικής αυστηρότητας, ενώ τα χρυσά σκουλαρίκια και το διακριτικό μακιγιάζ φωτίζουν το πρόσωπό της με φυσικό τρόπο. Τα μαλλιά, χτενισμένα με όγκο και απαλές κινήσεις, ενισχύουν την εικόνα μιας γυναίκας που γνωρίζει ακριβώς τι της ταιριάζει.

Γύρω της, η πρώτη σειρά στο show του AMI Paris συγκέντρωσε πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας και της μουσικής. Η Λεϊλά Μπεκτί εμφανίστηκε με λευκό σατέν παντελόνι και πράσινο σακάκι, η Μελανί Τιερί με μαύρο φόρεμα και μακρύ γκρι πανωφόρι, ενώ παρούσες ήταν επίσης η Εμανουέλ Μπεάρ, η Σεσίλ Κασέλ, η Κλοτίλντ Κουρό και η Νταϊάν Κρούγκερ.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 του οίκου AMI Paris κινήθηκε σε unisex γραμμές, με αναφορές στο sportswear και το preppy στιλ, γεμάτη φαρδιά τζιν, hoodies, oversized παλτό, sneakers και χρωματιστά καπέλα.

