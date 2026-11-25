The Batman: Τέλος εποχής για τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Ματ Ριβς;

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Η Warner Bros. αιφνιδίασε τους φαν του Dune δίνοντας στη δημοσιότητα ένα νέο teaser trailer διάρκειας 60 δευτερολέπτων για το «Dune: Part Three», το πολυαναμενόμενο φινάλε της τριλογίας σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ.

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ και σε σενάριο που συνυπογράφει ο σκηνοθέτης με τον Μπράιαν Κ. Βον, το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two» και αφηγείται τις σκοτεινές συνέπειες της ανόδου του Paul Atreides στην εξουσία.

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Πρωταγωνιστούν ο Τίμοθι Σαλαμέ, η Zendaya, ο Τζέισον Μομόα, η Φλόρενς Πιου, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Ισαάκ ντε Μπανκολέ, η Σαρλότ Ράμπλινγκ, η Άνια Τέιλορ-Τζόι, ο (ξανθός) Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας γυρίστηκε σε φιλμ 65mm, με επιλεγμένες σεκάνς σε 15/70mm IMAX ενώ οι σκηνές της ερήμου έχουν αποτυπωθεί σε IMAX Digital.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ως αδίστακτος πλέον Αυτοκράτορας, ο Paul Atreides καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της βασιλείας του καθώς παλιοί σύμμαχοι επιστρέφουν, νέες τρομακτικές απειλές αναδύονται και η προδοσία παραμονεύει σε κάθε σκιά. Στοιχειωμένος από οράματα για την κατάρρευση της Αυτοκρατορίας και την επανεμφάνιση της χαμένης του αγάπης, εμπλέκεται σε μια τεράστια συνωμοσία με την Chani να βρίσκεται στο επίκεντρο του μυστηρίου που ξετυλίγεται. Καθώς οι εχθροί πλησιάζουν, ο Paul πρέπει να αντιμετωπίσει το πραγματικό κόστος της εξουσίας και τη μοίρα εκείνων που αγαπά περισσότερο».

Το «Dune: Part Three» θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

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