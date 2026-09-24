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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου τη μετάδοση της μαγνητοσκοπημένης παραγωγής του National Theatre «Οι επικίνδυνες σχέσεις».

Η παράσταση βασίζεται στο επιστολικό μυθιστόρημα (1782) του Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό και επικεντρώνεται στην ηθική παρακμή των Γάλλων ευγενών στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, σε διασκευή του Κρίστοφερ Χάμπτον και σκηνοθεσία της Μάριαν Έλιοτ, της σκηνοθέτιδος που έχει σφραγίσει το σύγχρονο βρετανικό θέατρο με τους «Αγγέλους στην Αμερική».

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Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο έρωτα, ψέμα και τη λάμψη του υπερβολικού πλούτου, η Μαρκησία ντε Μερτέιγ και ο Υποκόμης ντε Βαλμόν θέτουν τη σαγήνη και τον πόθο στην υπηρεσία των μοχθηρών τους σχεδίων.

Η συμμαχία τους είναι αδίστακτη και η επιτυχία τους εντυπωσιακή, ώσπου η ίδια τους η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού. Τότε η σύγκρουση είναι ισοπεδωτική: όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για μια ολόκληρη κοινωνική τάξη στο μεταίχμιο της δόξας και του ξεπεσμού.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του βρετανικού θεάτρου και κινηματογράφου, η Λέσλι Μάνβιλ ως Μαρκησία ντε Μερτέιγ και ο Έιντεν Τέρνερ ως Υποκόμης ντε Βαλμόν.

Το έργο είναι γνωστό από την αλησμόνητη κινηματογραφική μεταφορά του 1988, σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, με τους Γκλεν Κλόουζ, Τζον Μάλκοβιτς, Μισέλ Πφάιφερ και Ούμα Θέρμαν.

Η παράσταση περιλαμβάνει σκηνές σεξουαλικής βίας και συστηματικής χειραγώγησης, σκληρή γλώσσα, σεξουαλικές αναφορές καθώς και αναφορές σε απώλεια βρέφους.

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

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Info

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15 €

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Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr