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Οι συνεχείς αναβολές της παραγωγής και η ανάληψη του ρόλου του Τζέιμς Μποντ από τον ηθοποιό δημιουργούν αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση μιας τρίτης ταινίας.

Παρά τις φήμες για αποχώρηση, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά της Warner Bros. σχετικά με το μέλλον του κινηματογραφικού franchise.

Η διοίκηση της DC Studios αλλάζει την 1η Δεκεμβρίου 2026, με τον Τζέρεμι Λάτσαμ να αναλαμβάνει τη διαχείριση των νέων κινηματογραφικών προσεγγίσεων του ήρωα.

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Το τέλος της κινηματογραφικής εποχής του Ρόμπερτ Πάτινσον ως Batman ενδέχεται να βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο υπολόγιζαν οι θαυμαστές του Σκοτεινού Ιππότη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά κινηματογραφικά ΜΜΕ, το The Batman: Part II ενδέχεται να είναι η τελευταία ταινία στην οποία ο Βρετανός ηθοποιός θα φορέσει τη στολή του υπερήρωα, αλλά και το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της Γκόθαμ που οραματίστηκε ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων γύρω από την παραγωγή της πολυαναμενόμενης συνέχειας του The Batman (2022), η οποία έχει ήδη μετακινηθεί αρκετές φορές στο ημερολόγιο. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα σχετικά με την οριστική αποχώρηση του σκηνοθέτη ή του πρωταγωνιστή.

Γιατί μπορεί να μην υπάρξει τρίτη ταινία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον;

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζεφ Σνάιντερ και τη στήλη InSneider, η δεύτερη ταινία ενδέχεται να αποτελέσει το τέλος της συνεργασίας του Ματ Ριβς με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο σύμπαν του Batman. Η πιθανή εξέλιξη δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του ηθοποιού, αλλά και με την προσωπική κατάσταση του σκηνοθέτη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα οικογενειακό ζήτημα που τον ανάγκασε να απομακρυνθεί προσωρινά από τα γυρίσματα.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του TheWrap, στις 16 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι οι συνεχείς καθυστερήσεις της παραγωγής ενδέχεται να απάλλαξαν τον Πάτινσον από τη συμβατική υποχρέωση να πρωταγωνιστήσει και σε τρίτη ταινία. Η αρχική συμφωνία του ηθοποιού περιλάμβανε πρόβλεψη για μια ακόμη κινηματογραφική εμφάνιση, εφόσον το στούντιο αποφάσιζε να προχωρήσει στην παραγωγή της.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα επικαλείται πηγή με γνώση της συμφωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά της Warner Bros. ή του ηθοποιού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, οι πιθανότητες να υπάρξει και τρίτη ταινία με τον Ματ Ριβς στη σκηνοθεσία και τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζονται πλέον περιορισμένες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών κινηματογραφικών μέσων.

Η δύσκολη πορεία του The Batman: Part II

Η συνέχεια της ταινίας του 2022 έχει περάσει από αρκετές αναβολές. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Οκτώβριο του 2026 και αργότερα στον Οκτώβριο του 2027. Τελικά, η Warner Bros. όρισε ως νέα ημερομηνία κυκλοφορίας την 18η Φεβρουαρίου 2028.

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Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2026 στην Αγγλία και τη Σκωτία, αλλά διακόπηκαν προσωρινά τον Οκτώβριο, όταν ο Ματ Ριβς χρειάστηκε να απομακρυνθεί από την παραγωγή για να ασχοληθεί με ένα οικογενειακό ζήτημα.

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ ανέλαβε να βοηθήσει στην ολοκλήρωση των τελευταίων εβδομάδων των βασικών γυρισμάτων, έπειτα από δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του Ριβς και της DC Studios.

Ο Πάτινσον εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για αυτή την απόφαση, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα γενναιόδωρη την κίνηση του Σόντερμπεργκ. Ο ίδιος ο Ριβς, μάλιστα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει μέσω social media ότι δεν εγκαταλείπει την ταινία και ότι θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη του post production, διασφαλίζοντας πως το τελικό αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στο όραμά του.

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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Σαν να μην έφταναν οι εξελίξεις γύρω από τον Batman, ο Ρόμπερτ Πάτινσον βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια ακόμη μεγάλη κινηματογραφική πρόκληση, καθώς είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ηθοποιός έχει συμφωνήσει για τρεις ταινίες -τη σκηνοθεσία της πρώτης θα υπογράψει ο Ντενί Βιλνέβ. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Η ανάληψη του εμβληματικού ρόλου του 007 δημιουργεί νέα δεδομένα για το πρόγραμμα του Πάτινσον, καθώς οι υποχρεώσεις μιας τόσο μεγάλης παραγωγής ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα επιστροφής του στον ρόλο του Batman.

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Αλλαγή ηγεσίας στην DC Studios

Σημαντικές είναι και οι διοικητικές αλλαγές στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Στις 9 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε ότι ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν θα αποχωρήσουν από τις ηγετικές θέσεις τους στην DC Studios, με τον Τζέρεμι Λάτσαμ να αναλαμβάνει πρόεδρος και επικεφαλής δημιουργικού από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νέας διοικητικής δομής της Skydance. Ο Γκαν και ο Σάφραν δεν αποχωρούν από την κινηματογραφική δραστηριότητα της DC, αλλά επιστρέφουν στην πλήρη ενασχόλησή τους με τη δημιουργική εργασία.

Η νέα διοίκηση θα κληθεί να διαχειριστεί και το μέλλον του Batman, σε μια περίοδο κατά την οποία συνυπάρχουν δύο διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις του ήρωα: εκείνη του Ριβς με τον Πάτινσον και η νέα εκδοχή που προορίζεται για το ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της DC.

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