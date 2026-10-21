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Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Dune Messiah του Φρανκ Χέρμπερτ και παρουσιάζει τις συνέπειες της αυτοκρατορικής διακυβέρνησης του Πολ Ατρείδη.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πλαισιωμένος από ένα καστ ηθοποιών όπως η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, η Φλόρενς Πιου και ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Το τρίτο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς, σε σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Δεκεμβρίου.

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Το «Desert Chant», το πρώτο single από το soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «Dune: Part Three», κυκλοφόρησε και μας δίνει μια πρώτη γεύση από το μουσικό σύμπαν του νέου κεφαλαίου της κινηματογραφικής saga.

Το κομμάτι ξεκινά με τον Τίμοθι Σαλαμέ να σιγομουρμουρίζει μια μελωδία, η οποία σταδιακά κλιμακώνεται και μετατρέπεται σε επιβλητική πολεμική ιαχή. Τη σύνθεση υπογράφει ο σπουδαίος Χανς Ζίμερ, ο οποίος επιστρέφει στη μουσική της σειράς, καθώς έχει γράψει τα soundtrack και των δύο προηγούμενων ταινιών.

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Στο Dune: Part Three, ο Σαλαμέ ενσαρκώνει ξανά τον Πολ Ατρείδη, συνεχίζοντας την ιστορία από το σημείο όπου ολοκληρώθηκε το Dune: Part Two, με τον ήρωα να έχει πλέον ανέλθει στην εξουσία. Εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα του Φρανκ Χέρμπερτ Dune Messiah (Ο Μεσσίας της Ντιούν), η νέα ταινία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης και εξερευνά τις συνέπειες της διακυβέρνησης του Πολ ως αυτοκράτορα.

Το κλίμα γίνεται αισθητά πιο σκοτεινό -για την ακρίβεια, πολύ πιο σκοτεινό. Όπως γνωρίζουν όσοι παρακολούθησαν την πρώτη ταινία, ο Πολ έχει το χάρισμα να βλέπει πιθανά μελλοντικά γεγονότα μέσα από τα οράματά του. Από τότε, όμως, που ανέλαβε τον έλεγχο του γαλαξία, η αντίληψή του για το μέλλον έχει αρχίσει να θολώνει, προμηνύοντας μια ακόμη πιο δυσοίωνη συνέχεια.

Για τον Χανς Ζίμερ, η επιστροφή στον Αρράκις σημαίνει, πάνω απ’ όλα, επιστροφή στο βιβλίο που είχε πυροδοτήσει τη φαντασία του όταν ήταν ακόμη έφηβος. Το ίδιο μυθιστόρημα αποτέλεσε, χρόνια αργότερα, έναν από τους βαθύτερους δεσμούς του με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ.

«Για μένα, η ομορφιά της δουλειάς στο Dune ήταν ότι με επέστρεφε σε μια εποχή όπου η φαντασία της νιότης ήταν ολόζωντανη, όπου όλα έμοιαζαν αληθινά και το αδύνατο γινόταν δυνατό. Πιστεύω πραγματικά ότι ο Ντενί κι εγώ δεν σταματήσαμε ποτέ να ονειρευόμαστε εκείνα τα όνειρα που το βιβλίο είχε ανάψει μέσα μας, όταν ήμασταν έφηβοι. Τώρα, όμως, είχαμε αποκτήσει την τεχνική κατάρτιση και τη γνώση, μέσα από τις ταινίες που είχαμε ήδη κάνει, ώστε να μετατρέψουμε τις εικόνες του μυαλού μας σε πραγματικότητα», δήλωσε ο Χανς Ζίμερ.

Στη νέα ταινία επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Φλόρενς Πιου, ο ρόλος της οποίας ως πριγκίπισσας Ιρουλάν αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. Η Άνια Τέιλορ-Τζόι επανέρχεται επίσης ως Άλια Ατρείδη, η οποία εξελίσσεται σε αφοσιωμένη οπαδό του αδελφού της, Πολ.

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Στις νέες προσθήκες του καστ περιλαμβάνεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, καθώς και ο Ισάακ ντε Μπανκολέ, ο οποίος υποδύεται έναν πρώην επίλεκτο μαχητή των Φεντάγιν, της επίλεκτης δύναμης κρούσης που συνδέεται με τον Πολ.

Το Dune: Part Three, σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Variety

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