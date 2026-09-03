Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο Ρομέν Γαβράς φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, καθώς απαθανατίστηκαν σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια βόλτας τους στη Ρώμη.

Το μοντέλο και ο σκηνοθέτης βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα για διακοπές και ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε ενώ έκαναν βόλτα και ψώνια. Οι δυο τους περπατούσαν αγκαλιασμένοι, ενώ αντάλλασσαν συχνά φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Advertisement

Advertisement

Η Ραταϊκόφσκι επέλεξε για την εμφάνισή της ένα εφαρμοστό μαύρο μίνι φόρεμα με halterneck λαιμόκοψη, το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers. Ο Γαβράς, από την πλευρά του, φορούσε φαρδιά χακί μπλούζα, λευκό baggy παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ ολοκλήρωσε το look του με καπέλο.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, ο σκηνοθέτης φίλησε αρκετές φορές στο στόμα τη Ραταϊκόφσκι, με το ζευγάρι να δείχνει ιδιαίτερα άνετο και διαχυτικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων, οι δυο τους φέρεται να είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο.

Μαζί τους φέρεται να ήταν και ο γιος της Ραταϊκόφσκι, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπερ-ΜακΚλαρντ.

Emily Ratajkowski passionately kisses Dua Lipa's ex boyfriend Romain Gavras while on holiday in Rome https://t.co/HOloQappJf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026