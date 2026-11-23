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Το φιλμ I Play Rocky συγκέντρωσε 9,3 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία A+ στο CinemaScore.

Η ταινία Ebenezer υποχώρησε στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, σημειώνοντας πτώση 60% στα έσοδά της και περιοριζόμενη στα 7,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ παρουσίασαν μείωση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο, παρά την άνοδο από την προηγούμενη εβδομάδα.

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Εντυπωσιακή πρεμιέρα εκανε το «Sunrise on the Reaping» στο αμερικανικό box office, αποφέροντας έσοδα ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του και δίνοντας νέα πνοή στο δημοφιλές franchise «Hunger Games» της Lionsgate.

Ανάλογη ήταν η δυναμική της ταινίας και στις διεθνείς αγορές, όπου συγκέντρωσε επιπλέον 105 εκατομμύρια δολάρια σε 84 χώρες, διαμορφώνοντας το συνολικό παγκόσμιο άνοιγμά της στα 225 εκατομμύρια δολάρια.

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Με αυτή την επίδοση, το δυστοπικό πρίκουελ γίνεται η πέμπτη παραγωγή της χρονιάς που ξεπερνά το φράγμα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο ντεμπούτο της στη Βόρεια Αμερική. Πλέον, ακολουθεί τις ταινίες «Spider-Man: Brand New Day» (360 εκατ. δολάρια), «Toy Story 5» (159 εκατ. δολάρια), «The Super Mario Galaxy Movie» (131 εκατ. δολάρια) και «Οδύσσεια» (123 εκατ. δολάρια), οι οποίες στη συνέχεια ξεπέρασαν το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ταινία «I Play Rocky» της Amazon MGM η οποία συγκέντρωσε 9,3 εκατομμύρια δολάρια από 2.477 αμερικανικές αίθουσες το πρώτο Σαββατοκύριακο σε ευρεία διανομή. Η δραμεντί του Πίτερ Φαρέλι για το παρασκήνιο της δημιουργίας του «Rocky», με πρωταγωνιστή τον Άντονι Ιπολίτο στον ρόλο του νεαρού Σιλβέστερ Σταλόνε, είχε προηγουμένως κάνει ντεμπούτο για δύο εβδομάδες σε επιλεγμένες αίθουσες.

Σύμφωνα με το AP, η μεγαλύτερη νίκη για το φιλμ είναι η βαθμολογία A+ που απέσπασε στο CinemaScore. Πρόκειται για μια σπάνια επίδοση, την οποία δεν κατάφερε να πετύχει ούτε η «Οδύσσεια», αλλά ο Φαρέλι έχει λάβει ξανά στο παρελθόν με τη βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργία του το 2018, «Green Book».

Συνολικά οι πωλήσεις εισιτηρίων σημείωσαν πτώση περίπου 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, όταν είχε κυκλοφορήσει το «Wicked: For Good», σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Rentrak. Ωστόσο, παρουσίασαν αύξηση 84,9% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Σημαντική πτώση της τάξης του 60% σημείωσε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του το «Ebenezer» με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, υποχωρώντας από την κορυφή με έσοδα 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η παραγωγή της Paramount έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 32,5 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και 45,9 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.