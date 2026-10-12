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Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας χαρακτήρισε την αφίσα προκλητική και ζήτησε την απόσυρση της αιγίδας του υπουργείου Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επιβεβαίωσε την απόσυρση της αφίσας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ιστορικό τεκμήριο το οποίο επιλέχθηκε λανθασμένα από τους διοργανωτές.

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε στη Βουλή τον προκλητικό τίτλο ομιλίας Γερμανού ιστορικού στο ίδιο συνέδριο, με την υπουργό να ζητά αναμονή για το περιεχόμενο της επιστημονικής παρουσίασης.

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Κύματα αντίδρασης πυροδότησε αφίσα που εικονίζει τη σημαία της Βέρμαχτ πάνω από την Ακρόπολη με την οποία «εικονογραφείται» Συνέδριο – με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής – με τίτλο «Αρχαιολογία και Κατοχή».

«Προκλητική» χαρακτήρισε την αφίσα το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, καλώντας το υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει την αιγίδα από το συγκεκριμένο Συνέδριο. Το ζήτημα έθιξε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβαση της στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με την παριστάμενη υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να γνωστοποιεί πως αποσύρθηκε η συγκεκριμένη αφίσα.

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«Αρχίζει σήμερα μία έκθεση που φέρεται να είναι με την συμμετοχή του υπουργείου Πολιτισμού με μία προκλητική αφίσα. Έχει αποσυρθεί; Διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Οφειλών που είναι πολύ δηκτική. Μιλάμε για την επίδειξη της σβάστικας στην Ακρόπολη και μάλιστα υπερμεγεθημένη» τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας, παράλληλα, απαντήσεις για το ζήτημα από την αρμόδια υπουργό Λίνα Μενδώνη.

«Κακώς το επέλεξαν»

«Η συγκεκριμένη αφίσα είναι ένα ιστορικό τεκμήριο και ανήκει στο αρχείο του. Κακώς εαν θέλετε, και η προσωπική μου άποψη, κακώς το επέλεξαν» υπογράμμισε αρχικά η Λίνα Μενδώνη, απαντώντας στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Αλλά δεν φτιάχτηκε τώρα υπάρχει ως τεκμήριο. Είναι ένα ιστορικό τεκμήριο, που προέρχεται από το αρχείο του Deutsche Historische Museum. Υπάρχει ως τεκμήριο, και το χρησιμοποίησαν ακριβώς για να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό, το οποίο πιθανότατα καταλάβαμε όλοι» εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού και τόνισε:

«Ακριβώς, λοιπόν, επειδή υπήρξε η αντίδραση του Συμβουλίου και εγώ το πληροφορήθηκα από την δική τους αντίδραση το όλο θέμα, το υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη και η αφίσα άλλαξε ακριβώς διότι και οι διοργανωτές κατάλαβαν το σωστό της διαμαρτυρίας και του Συμβουλίου, αλλά και του υπουργείου Πολιτισμού».

Στην παρέμβαση της η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ακόμα πως στο ίδιο συνέδριο περιλαμβάνεται ομιλία Γερμανού ιστορικού με τίτλο: «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Η Λίνα Μενδώνη, από την πλευρά της, στην καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, απάντησε πως «είναι ένας τίτλος ο οποίος προκαλεί, ναι, μπορεί να χρησιμοποιείται, όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση, και προβοκατόρικα» εξηγώντας πως «να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας, τι θα πουν οι επιστήμονες για να δούμε εάν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση».