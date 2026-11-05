Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Netflix δοκιμάζει τη νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης AI Discover, η οποία βοηθά τους συνδρομητές να επιλέγουν περιεχόμενο βάσει της διάθεσης, των συνηθειών και του διαθέσιμου χρόνου τους.

Η υπηρεσία προσθέτει μια ξεχωριστή καρτέλα στην πλατφόρμα, επιτρέποντας την αναζήτηση ταινιών και σειρών μέσα από συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες που συνοδεύονται από βίντεο προεπισκόπησης.

Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τις προτάσεις τους δηλώνοντας ποιους τίτλους επιθυμούν να διατηρήσουν ή να απορρίψουν, βοηθώντας το σύστημα να μαθαίνει από τις αντιδράσεις τους.

Το εργαλείο λειτουργεί ως πειραματική διαδικασία, με την εταιρεία να αξιολογεί τη χρήση και την ανατροφοδότηση των θεατών για πιθανή ενσωμάτωση στην κύρια εμπειρία της πλατφόρμας.

Προς το παρόν, η λειτουργία διατίθεται σε περιορισμένη ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ μέσω τηλεοράσεων, με το Netflix να σχεδιάζει σταδιακή επέκταση στους επόμενους μήνες.

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Μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φιλοδοξεί να βοηθήσει τους συνδρομητές να επιλέγουν πιο εύκολα τι θα παρακολουθήσουν, δοκιμάζει το Netflix. Οι προτάσεις της θα προσαρμόζονται στη διάθεση του χρήστη, στις συνήθειες θέασης που έχει διαμορφώσει, αλλά και στον διαθέσιμο χρόνο του.

Η νέα υπηρεσία ονομάζεται «AI Discover» και προσθέτει μια ξεχωριστή καρτέλα στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming. Μέσα από αυτήν, οι θεατές θα μπορούν να αναζητούν περιεχόμενο με βάση συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες, όπως «Κάτι ανάλαφρο» (Something Light), «Κάνε με να τρομάξω» (Scare Me), «Οικογενειακή βραδιά ταινίας» (Family Movie Night) και «Γρήγορες επιλογές» (Quick Watches).

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Στις διαθέσιμες θεματικές περιλαμβάνονται ακόμη οι «Αγαπημένες κωμωδίες στον χώρο εργασίας» (Workplace Comedy Favorites), τα «Οικογενειακά σκάνδαλα σε πολλές σεζόν» (Family Scandal Sagas) και οι «Ίντριγκες στη βασιλική αυλή» (Royal Court Intrigue).

Netflix Launches AI Discovery Tool As "Test Kitchen" For Viewers Seeking Appetizing Content https://t.co/6LGTQNpVYp November 3, 2026

Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο αναζήτησης, όπου ο χρήστης επιλέγει ένα κινηματογραφικό ή τηλεοπτικό είδος και καλείται να περιηγηθεί σε μια ατελείωτη λίστα τίτλων, το AI Discover ξεκινά από μια θεματική ενότητα. Στη συνέχεια, οι προτάσεις γίνονται σταδιακά πιο συγκεκριμένες, διευκολύνοντας τον θεατή να εντοπίσει κάτι που ταιριάζει σε αυτό που αναζητά.

Κάθε θεματική συνοδεύεται από ένα σύντομο βίντεο προεπισκόπησης από κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά. Όταν ο συνδρομητής επιλέξει την ενότητα που τον ενδιαφέρει, εμφανίζεται μια συλλογή προτεινόμενων τίτλων. Παράλληλα, μπορεί να επιλέξει επιπλέον θεματικές προκειμένου να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του.

Εάν καμία από τις προτάσεις δεν ανταποκρίνεται στη διάθεσή του, υπάρχει και η επιλογή «Κάτι διαφορετικό» (Something Different), η οποία εμφανίζει μια νέα σειρά προτάσεων. Το Netflix προσθέτει, επίσης, ένα εργαλείο που δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν όταν οι προτάσεις της πλατφόρμας δεν ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους. Κάθε προτεινόμενος τίτλος θα συνοδεύεται από την επιλογή «Προσαρμογή των προτάσεών σου» (Tune Your Recommendations), η οποία θα εμφανίζεται δίπλα στις γνώριμες επιλογές «Αναπαραγωγή» (Play) και «Η λίστα μου» (My List).

Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι συνδρομητές θα μπορούν είτε να δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη πρόταση είτε να ενημερώνουν το Netflix ότι δεν επιθυμούν να τους προτείνει ξανά τον συγκεκριμένο τίτλο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πλατφόρμα θα λαμβάνει υπόψη αυτή την ανατροφοδότηση στο πλαίσιο του AI Discover, αποφεύγοντας να επαναφέρει προτάσεις που ο χρήστης έχει ήδη απορρίψει.

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Η λειτουργία βασίζεται σε αυτό που το Netflix περιγράφει ως ένα «νέο επίπεδο νοημοσύνης» (new intelligence layer). Το σύστημα ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στα σχόλια των συνδρομητών και συνεχίζει να μαθαίνει από τις επιλογές και τις αντιδράσεις τους.

«Σκεφτείτε το AI Discover ως την πειραματική μας κουζίνα: δοκιμάζουμε νέες συνταγές για την ανακάλυψη περιεχομένου και η χρήση της λειτουργίας, μαζί με τα σχόλιά σας, μας βοηθούν να αποφασίσουμε ποιες θα διατηρήσουμε, ποιες θα βελτιώσουμε και ποιες θα σας σερβίρουμε στη συνέχεια», ανέφερε το Netflix στην ανακοίνωσή του. «Ορισμένες από αυτές μπορεί, μάλιστα, να ενσωματωθούν στην κύρια εμπειρία του Netflix».

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Αξίζει να αναφερθεί ότι, το Netflix αξιοποιεί εδώ και χρόνια τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη για την εξατομίκευση των προτάσεών του. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη διάφορα στοιχεία, από το ιστορικό παρακολούθησης των συνδρομητών μέχρι τις αξιολογήσεις που δίνουν στους τίτλους, επιλέγοντας το γνωστό σύστημα με τους αντίχειρες.

Προς το παρόν, μια περιορισμένη ομάδα συνδρομητών στις ΗΠΑ δοκιμάζει το AI Discover, οι οποίοι χρησιμοποιούν το Netflix μέσω τηλεοράσεων που υποστηρίζουν τη νέα λειτουργία. Όσοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση θα εντοπίζουν στην επάνω γραμμή πλοήγησης μια νέα καρτέλα με την ένδειξη «Discover», η οποία ξεχωρίζει χάρη σε ένα κόκκινο εικονίδιο σε σχήμα πολύτιμου λίθου και την επισήμανση «New».

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά τη διάθεση της λειτουργίας μέσα στους επόμςνους μήνες. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε αναμένεται να φτάσει σε άλλες χώρες και περιοχές.

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Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Netflix να βρει τρόπους ώστε οι θεατές να περνούν περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο αναλυτής της Wells Fargo, Στίβεν Κάχολ, οι συνδρομητές παρακολούθησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατά 8% λιγότερες ώρες σειρών, ταινιών και ζωντανών εκδηλώσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Με πληροφορίες από The Independent, Deadline

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