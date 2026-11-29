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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Netflix μετέφερε την πρεμιέρα της ρομαντικής κομεντί «Good Sex» της Λένα Ντάναμ, με πρωταγωνίστρια τη Νάταλι Πόρτμαν, για την άνοιξη του 2027.

Η πλατφόρμα εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 55 εκατομμυρίων δολαρίων και επιδιώκει την αποφυγή του έντονου ανταγωνισμού κατά την κυκλοφορία της.

Τα γυρίσματα της παραγωγής, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Μαρκ Ράφαλο και η Μεγκ Ράιαν, ολοκληρώθηκαν στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2025.

Η υπόθεση ακολουθεί μια σύμβουλο σχέσεων που αναζητά τον εαυτό της μετά τον χωρισμό της, ερχόμενη αντιμέτωπη με διλήμματα ανάμεσα στην ασφάλεια και τον αυθορμητισμό.

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Το Netflix μετέφερε την πρεμιέρα της νέας ρομαντικής κομεντί της Λένα Ντάναμ «Good Sex» με πρωταγωνίστρια τη Νάταλι Πόρτμαν για την άνοιξη του 2027, με την επίσημη ημερομηνία να αναμένεται σύντομα.

Τα γυρίσματα στη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2025 και η ταινία προοριζόταν αρχικά για το 2026. Η αλλαγή στον προγραμματισμό μεταφράζεται σε μια αναμονή δύο χρόνων από το τέλος των γυρισμάτων μέχρι την προβολή της στην πλατφόρμα, ένα ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα για το post production μίας ρομαντική κομεντί, όπως επισημαίνει το World of Reel.

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Αξίζει να σημειωθεί πως τον Φεβρουάριο του 2025, η ταινία πυροδότησε πόλεμο προσφορών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου, με το Netflix να εξασφαλίζει τα δικαιώματα έναντι περίπου 55 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δεδομένου του υψηλού ποσού, η πλατφόρμα φαίνεται πως αναζητά μια περίοδο κυκλοφορίας όπου η ταινία δεν θα χαθεί μέσα στον ανταγωνισμό.

Η Πόρτμαν υποδύεται την Ally, μια σύμβουλο σχέσεων στη Νέα Υόρκη που, στο κατώφλι των 40, κλείνει τον κύκλο μιας δεκαετούς σχέσης. Η επιστροφή της στα ραντεβού και η γνωριμία της με δύο εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες τη φέρνουν αντιμέτωπη με το δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια και τον αυθορμητισμό, βοηθώντας τη να ανακαλύψει τι πραγματικά αναζητά.

Μαζί της ενώνουν δυνάμεις ο Μαρκ Ράφαλο και ο τραγουδοποιός Role Model, κατά κόσμον Τάκερ Πίλσμπερι στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Το βασικό καστ συμπληρώνουν οι Ρασίντα Τζόουνς, Τράμελ Τίλμαν και Μεγκ Ράιαν.

Η Λένα Ντάναμ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του «Good Sex». Το φιλόδοξο φιλμ έρχεται μετά τη σειρά που δημιούργησε στο Netflix «Too Much», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2025 χωρίς ωστόσο να ανανεωθεί, καθώς και τις ταινίες «Sharp Stick» και «Catherine Called Birdy» του 2022.

Παράλληλα, οι δύο πρωταγωνιστές έχουν δρομολογήσει τα επόμενα κινηματογραφικά τους βήματα. Ο Μαρκ Ράφαλο θα εμφανιστεί σύντομα στη μεγάλη οθόνη ως Bruce Banner/Hulk στο «Avengers: Doomsday», θα χαρίσει τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Gatto» της Pixar, ενώ βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ του ιστορικού θρίλερ «Santo Subito!». Από την πλευρά της, η Νάταλι Πόρτμαν θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Pumping Black», πλάι στους Τζόναθαν Μπέιλι και Λούκας Γκέιτζ.

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