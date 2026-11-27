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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ουλπία Βιβλιοθήκη, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα γνώσης της αρχαίας Ρώμης, άνοιξε πρόσφατα τις πύλες της για το κοινό μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Ο αρχαιολογικός χώρος, που παρέμενε απρόσβλητος για έναν αιώνα, αναδεικνύει τα κατάλοιπα του δυτικού κτιρίου όπου φυλάσσονταν ελληνόγλωσσα κείμενα και επίσημα έγγραφα.

Η αναστήλωση χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει υπερυψωμένους διαδρόμους για τους επισκέπτες καθώς και σύγχρονες ψηφιακές προβολές αναπαράστασης.

Το ανατολικό τμήμα της βιβλιοθήκης παραμένει θαμμένο κάτω από ιστορική εκκλησία, χωρίς να έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω ανασκαφικές εργασίες για την αποκάλυψή του.

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Η περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μπορεί να χάθηκε για πάντα, ωστόσο ένα άλλο από τα σπουδαία κέντρα γνώσης του αρχαίου κόσμου αποκτά νέα ζωή στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης.

Πρόκειται για την Ουλπία Βιβλιοθήκη (Bibliotheca Ulpia), κατάλοιπα της οποίας σώζονται στην Αγορά του Τραϊανού, δίπλα στην περίφημη Στήλη που εξυμνεί τις νικηφόρες εκστρατείες του Ρωμαίου αυτοκράτορα κατά των Δακών.

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Ο χώρος, ο οποίος παρέμενε απρόσιτος στο ευρύ κοινό επί σχεδόν έναν αιώνα, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, παρουσία του δημάρχου της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, και του επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτιστικής κληρονομιάς της ιταλικής πρωτεύουσας, αρχαιολόγου Κλάουντιο Παρίζι Πρεσίτσε.

«Μετά τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και τη Βιβλιοθήκη της Περγάμου στη Μικρά Ασία, εκείνη της Αγοράς του Τραϊανού ήταν ασφαλώς μία από τις σημαντικότερες, τόσο ως προς τον αριθμό των “volumina”, όπως αποκαλούνταν τα βιβλία στην αρχαιότητα, όσο και ως προς τον όγκο των εγγράφων», δήλωσε ο Πρεσίτσε στο Associated Press.

Μία βιβλιοθήκη με ελληνικά και λατινικά κείμενα

Η Ουλπία Βιβλιοθήκη αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της Αγοράς του Τραϊανού, του μεγαλύτερου και τελευταίου από τα συγκροτήματα των αυτοκρατορικών αγορών της αρχαίας Ρώμης, που εγκαινιάστηκε το 112 μ.Χ.

Σύμφωνα με την επικρατέστερη αρχαιολογική ερμηνεία, η βιβλιοθήκη περιλάμβανε δύο διώροφα κτίρια, εκατέρωθεν της Στήλης του Τραϊανού. Στο δυτικό φυλάσσονταν ελληνόγλωσσα κείμενα και στο ανατολικό λατινικά.

Οι συλλογές της δεν περιορίζονταν σε λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα, αλλά περιλάμβαναν επίσημα έγγραφα, διατάγματα και νομικά κείμενα, γεγονός που καθιστούσε τη βιβλιοθήκη σημαντικό θεσμό τόσο για την πνευματική όσο και για τη δημόσια ζωή της αρχαίας Ρώμης.

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Όπως εξηγεί ο Πρεσίτσε, στις βιβλιοθήκες προσέφευγαν τόσο μορφωμένοι πολίτες όσο και αξιωματούχοι που χρειάζονταν πρόσβαση σε παλαιότερα έγγραφα ή στις διατάξεις που ρύθμιζαν τη ζωή της κοινότητας.

Από αρχαιολογικό εύρημα σε αποθηκευτικό χώρο

Τα κατάλοιπα του δυτικού κτιρίου αποκαλύφθηκαν το 1932, κατά τις εκτεταμένες εργασίες κατεδάφισης και διάνοιξης της σημερινής Via dei Fori Imperiali, επί καθεστώτος Μπενίτο Μουσολίνι.

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Ο χώρος καλύφθηκε στη συνέχεια με κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες ως αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων από την Αγορά του Τραϊανού.

Οι κόγχες που διασώζονται στους τοίχους θεωρείται ότι προορίζονταν για την τοποθέτηση ξύλινων ερμαρίων, μέσα στα οποία φυλάσσονταν οι κύλινδροι των αρχαίων κειμένων.

Την άλλοτε μεγαλοπρέπεια του κτιρίου μαρτυρούν τα κατάλοιπα του πολύχρωμου μαρμάρινου δαπέδου, οι μαρμάρινες επενδύσεις των τοίχων και τα θραύσματα κιόνων και κιονοκράνων κορινθιακού ρυθμού.

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Ένας νέος μουσειακός χώρος κάτω από τους δρόμους της Ρώμης

Οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες άρχισαν το 2025, χρηματοδοτήθηκαν με 1.755.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος Caput Mundi για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

Η επέμβαση περιλάμβανε τη στερέωση των αρχαίων καταλοίπων, την αντιμετώπιση προβλημάτων εισροής υδάτων και τη διαμόρφωση υπερυψωμένου διαδρόμου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περιηγούνται στον χώρο χωρίς να θίγονται οι αρχαίες κατασκευές.

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Τη μόνιμη έκθεση αρχιτεκτονικών και γλυπτικών ευρημάτων συμπληρώνουν ψηφιακές προβολές στους τοίχους (videomapping), μέσω των οποίων αναπαρίσταται η αρχική μορφή του κτιρίου και παρουσιάζονται οι διαδοχικές μεταμορφώσεις του στο πέρασμα των αιώνων.

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Ο νέος μουσειακός χώρος είναι επισκέψιμος κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με την είσοδο να επιτρέπεται ανά 40 λεπτά σε ομάδες έως 20 ατόμων. Το εισιτήριο κοστίζει 7 ευρώ και περιλαμβάνει την πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Αγοράς του Τραϊανού.

Αντιθέτως, το ανατολικό κτίριο της Βιβλιοθήκης, όπου θεωρείται ότι φυλάσσονταν τα λατινικά κείμενα, παραμένει θαμμένο κάτω από εκκλησία του 18ου αιώνα, χωρίς να υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια ανασκαφής του.

Με πληροφορίες από Associated Press, ANSA

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