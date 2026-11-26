«Dune: Part Three» σε 60 δευτερόλεπτα: Νέο teaser λίγο πριν την πρεμιέρα

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Η σειρά παρουσιάζει με χιούμορ τις προσπάθειες μιας μητέρας να συγκεντρώσει τα τρία ενήλικα παιδιά της για ένα τελευταίο οικογενειακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι παρά τις αντιδράσεις τους.

Ο Κέβιν Κλάιν ενσαρκώνει τον πατριάρχη Άλφρεντ Λάμπερτ, έναν άνδρα που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες του γήρατος και τις δύσκολες σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς του.

Τη διασκευή του σεναρίου και την εκτελεστική παραγωγή έχει αναλάβει ο Τζόναθαν Φράνζεν, ενώ τη σκηνοθεσία όλων των επεισοδίων υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Κορντ Τζέφερσον.

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Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την εμβληματική ταινία «Η εκλογή της Σόφι», η Μέριλ Στριπ και ο Κέβιν Κλάιν ενώνουν εκ νέου δυνάμεις, αυτή τη φορά για το Netflix.

Σύμφωνα με το Variety, ο Κλάιν θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Στριπ στη μίνι σειρά «The Corrections» («Οι Διορθώσεις»), η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Φράνζεν. Η σειρά είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο, με τη Στριπ ήδη στο καστ.

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Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 2001 και τιμήθηκε την ίδια χρονιά με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των ΗΠΑ (National Book Award), σκιαγραφεί με διεισδυτική ματιά και καυστικό χιούμορ τις σχέσεις των μελών μιας αμερικανικής οικογένειας.

Ένα τελευταίο οικογενειακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά σκιαγραφεί με αιχμηρό χιούμορ το πορτέτο μιας οικογένειας από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, τα τρία ενήλικα παιδιά της οποίας, αντιστέκονται στην επιθυμία της μητέρας τους να περάσουν μαζί ένα τελευταίο χριστουγεννιάτικο οικογενειακό αντάμωμα -το καθένα παγιδευμένο στις απατηλές φιλοδοξίες που υποτίθεται ότι θα το προστάτευαν από το να γίνει σαν τους γονείς του.

Ο Κέβιν Κλάιν θα υποδυθεί τον Άλφρεντ Λάμπερτ, σύζυγο της ηρωίδας που θα ενσαρκώσει η Στριπ και άλλοτε ισχυρό πατριάρχη της οικογένειας, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις δοκιμασίες του γήρατος.

Άνθρωπος αυστηρών αρχών και προσκολλημένος στους κανόνες ευπρέπειας μιας άλλης εποχής, ο Άλφρεντ καλείται να αποδεχθεί τις επιλογές των τριών παιδιών του: μιας κόρης της οποίας τα μυστικά δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει, ενός μεγαλύτερου γιου που έχει πάρει τη θέση του στην οικογένεια και ενός γιου που έχει παρεκκλίνει από τις προσδοκίες του και του οποίου τη συγχώρεση αποζητά.

Από την «Εκλογή της Σόφι» στο Netflix

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Η πρώτη και πλέον εμβληματική συνεργασία των δύο ηθοποιών ήταν το 1982, στο συγκλονιστικό δράμα «Η εκλογή της Σόφι», με το οποίο ο Κέβιν Κλάιν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο και η Μέριλ Στριπ απέσπασε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας της.

Ακολούθησαν οι ταινίες «A Prairie Home Companion» (2006) του Ρόμπερτ Άλτμαν και «Ricki and the Flash» (2015) του Τζόναθαν Ντέμι.

Ο Κλάιν, ο οποίος τιμήθηκε με το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την κωμωδία «Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα», έχει τα τελευταία χρόνια ενισχύσει την παρουσία του στη μικρή οθόνη, μεταξύ άλλων με τις σειρές «Disclaimer» και «American Classic».

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Τη διασκευή του μυθιστορήματος για τη μικρή οθόνη υπογράφει ο ίδιος ο Τζόναθαν Φράνζεν, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού, όπως και η Μέριλ Στριπ. Τη σκηνοθεσία όλων των επεισοδίων αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Όσκαρ Κορντ Τζέφερσον, δημιουργός της ταινίας «American Fiction».

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