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Το ιστορικό κτίριο, που αποτέλεσε το πρώτο μουσείο του ελληνικού κράτους, διαθέτει πλέον ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους και εργαστήρια συντήρησης.

Η επαναλειτουργία του μουσείου εγκαινιάστηκε με τέσσερις εκθέσεις, οι οποίες συνδυάζουν την αρχαιολογική τεκμηρίωση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και έργα τέχνης.

Κατά την τελετή, τονίστηκε εκ νέου ο εθνικός στόχος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενώ το έργο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους, τον κρατικό προϋπολογισμό και ιδιωτικές χορηγίες.

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Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, το πρώτο κτίριο του νέου ελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση, εν προκειμένω τη φύλαξη των αρχαιολογικών θησαυρών του Ιερού Βράχου, ανοίγει και πάλι τις πύλες του, μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του, 19 χρόνια μετά τη διακοπή λειτουργίας του.

Στα εγκαίνια του Μουσείου, το οποίο συνδέεται με την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην Ακρόπολη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη μία φορά ότι ο «η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος μας εθνικός στόχος», διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή νομική διαφορά ή για μεμονωμένη διεκδίκηση αρχαιολογικών εκθεμάτων, αλλά για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου.

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Ένα νέο κεφάλαιο για την Ακρόπολη

Η επαναλειτουργία του ιστορικού κτηρίου, που όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε πλάι στον Παρθενώνα, κάτω από τον ηλιόλουστο αττικό ουρανό του Νοεμβρίου, «παρέμενε κλειστό, σιωπηλό και μη εκπληρώνοντας τη βασική του λειτουργία», όπως και η διαμόρφωση και ανάδειξη του Ανατολικού Πλατώματος που δίνει πρόσβαση στο κοινό σε σχεδόν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Ακρόπολης -για την ολοκλήρωση του χρειάστηκε να μεταφερθούν 15.766 αρχιτεκτονικά μέλη και μαρμάρινα θραύσματα στην Νότια Κλιτύ- ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για τον Ιερό Βράχο.

Στόχος ήταν το «Μουσείον», όπως αναγράφεται ακόμη στην πρόσοψη του, «να μετατραπεί σε έναν μουσειακό-εκθεσιακό χώρο, που να φιλοξενεί εκθέσεις για την ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό των Αθηνών, αλλά και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης εμπνευσμένες από τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και καινοτόμα προγράμματα τεχνολογίας αιχμής», τόνισε η Λίνα Μενδώνη.

Το έργο κόστισε 10 εκατομμύρια ευρώ, τα 6,2 εκατ εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»-ΕΣΠΑ, ενώ 2 εκατ. ευρώ δόθηκαν από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ και 2 εκατ. ευρώ από ιδιωτικές χορηγίες.

Όπως σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού, η δυσκολία δεν ήταν να βρεθούν τα χρήματα. «Η μεγάλη δυσκολία ήταν πώς γίνονται όλα αυτά σε έναν βράχο και έναν αρχαιολογικό χώρο επισκέψιμο».

Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης το οποίο επιστρέφει στη ζωή της Αθήνας ανακαινισμένο, εκσυγχρονισμένο και με αναδιαμόρφωση των εσωτερικών του χώρων -μεταξύ άλλων, αναβαθμίστηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι και το εργαστήριο συντήρησης- ανοίγει τις πύλες του με τέσσερις εκθέσεις.

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Η μόνιμη έκθεση επιγραφών και αρχιτεκτονικών μελών

Με τη νέα του λειτουργία, το Μουσείο συνδυάζει την περιοδική εκθεσιακή δραστηριότητα με την οργανωμένη φύλαξη, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Ειδικά σχεδιασμένες μεταλλικές κατασκευές φιλοξενούν αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και γλυπτά ενσωματώνοντας διακριτικά στην εκθεσιακή εμπειρία τους αποθηκευτικούς χώρους.

«Αθήνα Πόλις Ιδέα» – Η διαχρονική ιστορία της Αθήνας

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Η πρώτη περιοδική έκθεση του Μουσείου -η οποία θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, ενσωματώνοντας νέα ευρήματα και ερευνητικά δεδομένα- παρουσιάζει 750 -εξαιρετικά αρχαιολογικά τεκμήρια, τα περισσότερα από τα οποία εκτίθενται πρώτη φορά στο κοινό. Πρόκειται για ευρήματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, τα οποία καλύπτουν μία μακρά ιστορική διαδρομή, από τη Νεολιθική εποχή έως τη μεγάλη ακμή της και τον διακριτικό της απόηχο. Επιγραφές, γλυπτά, αγγεία, νομίσματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης φωτίζουν σε πέντε αίθουσες την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης.

«Parthenon Alive – Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει»

Η ιστορία, η αρχαιολογική τεκμηρίωση και η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντώνται στο Parthenon Alive, την τρισδιάστατη αναπαράσταση που θέτει στο επίκεντρο τη ζωφόρο του Παρθενώνα με την παράσταση της πομπής των Παναθηναίων και τις μορφές να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, ενώ 4 Αθηναίοι πολίτες δίνουν φωνή στον Επιτάφιο του Περικλή.

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«Για πρώτη φορά οι μορφές στη ζωφόρο του Παρθενώνα κατεβαίνουν στο ύψος του βλέμματος», σημείωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος της ψηφιακής έκθεσης, Πάνος Παρθένιος, καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο ανέλαβε το πρότζεκτ, προσθέτοντας ότι για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης -η οποία αναλύεται σε 30 εικόνες το δευτερόλεπτο, μοντελοποιήθηκαν 100 μνημεία και δημιουργήθηκαν 21.000 διαφορετικά σκίτσα.

Μάικλ Ράκοβιτς «Αυτό που μένει πίσω δεν είναι μόνο οι επιγραφές»

Μετά το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, ο Μάικλ Ράκοβτς επιστρέφει στην Αθήνα και στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης με το τρίτο μέρος της τριλογίας «Αυτό που μένει πίσω δεν είναι μόνο οι επιγραφές», έκθεση η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου.

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Με αφετηρία τις ιστορίες διασποράς, τις πολιτιστικές διαδρομές και τις μνήμες που ενσωματώνουν τα αντικείμενα, στην πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιείται στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Ράκοβιτς, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν αφήνω εδώ μόνο ένα έργο, αφήνω την καρδιά μου», συγκινεί παραδίδοντας με το έργο του μία ιστορία για όλους εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους.

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«Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης χτίστηκε για να στεγάσει θραύσματα του Παρθενώνα, πάνω σε έναν λόφο που προοριζόταν να συμβολίζει μια διαχρονική και αδιάλειπτη κλασική κληρονομιά. Όμως, το 1922 και το 1923, ακριβώς κάτω από εμάς, υπήρχαν προσφυγικοί καταυλισμοί. Οικογένειες που είχαν επιβιώσει από την καταστροφή της Σμύρνης και τη διάσχιση του Αιγαίου έστησαν τις σκηνές τους στην Αρχαία Αγορά και κοιμήθηκαν στη σκιά του Ναού του Ηφαίστου. Ήρθαν από την Προύσα, από το Αϊβαλί, από τα Αλάτσατα, στην πατρίδα που είχαν φανταστεί. Βρήκαν καταφύγιο δίπλα σε ένα μνημείο που συμβόλιζε μια κληρονομιά η οποία αντιμετώπιζε το οθωμανικό τους παρελθόν, τις διαλέκτους τους και τον κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής τους ως κάτι ξένο.

»Η εγκατάστασή μου περιλαμβάνει 500 τούβλα, τοποθετημένα στα ράφια ενός βαθμιδωτού κλίβανου. Ο ίδιος ο κλίβανος είναι χτισμένος από τούβλα που φέρουν τις σφραγίδες πλινθοποιών από τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Πρόκειται για τις ίδιες σφραγίδες που συναντάμε στα ενθύμια τα οποία Έλληνες και μουσουλμάνοι πρόσφυγες έφερναν μαζί τους όταν επέστρεφαν από ταξίδια τις παλιές τους πόλεις. Αυτό το τούβλο γράφει Τσεσμέ. Οι Έλληνες της πόλης αυτής την αποκαλούσαν Κρήνη, και τα δύο ονόματα σημαίνουν «πηγή». Η γραφή της τουρκικής γλώσσας με το ελληνικό αλφάβητο είναι χαρακτηριστικό της Καραμανλίδικης γραφής, που χρησιμοποιούσαν οι τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί.

[…] Στην τελευταία αίθουσα βρίσκεται μία μακέτα του Λόφου της Ακρόπολης, όπου είναι άδειος, χωρίς τα κτίριά του. Γύρω του, μαρτυρίες προσφύγων και αιτούντων ασύλου, γραμμένες στο Δίκτυο Μέλισσα, τοποθετημένες δίπλα σε όστρακα, τα θραύσματα πάνω στα οποία οι αρχαίοι Αθηναίοι έγραφαν τα ονόματα εκείνων που ήταν υποψήφιοι για εξορία. Ο άδειος λόφος είναι ένας τόπος για τη φαντασία. Πάνω του μπορεί κανείς να προβάλει τη δική του αρχιτεκτονική πρόταση, το δικό του όραμα για μια νέα Αθήνα. Τα τούβλα είναι το απόθεμα: υλικό για μια πόλη που δεν έχει ακόμη χτιστεί. Μια πόλη όπου οι ξένοι είναι ευπρόσδεκτοι».

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Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης

Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης θεμελιώθηκε στα ΝΑ του Παρθενώνα το 1865 και ολοκληρώθηκε το 1874.

Ο αρχιτέκτονας Παναγής Κάλκος σχεδίασε ένα λιτό, απέριττο, λιθόκτιστο κτίριο χωρίς αρχιτεκτονικό διάκοσμο στη νοτιοανατολική άκρη του Ιερού Βράχου. Το «βύθισε» σε φυσική κοιλότητα κάτω από το επίπεδο του στυλοβάτη του Παρθενώνα, ώστε να παραμένει αθέατο και να μην ανταγωνίζεται τα αρχαία μνημεία.

Οι μεταφορές των ευρημάτων στο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης που λειτούργησε ως κύριος εκθεσιακός, αλλά και αποθηκευτικός χώρος των αρχαϊκών και κλασικών γλυπτών της Ακρόπολης, άρχισαν το 1875. Ωστόσο, οι μεγάλες ανασκαφές της περιόδου 1885-1890, οπότε και η Ακρόπολη ανασκάφθηκε συστηματικά σε όλη της την έκταση, έως τον φυσικό βράχο, οδήγησαν στην κατασκευή νέου κτηρίου το 1888 στα ανατολικά του τότε Μουσείου Ακρόπολης για τη στέγαση αρχαιοτήτων.

Τη ριζική αναμόρφωση και επέκταση του Μουσείου και τον ανασχεδιασμό των αιθουσών ανέλαβε τη δεκαετία του 1950 ο μοντερνιστής αρχιτέκτονας Πάτροκλος Καραντινός. Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης υποδέχτηκε εκατομμύρια επισκέπτες τις δεκαετίες της λειτουργίας του.

Τον Ιούλιο του 2007 έκλεισε τις πόρτες του στο κοινό, προκειμένου τα εκθέματα, να αποσυναρμολογηθούν και να συσκευασθούν για τη μεταφορά τους στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου.