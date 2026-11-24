Πριν από το βαμπίρ υπήρχε ο ηγεμόνας: Η «Αληθινή ιστορία του Δράκουλα»

Ιερά Σινδόνη: Είναι γνήσια; Τι αποκάλυψε η μεγαλύτερη ανάλυση DNA που έγινε ποτέ στο ύφασμα

Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης: Το ιστορικό κτίριο που συνομιλεί με τον Παρθενώνα ανοίγει μετά από δύο δεκαετίες (βίντεο)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μικρό σύνολο χάλκινων διπλών πελέκεων, ενός πολύτιμου σκεύους και ενός φονικού ξίφους από την μυκηναϊκή Ακρόπολη της Αθήνας, παρουσιάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της επιτυχημένης δράσης «Το Αθέατο Μουσείο» που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.

Τα αντικείμενα αυτά συγκροτούν μέρος ενός θησαυρού, όπως ονομάζεται στην αρχαιολογική ορολογία το σύνολο των πολύτιμων αντικειμένων που έχουν αποκρυβεί για λόγους ασφάλειας.

Advertisement

Advertisement

Ο Θησαυρός της Ακρόπολης χρονολογείται στον 12ο αι. π.Χ., δηλαδή στην περίοδο μετά από την κατάρρευση των κραταιών ανακτόρων και της μυκηναϊκής ειρήνης. Η ανεύρεση του συνόλου των πολύτιμων χάλκινων αντικειμένων από την αρχαιολογική σκαπάνη το 1888, υποδεικνύει πως ο τελευταίος τους κάτοχος δεν επέστρεψε ποτέ για να τα ανασύρει.

«Το τέλος του Μυκηναϊκού Κόσμου», όπως τιτλοφορείται, παρουσιάζεται στην Αίθουσα του Βωμού έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2027.

Στις παρακάτω ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της δράσης, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στον χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για το χρονικό της κατάρρευσης των μυκηναϊκών ανακτόρων και για την εκτεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε σχεδόν όλα τα μεγάλα διοικητικά κέντρα της ανατολικής Μεσογείου, και σήμανε την αρχή του τέλους του Μυκηναϊκού Κόσμου και της ίδιας της Εποχής του Χαλκού.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

13 και 27 Δεκεμβρίου 2026, 10 και 24 Ιανουαρίου 2027 ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης 13:00

και

Advertisement

16 και 30 Δεκεμβρίου 2026, 13 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2027 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 13:00

Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία από τις παρουσιάσεις.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της δράσης είναι η προμήθεια εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά * είτε με την έγκαιρη προσέλευση.

Advertisement

* Για την ηλεκτρονική κράτηση θέσης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου εδώ .

Σχετικά άρθρα Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης: Το ιστορικό κτίριο που συνομιλεί με τον Παρθενώνα ανοίγει μετά από δύο δεκαετίες (βίντεο) Ιερά Σινδόνη: Είναι γνήσια; Τι αποκάλυψε η μεγαλύτερη ανάλυση DNA που έγινε ποτέ στο ύφασμα Πριν από το βαμπίρ υπήρχε ο ηγεμόνας: Η «Αληθινή ιστορία του Δράκουλα»