Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον πρόκειται να εμφανιστούν στη νέα ταινία «Hunger Games» με τίτλο, «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο παραγωγής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Hollywood Reporter, επιβεβαιώνεται η επιστροφή των δύο ηθοποιών στην έκτη κατά σειρά ταινία του δημοφιλούς franchise. Όπως φαίνεται, και οι δύο θα υποδυθούν τους ίδιους χαρακτήρες από τις αρχικές ταινίες – η Λόρενς ως Κάτνις Έβερντιν και ο Χάτσερσον ως Πίτα Μέλαρκ –, με το ίδιο δημοσίευμα να αναφέρει ότι «πιθανότατα θα εμφανιστούν σε ένα flash-forward». Στο τέλος της ταινίας «The Hunger Games: Mockingjay – Part 2» (2015), η Έβερντιν και ο Μέλαρκ είναι παντρεμένοι και έχουν μαζί δύο παιδιά.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται και στον Guardian, το «Sunrise on the Reaping» είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα της Σουζάν Κόλινς το οποίο κυκλοφόρησε φέτος και αποτελεί τη δεύτερη πρίκουελ ταινία της σειράς, μετά το «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (2023), το οποίο επίσης βασίστηκε σε βιβλίο της Κόλινς. Παράλληλα, τη σκηνοθεσία σε όλες τις ταινίες «Hunger Games» εκτός από μία, υπογράφει ο Φράνσις Λόρενς.

Τα γεγονότα του «Sunrise on the Reaping» διαδραματίζονται 24 χρόνια πριν από την πρώτη ταινία «The Hunger Games», αλλά και 40 χρόνια μετά το «The Ballad of Songbirds & Snakes». Για την ακρίβεια, επικεντρώνονται στον Χέιμιτς Αμπερνάθι, ως φόρο τιμής στους 50ους «Αγώνες Πέινας», ο οποίος αργότερα γίνεται μέντορας της Έβερντιν και ενσάρκωσε στα πρώτα κεφάλαια του franchise ο Γούντι Χάρελσον. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Τζέσι Πλίμονς ως Πλούταρχος Χέβενσμπι και ο Ρέιφ Φάινς ως μια νεότερη εκδοχή του Προέδρου Σνόου.

Τα γυρίσματα του «Sunrise on the Reaping» ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025 και, σύμφωνα με ανάρτηση της παραγωγού Νίνα Τζάκομπσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο. Η ταινία, «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από The Guardian, The Hollywood Reporter