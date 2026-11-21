Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Artificial» του Λούκα Γκουαντανίνο, η οποία παρουσιάζει την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από μια σκοτεινή κωμωδία.

Ο Άντριου Γκάρφιλντ υποδύεται τον Σαμ Άλτμαν, πλαισιωμένος από ένα καστ που περιλαμβάνει τους Γιούρα Μπορίσοφ, Μόνικα Μπαρμπάρο και Άικ Μπαρίνχολτζ.

Η παραγωγή, της οποίας τη διανομή ανέλαβε η εταιρεία Neon, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.

Παρά τις προηγούμενες αβεβαιότητες σχετικά με τη διανομή της, η ταινία έχει συγκεντρώσει θετικές κριτικές μετά την απρόσμενη προβολή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

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Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Artificial», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, και οι πρώτες εικόνες προϊδεάζουν για μια παραγωγή με έντονα στοιχεία μαύρης κωμωδίας, αιχμηρό χιούμορ και ερμηνείες που αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος υποδύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Από όσα αποκαλύπτει το τρέιλερ, η ερμηνεία του κινείται γύρω από έναν εκκεντρικό και θεατρικό ύφος, κάτι που ενδέχεται να διχάσει το κοινό. Άλλωστε, η ίδια η ταινία έχει προκαλέσει αντικρουόμενες αντιδράσεις ήδη από τα πρώτα στάδια της πορείας της, με αρκετούς να εκφράζουν είτε έντονο ενθουσιασμό είτε επιφυλάξεις.

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Στο πλευρό του Γκάρφιλντ βρίσκεται ο Γιούρα Μπορίσοφ, υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Anora», στον ρόλο του συνιδρυτή της OpenAI, Ίλια Σουτσκιβέρ. Η Μόνικα Μπαρμπάρο υποδύεται την πρώην τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, Μίρα Μουράτι, ενώ ο Άικ Μπαρίνχολτζ αναλαμβάνει τον ρόλο του Έλον Μασκ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κούπερ Χόφμαν, Μαρκ Ράιλανς, Τζέισον Σουόρτσμαν, Κρις Ο’Ντάουντ και Ζόσια Μάμετ. Το σενάριο υπογράφει o Σάιμον Ριτς, και η ιστορία καλύπτει περίπου δύο δεκαετίες από την κούρσα για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη ταινία βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ήδη από τον Απρίλιο, μετά από μια ιδιωτική προβολή, είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι ο Γκουαντανίνο ενδέχεται να έχει δημιουργήσει μια εκδοχή του «The Social Network» για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Ιούνιο, ωστόσο, η Amazon MGM αποφάσισε να αποσύρει την ταινία, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στην Amazon και την OpenAI. Η χρονική συγκυρία προκάλεσε ερωτήματα και σχόλια σχετικά με την εικόνα που θα δημιουργούσε η κυκλοφορία της παραγωγής. Τελικά, τη διανομή της ταινίας ανέλαβε η Neon.

Το τρέιλερ, πάντως, δίνει την εντύπωση ότι το «Artificial» προσεγγίζει την ιστορία του περισσότερο ως μια σκοτεινή κωμωδία παρά ως ένα συμβατικό δράμα υψηλών κινηματογραφικών αξιώσεων. Ο Γκάρφιλντ φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τον ρόλο του, ενώ ο Μπαρίνχολτζ ενδέχεται να κλέψει την παράσταση με την ερμηνεία του ως Έλον Μασκ.

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Η επιλογή του ηθοποιού για τον συγκεκριμένο ρόλο έχει ήδη τραβήξει την προσοχή. Το AV Club περιέγραψε την προσέγγισή του ως μια απεικόνιση του Μασκ «σαν ένα meme που περπατά, με μια δόση από τον Dr. Evil του Austin Powers», ενώ το PopMatters χαρακτήρισε την ερμηνεία του «ξεκαρδιστική».

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτός ο ιδιαίτερος τόνος θα καταφέρει να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, η οποία φτάνει τις δύο ώρες και είκοσι λεπτά. Ο Λούκα Γκουαντανίνο δεν συνηθίζει να δημιουργεί μικρής διάρκειας ταινίες, επομένως μένει να φανεί αν η ισορροπία ανάμεσα στη σάτιρα, την κωμωδία και το δράμα θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος.

Η ταινία «Artificial», αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου.

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Με πληροφορίες από World of Reel