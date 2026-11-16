Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Amazon ανακοίνωσε επίσημα ότι ο ηθοποιός Robert Pattinson αναλαμβάνει τον ρόλο του James Bond, σε μια παραγωγή που θα σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve.

Την ταινία θα υπογράψει σεναριακά ο Steven Knight, ενώ η παραγωγή ανατέθηκε στην Amy Pascal και τον David Heyman.

Η επιλογή του πρωταγωνιστή αιφνιδίασε το κοινό, καθώς το όνομά του δεν συγκαταλεγόταν στα επικρατέστερα φαβορί των προηγούμενων εβδομάδων.

Μετά την οριστικοποίηση του ρόλου του 007, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επιλογή της ηθοποιού που θα υποδυθεί το Bond Girl.

Στη λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Margaret Qualley, η Sydney Sweeney και η Michelle Keegan.

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Τέλος στην αναμονή. Η Amazon έκανε την ανακοίνωση τη Δευτέρα το απόγευμα με ένα σύντομο teaser, όπου ο ηθοποιός εμφανίζεται με σμόκιν και όπλο στο χέρι. Το βίντεο κλείνει με τη φράση «James Bond will return». Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι επίσημοι λογαριασμοί είχαν ανεβάσει ένα βίντεο δέκα δευτερολέπτων με τις λέξεις «Identity Confirmed» σε μαύρη οθόνη. Η ανακοίνωση έγινε μάλιστα ακριβώς 20 χρόνια μετά το «Casino Royale».

«Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι η τιμή μιας ζωής», δήλωσε ο 40χρονος σταρ του «The Batman», του «Tenet» και του «Twilight».

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Η επιλογή του ξάφνιασε πολλούς. Το όνομά του άρχισε να ακούγεται μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Μέχρι τότε στην κορυφή της λίστας φέρονταν ο Jack Lowden, ο Callum Turner και ένας «μυστηριώδης ηθοποιός». Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Denis Villeneuve (Dune), σε παραγωγή της Amy Pascal και του David Heyman και σε σενάριο του Steven Knight.

Όμως καμία ταινία Bond δεν είναι πλήρης χωρίς το Bond Girl. Από την Ursula Andress και τη Jane Seymour μέχρι την Halle Berry, την Eva Green, τη Michelle Yeoh και τη Léa Seydoux, ο ρόλος έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και τώρα που ο νέος 007 «κλείδωσε», όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ποια θα σταθεί δίπλα του.

Margaret Qualley: Το φαβορί των στοιχηματικών

Η 32χρονη ηθοποιός προηγείται στις μεγάλες βρετανικές στοιχηματικές εταιρείες με απόδοση 2/1. Σε ορισμένες αγορές η απόδοσή της πέφτει ακόμη και στο 7/5. Οι μετοχές της ανέβηκαν μετά την εμφάνισή της στο μουσικό αφιέρωμα στον James Bond στα Όσκαρ του 2025.

Μετά το «The Substance» και το «Poor Things», ταιριάζει στο προφίλ των καταξιωμένων ηθοποιών που προτιμά ο Villeneuve. Έχει το κύρος των βραβείων, αλλά είναι αρκετά «φρέσκια» ώστε να μην επισκιάσει τον νέο 007.

Sydney Sweeney: Με τη στήριξη ενός θρυλικού Bond Girl

Η Trina Parks, η πρώτη Αφροαμερικανή που υποδύθηκε Bond Girl (ως Thumper στο «Τα Διαμάντια Είναι Παντοτινά» του 1971, δίπλα στον Sean Connery), πιστεύει ότι η Sweeney θα ήταν «υπέροχη». «Το κοινό θέλει να δει δίπλα στον Bond μια γυναίκα ανεξάρτητη, που έχει τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς της. Η Sydney έχει αυτά τα χαρακτηριστικά», δήλωσε στην Telegraph.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν η ηθοποιός βρέθηκε στον γάμο του Jeff Bezos, του οποίου η εταιρεία ελέγχει πλέον το franchise. Ο ίδιος φέρεται να πιέζει για την επιλογή της. Η Sweeney πάντως κρατά αποστάσεις: «Δεν ξέρω όλες τις φήμες για τον Bond, αλλά πάντα ήμουν τεράστια θαυμάστρια. Εξαρτάται από το σενάριο», είπε στο Variety.

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Maya Jama: Από το Love Island στο Χόλιγουντ;

Η 32χρονη αποχώρησε από την παρουσίαση του Love Island μετά από παγκόσμιο συμβόλαιο επτά ψηφίων με το Netflix και υπογραφή με το πρακτορείο William Morris Endeavor. Η William Hill έριξε την απόδοσή της από 7/1 σε 5/1. «Με τα γυρίσματα να ξεκινούν μέσα στο 2027, είναι πιθανό να έχει βάλει στο στόχαστρο τον 007», σχολίασε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Lee Phelps.

Kendall Jenner: Το μοντέλο που θέλει να γίνει ηθοποιός

Η 31χρονη σούπερ μόντελ είναι επίσης ανάμεσα στα φαβορί και φέρεται να σχεδιάζει να αφήσει το μόντελινγκ. Έχει ήδη δείξει την αγάπη της για τον Bond: το 2019 αναπαρέστησε την εμβληματική σκηνή της Ursula Andress με λευκό μπικίνι, ενώ πέρυσι εμφανίστηκε με κόκκινο φόρεμα στο πάρτι γενεθλίων της Kris Jenner με θέμα τον 007. «Έχει διεθνή απήχηση, τεράστια παρουσία στα social media και αυτό το εμβληματικό “look” του Bond», σχολίασε ο ειδικός σε θέματα brand Nick Ede.

Simone Ashley: «Αν γίνει, γίνει!»

Η 31χρονη σταρ του «Bridgerton» και του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» δεν κρύβει το ενδιαφέρον της: «Θα το έκανα, ναι. Αν γίνει, γίνει! Θα ήθελα πολύ να κάνω μια ταινία δράσης.» Οι στοιχηματικές τη βλέπουν και ως πιθανή Miss Moneypenny.

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Michelle Keegan: Το φαβορί του 2024

Η 39χρονη πρωταγωνίστρια του «Fool Me Once», όπου υποδύθηκε μια πρώην πιλότο ειδικών επιχειρήσεων, ήταν το 2024 το φαβορί των στοιχηματικών. Με εμπειρία σε στρατιωτική δράση από το «Our Girl», έχει πει ότι θα ήθελε πολύ να υποδυθεί ερωτικό ενδιαφέρον του Bond. Ο σύζυγός της, Mark Wright, τη στήριξε δημόσια.

Dua Lipa: Bond Girl ή το επόμενο τραγούδι;

Ο σύζυγός της, Callum Turner, ήταν από τους βασικούς διεκδικητές του ρόλου του 007. Η ποπ σούπερ σταρ, που έχει παίξει στο «Argylle» και στο «Barbie», λέγεται ότι θέλει να μπει στον κόσμο του Bond, είτε μπροστά από την κάμερα είτε γράφοντας το επόμενο θεματικό τραγούδι, όπως η Billie Eilish, η Adele και ο Sam Smith. «Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω Bond», είχε δηλώσει.

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Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007) November 16, 2026

Jodie Turner-Smith: Η νέα Moneypenny;

Δεν διεκδικεί τον ρόλο του Bond Girl, αλλά είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τη Naomie Harris ως Miss Moneypenny. Η Harris είχε τον ρόλο από το «Skyfall» (2012) μέχρι το «No Time to Die» (2021). Οι εικασίες φούντωσαν μετά τη συμμετοχή της δίπλα στον Michael Fassbender στην κατασκοπική σειρά «The Agency» του Paramount+.

Με πληροφορίες από Sources:

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BroBible

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Yahoo News UK

Variety

TheWrap

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