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Ο ίδιος επισκέπτεται συχνά την Αθήνα λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ διατηρεί επιχειρηματικό ενδιαφέρον στον χώρο της εστίασης στον Νέο Κόσμο.

Σε στιγμές περισυλλογής, ο σκηνοθέτης σκέφτεται να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο για να ζήσει ως βοσκός στην Αρκαδία.

Στόχος του για τα επόμενα χρόνια είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας πριν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του.

Ο Γαβράς αναφέρθηκε επίσης στην επίδραση της οικογένειάς του στην επαγγελματική του πορεία και στη σημασία που αποδίδει στην αγάπη στη ζωή του.

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Στην Ελλάδα θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να περνά τα επόμενα χρόνια της ζωής του ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος δεν έκρυψε την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη χώρα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως κάποιες φορές σκέφτεται να αφήσει πίσω του τον κινηματογράφο και να γίνει… βοσκός στην Αρκαδία.

Με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα της νέας του ταινίας στην Αθήνα, ο σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή «Studio στις 3» για την Ελλάδα, την οικογένειά του, τον κινηματογράφο, αλλά και την προσωπική του ζωή.

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«Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αισθάνεται ότι μοιράζεται με τη χώρα αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. «Νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και… τα τσιγάρα. Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο», είπε με χιούμορ.

Ο Ρομέν Γαβράς επισκέπτεται συχνά την Αθήνα, καθώς μαζί με φίλους του έχει ένα wine bar στον Νέο Κόσμο. Όπως αποκάλυψε, έρχεται περίπου πέντε φορές τον χρόνο στην Ελλάδα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα.

«Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα», δήλωσε.

Μάλιστα, περιέγραψε με χιούμορ το εναλλακτικό σενάριο που έχει κατά καιρούς στο μυαλό του, μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό και τις μεγάλες παραγωγές.

«Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία, δίπλα στο χωριό μου, και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει, μάλιστα, θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο για τα επόμενα χρόνια: να μάθει ελληνικά. «Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», είπε.

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Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον κινηματογράφο, ο οποίος, όπως εξήγησε, αποτέλεσε ουσιαστικά μέρος της καθημερινότητάς του από την παιδική του ηλικία. Ο πατέρας του, Κώστας Γαβράς, είναι σκηνοθέτης και η μητέρα του παραγωγός, με αποτέλεσμα το σπίτι τους να αποτελεί συχνά χώρο εργασίας και προετοιμασίας για τις ταινίες.

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης και η μαμά μου είναι παραγωγός, το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», σημείωσε.

Μιλώντας για τις αλλαγές που έχει φέρει η ηλικία στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, ο Γαβράς στάθηκε περισσότερο στην αβεβαιότητα που αισθάνεται σήμερα σε σχέση με όταν ήταν νεότερος.

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«Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Ξέρεις, όπως, είσαι νέος και λες “Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς”. Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, ο Ρομέν Γαβράς μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας τον Κώστα Γαβρά έναν «όμορφο άνθρωπο».

«Η σχέση με τον μπαμπά μου είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα», δήλωσε.

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Τέλος, με αφορμή τη σχέση του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ο σκηνοθέτης μίλησε για τη σημασία της αγάπης στη ζωή του, ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτή παίρνει.

«Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι η αγάπη μέσα από τη φιλία, είτε από μία ερωτική σχέση, είτε οικογενειακή. Ακούγεται κλισέ, αλλά η αγάπη είναι τα πάντα», ανέφερε.

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