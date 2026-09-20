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Τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής αναλαμβάνει ο Γερμανός δημιουργός Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος συνεργάστηκε πρόσφατα με τον ηθοποιό σε άλλο κινηματογραφικό έργο.

Το σενάριο της ταινίας θα επιμεληθεί ο Ντένις Κέλι, ενώ ο Μπραντ Πιτ θα συμμετέχει ενεργά και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Plan B Entertainment.

Προς το παρόν, η υπόθεση της νέας ταινίας παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή της.

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Δεκατρία χρόνια μετά την επέλαση των ζόμπι στο «World War Z», ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται να επιστρέψει στον κόσμο της επιτυχημένης ταινίας του 2013.

Η Paramount δρομολογεί πλέον επισήμως το σίκουελ της ταινίας, τη σκηνοθεσία του οποίου αναλαμβάνει ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους σκηνοθέτες των τελευταίων ετών, ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο Γερμανός δημιουργός του πολυβραβευμένου «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» («All Quiet on the Western Front») και της ταινίας «Κονκλάβιο» («Conclave»).

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Η συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ δεν ξεκινά πάντως, από το «World War Z». Οι δυο τους ολοκλήρωσαν πρόσφατα τα γυρίσματα του «The Riders» και σύμφωνα με το Deadline, ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της παραγωγής που ο Πιτ άρχισε να συζητά με τον Μπέργκερ την προοπτική να αναλάβει το σίκουελ. Μέχρι το τέλος των γυρισμάτων ο σκηνοθέτης είχε πειστεί και τις τελευταίες εβδομάδες η Paramount οριστικοποίησε τη συμφωνία και με τους δύο.

Το σενάριο θα υπογράψει ο Ντένις Κέλι, ενώ ο Πιτ θα βρίσκεται και στην παραγωγή μέσω της Plan B Entertainment. Προς το παρόν, η υπόθεση της νέας ταινίας παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Η παγκόσμια επιτυχία του «World War Z»

Η πρώτη ταινία, σε σκηνοθεσία Μαρκ Φόρστερ, κυκλοφόρησε το 2013 και βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μαξ Μπρουκς (γιου του Μελ Μπρουκς) που κυκλοφόρησε το 2006.

Ο Μπραντ Πιτ υποδυόταν τον Τζέρι Λέιν, πρώην ερευνητή των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εγκαταλείπει την οικογένειά του για να ταξιδέψει αναζητώντας την αιτία -και κυρίως έναν τρόπο ανάσχεσης- μιας πανδημίας που μετατρέπει τους ανθρώπους σε εξαιρετικά επιθετικά ζόμπι και οδηγεί κυβερνήσεις και στρατούς σε κατάρρευση.

Παρά την πολυτάραχη παραγωγή της, η ταινία εξελίχθηκε σε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Με προϋπολογισμό περίπου 190 εκατ. δολαρίων, σημείωσε διεθνώς εισπράξεις 540,45 εκατ. δολαρίων.

Η επιτυχία έκανε το σίκουελ να μοιάζει σχεδόν αυτονόητο. Η συνέχεια ανακοινώθηκε, απέκτησε ακόμη και ημερομηνία κυκλοφορίας για το 2017, ενώ αργότερα ο Πιτ επιχείρησε να φέρει στο εγχείρημα τον Ντέιβιντ Φίντσερ. Εκείνη η εκδοχή δεν έφτασε ποτέ στα γυρίσματα και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε λόγω προβλημάτων που αφορούσαν το budget.

Με πληροφορίες από Deadline, Polygon