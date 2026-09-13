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Αποφοίτησε από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαίους θιάσους και προσωπικότητες της υποκριτικής τέχνης.

Ο εκλιπών υπήρξε συνθιασάρχης και θιασάρχης στο Θέατρο Βεργή, ενώ συμμετείχε επίσης σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και εκπαιδευτικές θεατρικές παραστάσεις για μαθητές.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στα Σπάτα.

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Ο Χρήστος Φράγκος, ηθοποιός με αξιόλογη διαδρομή στο θέατρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Όπως έγινε γνωστό, απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Γεννήθηκε στα Σπάτα 10 Ιουλίου 1936. Σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο. Από τους σπουδαιότερους δασκάλους του στο Εθνικό ήταν ο Αλέξης Μινωτής, ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Θάνος Κωτσόπουλος και η Ελένη Χαλκούση.

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Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του συνεργάστηκε με τα ιερά τέρατα του Ελληνικού Θεάτρου: Το 1964 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ στο έργο «Όταν οι Ατρείδες», στο Θέατρο «Κοτοπούλη».Το 1965 συνεργάστηκε με για ένα χρόνο, με το «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη. Περιόδευσε με τον θίασό του σε θεατρικές παραστάσεις στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική.

Το καλοκαίρι του 1966 και το 1967 έως τον Σεπτέμβριο, συνεργάστηκε με τον Θίασο της Άννας Συνοδινού «Ελληνική Σκηνή» σε περιοδεία Βόλου και Θεσσαλονίκης, σε έργα αρχαίου δράματος.

Το 1967 καθώς ξεκινούσε η χειμερινή περίοδος, χρονιά σταθμός στη ζωή του, γνώρισε την καταξιωμένη ηθοποιό και θιασάρχη Έλσα Βεργή, και ξεκίνησε η συνεργασία του με το «Θέατρο Βεργή».

Τον Απρίλιο του 1968 συνεργάστηκε ξανά με το Πειραϊκό Θέατρο και την επομένη χρονιά πάλι με το «Θέατρο Βεργή». Τον Μάιο του 1969 υπέγραψε συμβόλαιο με τον θίασο του Κωστή Μιχαηλίδη, για την παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Ακολούθησε η συνεργασία με τον θίασο του Νίκου Χατζίσκου στο «Θέατρο Κάβα».

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές με μεγάλη τηλεθέαση όπως, «Το Ουράνιο Τόξο», «Το γαλάζιο διαμάντι» , «Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη», «Η Απόδραση», «Η Οικογένεια».

Από το 1996 συνεργάστηκε για λίγα χρόνια με την Άννα Συνοδινού σε παραστάσεις που ήταν δωρεάν για μαθητές σχολείων.

Μετά τη γνωριμία του το 1967 και τη συνεργασία του με την ηθοποιό Έλσα Βεργή, δημιουργήθηκε στην πορεία ένα ειδύλλιο και μία σχέση βασισμένη στη βαθειά αγάπη τους για το θέατρο και την υποκριτική. Παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί ως το τέλος της ζωής της, το 1989. Ο Χρήστος Φράγκος ταν συνθιασάρχης στο «Θέατρο Βεργή» από το 1974-1989, και θιασάρχης μόνος του έως και το 1994.

Η κηδεία του ηθοποιού θα γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, στον ναό Αγίου Νικολάου, στα Σπάτα.