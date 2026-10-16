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Το ψυχολογικό θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» ακολούθησε στη δεύτερη θέση, ενώ η περιπέτεια «Στην Καρδιά του Κτήνους» διατηρήθηκε ικανοποιητικά για τρίτη συνεχή εβδομάδα.

Αντιθέτως, οι νέες παραγωγές όπως το «Primetime» και το animation «Ξεχασμένο Νησί» σημείωσαν χαμηλή απήχηση στο κοινό παρά τις αρχικές προσδοκίες.

Η ταινία «Minions & Τέρατα» ξεπέρασε συνολικά τα 220.000 εισιτήρια, ενώ το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» διατηρεί ισχυρή παρουσία στις αίθουσες για δεύτερη συνεχή εβδομάδα.

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Μια μικρή έκπληξη, αν και όχι τόσο απροσδόκητη, σημειώθηκε στα εισιτήρια του Top 10 του τετραημέρου 8-11 Οκτωβρίου, στους ελληνικούς κινηματογράφους με την ταινία τρόμου «Άλλη Μαμά» και την οσκαρική πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσάστεϊν, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Κόβοντας λίγο πάνω από 20.000 εισιτήρια, το horror του Ρομπ Σάβατζ, ξεπέρασε το ψυχολογικό θρίλερ της προηγούμενης εβδομάδας, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», που έφτασε τα 14.000 εισιτήρια.

Η «Άλλη Μαμά» κυριαρχεί και στο αμερικανικό -όπως και στο βρετανικό- box office, ενώ διεθνώς οι εισπράξεις της ταινίας έχουν ξεπεράσει τα 53 εκατ. δολάρια.

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Έκπληξη, αρνητική αυτή τη φορά, προκάλεσε η μικρή έως και ελάχιστη απήχηση που είχαν στο κοινό τα φιλόδοξα χολιγουντιανά «Primetime», με Ρόμπερτ Πάτινσον και «The Social Reckoning», του Άαρον Σόρκιν, αλλά και το animation της DreamWorks, «Ξεχασμένο Νησί», που έκοψε μόλις 5.000 εισιτήρια, από τη μεγάλη δεξαμενή του παιδικού και εφηβικού κοινού.

Η περιπέτεια με τον Μπραντ Πιτ, «Στην Καρδιά του Κτήνους», παρά το χλιαρό άνοιγμά του, κρατήθηκε και την τρίτη εβδομάδα προβολής του σε καλά επίπεδα με 11.000 εισιτήρια, ενώ η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions & Τέρατα», στην όγδοη εβδομάδα του στις ελληνικές αίθουσες ξεπέρασε συνολικά τις 220.000 εισιτήρια.

Στα αξιοσημείωτα, η διατήρηση της μακρινής, από την πρεμιέρα της, «Οδύσσειας» στο τοπ-10, στο οποίο εισήλθε πλέον και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που αν και προβάλλεται σε λιγοστές αίθουσες, συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα να τις γεμίζει και να προκαλεί συζητήσεις.

Ελληνικό Box Office 8-11/10

1. «Άλλη Μαμά», 20.610 εισιτήρια για το τετραήμερο 8-11/10 (σε 78 αίθουσες πανελλαδικά) και 28.046 συνολικά μέχρι 14/10.

2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 14.169 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και συνολικά 54.651.

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3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 11.130 εισιτήρια (σε 68 αίθουσες) και 73.862 συνολικά.

4. «Ντίγκερ», 6.289 εισιτήρια (σε 48 αίθουσες) και 26.549 συνολικά.

5. «Primetime», 6.075 εισιτήρια (σε 38 αίθουσες) και 9.806 συνολικά.

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6. «Ξεχασμένο Νησί», 5.642 εισιτήρια (σε 71 αίθουσες) και 6.165 συνολικά.

7. «Minions & Τέρατα», 5.519 εισιτήρια (σε 51 αίθουσες) και 222.091 συνολικά.

8. «Resident Evil», 5.020 εισιτήρια (σε 27 αίθουσες) και 81.437 συνολικά.

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9. «Naza», 4.988 εισιτήρια (σε 9 αίθουσες) και 8.980 συνολικά.

10. «Οδύσσεια», 4.482 εισιτήρια (σε 17 αίθουσες) και 1.054.324 συνολικά.

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