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Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, με επίκεντρο τη δύναμη της μουσικής και την επιδραστικότητα της εικόνας στις ταινίες του.

Παράλληλα, ο σκηνοθέτης προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «Sacrifice» στις ελληνικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια σατιρική περιπέτεια δράσης με πρωταγωνιστές τους Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς και Βενσάν Κασέλ, η οποία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά.

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Λίγες ημέρες προτού την κυκλοφορία της νέας ταινίας του «Sacrifice» («Θυσία») στους ελληνικούς κινηματογράφους, ο Romain Gavras, το enfant terrible του γαλλικού σινεμά, ο σκηνοθέτης του «Athena» και του viral short film «Storm» ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης για ένα masterclass πάνω στην ακατέργαστη ενέργεια του σινεμά, τη δύναμη της μουσικής και τις εικόνες που μένουν.

Πώς εμπνέεται τις δυναμικές εικόνες του; Πώς χτίζει τους δυστοπικούς κόσμους του; Πώς επιλέγει τους χαρακτήρες που επιθυμεί να κινηματογραφήσει;

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Αυτή η συνάντηση θα προσφέρει μια σε βάθος εξερεύνηση της προσέγγισής του στη δημιουργική διαδικασία και της φιλμογραφίας του, από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του, «Our Day Will Come», με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ, μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο «Athena» και από το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX μέχρι το επικό και ασυμβίβαστο «Gener8ion».

Στο masterclass -το οποίο συντονίζει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος– θα προβληθεί οπτικό υλικό, πυροδοτώντας μια δημιουργική και γόνιμη συζήτηση για τη δύναμη του σινεμά και την επιδραστικότητα της εικόνας.

«Sacrifice»: Μία σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και ένα all-star καστ

Σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, μια ριζοσπαστικοποιημένη ομάδα οικοτρομοκρατών εισβάλλει με σκοπό να πραγματοποιήσει μια τελετουργική θυσία. Με οδηγό μια μυστηριώδη προφητεία, η Τζόαν και τα αδέρφια της πιστεύουν πως έχουν αναλάβει το καθήκον να εξαγνίσουν τον πλανήτη.

Ανάμεσα στους ομήρους τους βρίσκονται ένας κινηματογραφικός σταρ, ένας ψυχρός δισεκατομμυριούχος και μια περφόρμερ. Καθώς η βραδιά βυθίζεται στο χάος, αρχίζουν να συγχέονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την επιτέλεση, την πίστη και την ερμηνεία, τη σωτηρία και τη θυσία.

Πρωταγωνιστούν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς, Charli XCX. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου. Μια παραγωγή της Iconoclast, της Mid March Media και της Heretic, σε συνεργασία με το Onassis Culture.

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Λίγα λόγια για τον Romain Gavras

Ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης Romain Gavras γεννήθηκε το 1981 και είναι γιος του διαπρεπούς σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Το 1994 δημιούργησε την καλλιτεχνική κολεκτίβα Kourtrajmé μαζί με τους φίλους του, Ladj Ly (σκηνοθέτρια της ταινίας «Les Misérables», 2019), JR και Kim Chapiron, που ήταν όλοι τους βαθιά επηρεασμένοι από τις ταινίες δράσης, το χιπ χοπ και την κουλτούρα των εθνικών μειονοτήτων στις Δυτικές μητροπόλεις.

Οι δυναμικές και ενίοτε σοκαριστικές εικόνες του Ρομέν Γαβράς έχουν γίνει συχνά αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και έχουν αναδείξει το ταλέντο του ως σκηνοθέτη. Η ευελιξία και η ικανότητά του να συλλαμβάνει το πνεύμα των καιρών τού επιτρέπουν να δημιουργεί αξέχαστες ταινίες. Για παράδειγμα, το αμφιλεγόμενο βίντεο που έκανε για το κομμάτι «Stress» των Justice έσπασε όλα τα ρεκόρ στο YouTube, όπως συνέβη και με το επόμενο βίντεό του για το “Born Free” της M.I.A., το οποίο πυροδότησε το πρώτο πολιτικό ντιμπέιτ του είδους στο διαδίκτυο.

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Το 2012, το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Bad Girl» της M.I.A. συγκέντρωσε πάνω από 130 εκατομμύρια θεάσεις και του απέφερε τις διακρίσεις του καλύτερου μουσικού βίντεο κλιπ στα βραβεία του MTV, καθώς και του καλύτερου σκηνοθέτη, του καλύτερου βίντεο κλιπ της χρονιάς και του καλύτερου ποπ μουσικού βίντεο κλιπ στα βρετανικά μουσικά βραβεία. Την ίδια χρονιά έκανε το βίντεο κλιπ για το κομμάτι «No Church in The Wild» των Jay-Z και Kanye West, με το οποίο γνώρισε παγκόσμια καταξίωση.

Η δουλειά του αποπνέει μια ακατέργαστη και ακαταμάχητη ενέργεια. Καταγράφει φιλμικά τους χαρακτήρες του με μια ασυμβίβαστη ματιά που εξαϋλώνει τις διαφορές τους. Είναι παθιασμένος με αυθεντικούς και ασυνήθιστους χαρακτήρες και καταλήγει πάντα στη δημιουργία μοναδικών εικόνων.

Η κάθε του ταινία είναι ένα γεγονός. Το βίντεο κλιπ του για το κομμάτι «Gosh» του Jamie XX δημιούργησε τεράστια αίσθηση και του απέφερε έναν Χρυσό Λέοντα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών του 2016.

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Μετά την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Our Day Will Come» (πρωτότυπος γαλλικός τίτλος: «Notre jour viendra», 2010), με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό Vincent Cassel, ο Ρομέν κυκλοφόρησε την ταινία «The World Is Yours» («Ο κόσμος σου ανήκει», 2018), στην οποία έπαιζαν η θρυλική ηθοποιός Isabelle Adjani, έχοντας πλάι της τους Vincent Cassel, Karim Leklou και François Damiens. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών του 2018, στο πλαίσιο του «Δεκαπενθήμερου Σκηνοθετών» και απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα βραβεία César.

H τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Athena» (2022), μια σύγχρονη τραγωδία για έναν ακήρυχτο πόλεμο που βυθίζει τα προάστια της Γαλλίας στο χάος, έκανε την πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Info

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Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107

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Onassis Masterclass – Romain Gavras

Kυριακή 4 Οκτωβρίου, 18:00 – 20:00

Κεντρική Σκηνή

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Εισιτήρια

10 – 30 €

Κανονικό εισιτήριο: 30 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης, Κάτοικοι Γειτονιάς: 24 €

Ανεργίας: 21 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ*: 10 €

*Οι κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ και Συνοδούς ΑμεΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2130178036 ή μέσω email στο [email protected].

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά