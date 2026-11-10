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Ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγονται ο Bill Skarsgård, η Saoirse Ronan, ο Barry Keoghan, ο Austin Butler, ο Henry Cavill, ο Richard Armitage, ο David Dastmalchian, ο Jonathan Ke Quan και η Harriet Walter.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ηθοποιούς απορρίπτουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν τον ρόλο του 007, επιλέγοντας να επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός σύνθετου και ιδιαίτερου εχθρού για τη σειρά ταινιών.

Οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να υποδυθούν χαρακτήρες που θα δοκιμάσουν τις αντοχές του Bond, προσφέροντας νέες και διαφορετικές ερμηνείες στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise.

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Η αναζήτηση του νέου James Bond έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο, με νέα ονόματα ηθοποιών να προστίθενται καθημερινά στη λίστα των πιθανών διαδόχων του 007. Ωστόσο, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο ποιος θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Βρετανού πράκτορα, εξίσου σημαντικό είναι και το πρόσωπο που θα ενσαρκώσει τον βασικό αντίπαλό του.

Άλλωστε, οι κακοί του James Bond έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογραφικού franchise. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Μαντς Μίκελσεν στο «Casino Royale», ο Σον Μπιν στο «GoldenEye» και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στο «Skyfall», με τις ερμηνείες τους να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία των ταινιών.

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Την ώρα που ονόματα όπως οι Τζακ Λόουντεν και Κάλουμ Τέρνερ φέρονται να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο του 007, αρκετοί ηθοποιοί έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία τους να υποδυθούν τον επόμενο μεγάλο κακό της σειράς. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, η Σίρσα Ρόναν, ο Μπάρι Κίογκαν αλλά και μια ξεχωριστή ομάδα προσωπικοτήτων που πρωταγωνιστούν στη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή.

Σίρσα Ρόναν

Reuters

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Atonement» και «Little Women», έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να υποδυθεί μια κακιά ηρωίδα σε ταινία James Bond. Σε δηλώσεις της στο «Vanity Fair» το 2024 και στο «Empire» τον Αύγουστο, τόνισε ότι θα ήθελε να ενσαρκώσει μια νεαρή γυναίκα που θα επιχειρεί να εξοντώσει τον 007, χωρίς να ερωτευτεί τον ίδιο. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι ένας τέτοιος χαρακτήρας θα μπορούσε να αναδείξει τη συσσωρευμένη οργή μιας γυναίκας με έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δραματουργικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η Σίρσα Ρόναν είναι παντρεμένη εδώ και δύο χρόνια με τον Τζακ Λόουντεν, ο οποίος -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα-, ανήκει με βεβαιότητα στη τελική τριάδα που διεκδικεί το ρόλο του μυστικού πράκτορα. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί πόσο επικό θα είναι ένα τέτοιου είδους «ταίριασμα» και μπροστά από την κάμερα…

Μπιλ Σκάρσγκαρντ

Wikimedia

Ο Σουηδός ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «IT», «John Wick: Chapter 4» και «Nosferatu», ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο podcast «Happy Sad Confused» ότι δεν έχει κληθεί να περάσει από οντισιόν για τον Bond. Ωστόσο, δήλωσε πως θα ήθελε να υποδυθεί έναν ξεχωριστό κακό σε μία από τις ταινίες, εμπνευσμένο από την ερμηνεία του Μαντς Μίκελσεν ως Le Chiffre στο «Casino Royale». Όπως εξήγησε, θα τον ενδιέφερε ένας πρωτότυπος χαρακτήρας, διαφορετικός από όσους έχει υποδυθεί μέχρι σήμερα.

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Μπάρι Κίογκαν

Wikimedia

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει στις ταινίες «Saltburn» και «The Banshees of Inisherin», είχε συνδεθεί με τη διεκδίκηση του ρόλου του Bond, ιδιαίτερα μετά τη συνεργασία του με τον σεναριογράφο της επόμενης ταινίας, Στίβεν Νάιτ, στη ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» (2026). Ο ίδιος διέψευσε τις σχετικές φήμες, λέγοντας στο «Radio Times» ότι δεν πληροί τα κριτήρια για τον ρόλο του πράκτορα. Αντίθετα, δήλωσε πως θα προτιμούσε να υποδυθεί τον κακό που θα προκαλεί και θα δοκιμάζει τις αντοχές του 007.

Όστιν Μπάτλερ

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Ο πρωταγωνιστής του «Elvis» και του «Dune» έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον James Bond, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια επιλογή «σχεδόν ιεροσυλία», καθώς είναι Αμερικανός. Παρότι αναγνώρισε ότι μπορεί να υιοθετήσει βρετανική προφορά, θεωρεί πως ο ρόλος πρέπει να δοθεί σε ηθοποιό από την Αγγλία. Δεν έκρυψε, ωστόσο, ότι θα τον ενδιέφερε να αναλάβει τον ρόλο του αντιπάλου του 007.

Άλεξ Κίνγκστον

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Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές «ER» και «Doctor Who» είχε εκφράσει ήδη από το 2021, τη χρονιά της τελευταίας εμφάνισης του Ντάνιελ Κρέγκ στο «No Time To Die», την επιθυμία της να γίνει η μεγάλη γυναίκα αντίπαλος του Bond. Όπως είχε δηλώσει στο «Radio Times», θα ήθελε να υποδυθεί μια κακιά που δεν βρίσκει καθόλου γοητευτικό τον 007 και δεν υποκύπτει στη γοητεία του, αλλά αποτελεί τον πραγματικό του εχθρό. Παρότι έχουν υπάρξει γυναίκες αντίπαλοι στο παρελθόν, όπως η Λότε Λένια και η Σοφί Μαρσό, οι κεντρικοί κακοί της σειράς είναι κατά κανόνα άνδρες.

Χένρι Καβίλ

Wikimedia

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε φτάσει μέχρι τα τελευταία στάδια των οντισιόν για τον ρόλο του 007, πριν δοθεί τελικά στον Ντάνιελ Κρεγκ. Όπως αποκάλυψε, δεν απέρριψε τον ρόλο, απλώς εκείνη την περίοδο δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Σήμερα, στα 42 του χρόνια, θεωρεί ότι ίσως είναι πλέον μεγάλος για να ξεκινήσει ως Bond, αλλά δηλώνει ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να υποδυθεί έναν ενδιαφέροντα και σύνθετο κακό.

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Ρίτσαρντ Άρμιτατζ

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Ο πρωταγωνιστής του «The Hobbit» έχει δηλώσει ότι, αν του δινόταν η ευκαιρία να συμμετάσχει στο σύμπαν του James Bond, θα προτιμούσε να υποδυθεί τον αντίπαλο του 007 παρά τον ίδιο τον πράκτορα. Έχει ήδη εμπειρία σε ρόλους κακών, έχοντας εμφανιστεί ως συνεργάτης του κακού στο «Robin Hood» και ως Ναζί κατάσκοπος στο «Captain America: The First Avenger», ενώ έχει υποδυθεί και αξιωματικό της MI5 στη σειρά «Spooks».

Ντέιβιντ Νταστμάλτσιαν

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Reuters

Ο ηθοποιός των «Oppenheimer», «Ant-Man» και «The Suicide Squad» έχει εκφράσει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την επιθυμία του να γίνει ο επόμενος εχθρός του 007. Σε συνέντευξή του το 2023 δήλωσε ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή ενός αντιπάλου του Bond, προκαλώντας τον πράκτορα να φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων του. Μάλιστα, απηύθυνε δημόσια έκκληση στους υπεύθυνους του franchise να εξετάσουν την υποψηφιότητά του.

Τζόναθαν Κι Κουάν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστός από την ταινία «Everything Everywhere All at Once», θέλει να δοκιμαστεί σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από εκείνον του καλοσυνάτου συζύγου που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Σε συνέντευξή του στο «Empire» δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί έναν κακό σε ταινία James Bond, έναν πραγματικά διαβολικό χαρακτήρα που θα τον έβγαζε έξω από τη ζώνη άνεσής του, όπως ο Χιου Γκραντ στην ταινία «Heretic».

Χάριετ Γουόλτερ

Η Βρετανίδα ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Succession» και «Killing Eve», έχει αποδείξει ότι μπορεί να ενσαρκώσει ιδιαίτερα σκοτεινούς και χειριστικούς χαρακτήρες. Σε συνέντευξή της το 2020 δήλωσε ότι θα την ενδιέφερε να γίνει η αντίπαλος του James Bond, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ιδέα διασκεδαστική. Όπως εξήγησε, της αρέσει η παιχνιδιάρικη και συχνά σαρκαστική διάθεση των κακών του Bond, καθώς δεν απαιτεί απαραίτητα μια υπερβολικά σκοτεινή και ψυχολογικά απαιτητική προσέγγιση ενός δολοφονικού χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από The Independent