Σε μια εποχή όπου τα music videos συχνά λειτουργούν ως σύντομα ψηφιακά συνοδευτικά των τραγουδιών, ο Ρομέν Γαβράς επιστρέφει με κάτι πολύ πιο φιλόδοξο: ένα δυστοπικό, χορογραφημένο χάος που μοιάζει περισσότερο με ταινία μικρού μήκους παρά με κλασικό βίντεο κλιπ. Το «Storm» των GENER8ION με τον Yung Lean έχει γίνει viral, όχι μόνο για την αισθητική του δύναμη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει τη βία, την εφηβεία και την απομόνωση σε κινηματογραφική εμπειρία.

Το «Storm» δεν είναι απλώς ακόμη ένα βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε, συζητήθηκε και χάθηκε μέσα στον αλγόριθμο. Είναι ένα επτάλεπτο φιλμ με αρχή, ένταση, ρυθμό και εικόνες που μένουν. Ο Ρομέν Γαβράς, ο ελληνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης και γιος του Κώστα Γαβρά, υπογράφει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσικά visuals της χρονιάς, για το project GENER8ION του Γάλλου παραγωγού Surkin, με πρωταγωνιστή τον Σουηδό ράπερ Yung Lean.

Η ιστορία τοποθετείται σε ένα σχολείο στο Λιντς του 2034. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, σχεδόν μετα-αποκαλυπτική. Αγόρια με σχολικές στολές κινούνται μέσα σε διαδρόμους, αίθουσες και αυλές όπου η βία μοιάζει να έχει γίνει καθημερινότητα. Δεν υπάρχει ενήλικη παρουσία, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ασφαλές πλαίσιο. Μόνο μια νεανική μάζα που εκρήγνυται, χορεύει, χτυπιέται, οργανώνεται και διαλύεται ταυτόχρονα.

Αυτό που κάνει το «Storm» να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά η ακρίβεια πίσω από το φαινομενικό χάος. Η χορογραφία του Damien Jalet λειτουργεί σαν δεύτερο σενάριο. Τα σώματα των παιδιών δεν γεμίζουν απλώς το κάδρο· το διαμορφώνουν. Η κάμερα κινείται μέσα σε ένα σύμπαν όπου η επιθετικότητα, η μοναξιά, η ομαδικότητα και η ανάγκη για ταυτότητα συνυπάρχουν σε μια ασταμάτητη ροή.

Η πιο πολυσυζητημένη σκηνή είναι εκείνη όπου ο Yung Lean βρίσκεται στο κέντρο μιας τεράστιας, σχεδόν τελετουργικής σύνθεσης μαθητών. Το κάδρο μοιάζει με σχολική φωτογραφία που έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Όλα φαίνονται αυθόρμητα, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα, κάθε σύγκρουση μοιάζει με μέρος ενός μεγαλύτερου μηχανισμού.

Και κάπως έτσι το «Storm» γίνεται viral. Όχι επειδή ακολουθεί τις συνταγές του TikTok, αλλά επειδή μοιάζει να πηγαίνει κόντρα σε αυτές. Είναι μεγάλο σε διάρκεια, σκοτεινό σε ύφος, κινηματογραφικό στη φόρμα και απαιτητικό στην ανάγνωση. Παρ’ όλα αυτά, οι εικόνες του κυκλοφορούν με ταχύτητα στα social media, ενώ το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Ποιος είναι ο Ρομέν Γαβράς

Ο Ρομέν Γαβράς γεννήθηκε στο Παρίσι το 1981. Είναι γιος του Κώστα Γαβρά, του εμβληματικού Ελληνογάλλου σκηνοθέτη που συνέδεσε το όνομά του με το πολιτικό σινεμά, και της παραγωγού Μισέλ Ρέι-Γαβρά. Αν και το επώνυμο κουβαλά μεγάλο βάρος, ο Ρομέν Γαβράς δεν προσπάθησε να κινηθεί στη σκιά του πατέρα του. Από νωρίς έφτιαξε το δικό του, απολύτως αναγνωρίσιμο οπτικό λεξιλόγιο.

Υπήρξε συνιδρυτής της κολεκτίβας Kourtrajmé, μαζί με δημιουργούς όπως ο Ladj Ly, ο Kim Chapiron και ο JR, σε ένα περιβάλλον βαθιά επηρεασμένο από την αστική κουλτούρα, το hip hop, τη βία των προαστίων, την ενέργεια του δρόμου και το σινεμά δράσης. Αυτά τα στοιχεία παραμένουν εμφανή σχεδόν σε όλη τη δουλειά του.

Πριν περάσει στις μεγάλου μήκους ταινίες, ο Γαβράς έγινε γνωστός ως ένας από τους πιο τολμηρούς σκηνοθέτες μουσικών βίντεο. Το «Stress» των Justice, το «Born Free» και το «Bad Girls» της M.I.A., το «No Church in the Wild» των Jay-Z και Kanye West και το «Gosh» του Jamie xx είναι μερικές από τις δουλειές που τον καθιέρωσαν διεθνώς ως δημιουργό εικόνων υψηλής έντασης, συχνά αμφιλεγόμενων, αλλά πάντα αδύνατον να αγνοηθούν.

Στον κινηματογράφο, υπέγραψε ταινίες όπως το «Our Day Will Come», το «The World Is Yours» και το «Athena», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2022. Το «Athena» ειδικά επιβεβαίωσε την εμμονή του Γαβρά με τα μεγάλα, χορογραφημένα πλάνα, την κοινωνική ένταση και την εικόνα ως σωματική εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι το «Storm» μοιάζει να συνεχίζει αυτήν ακριβώς τη γραμμή, αυτή τη φορά μέσα από τη φόρμα ενός music video.

Ο «νεαρός Γαβράς» – όπως συχνά αποκαλείται για να ξεχωρίζει από τον πατέρα του – έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να αξιοποιήσει ένα βαρύ κινηματογραφικό όνομα χωρίς να εγκλωβιστεί σε αυτό. Το σινεμά του δεν είναι η συνέχεια του πολιτικού θρίλερ του Κώστα Γαβρά. Είναι κάτι άλλο: πιο σωματικό, πιο ωμό, πιο pop, πιο συνδεδεμένο με την κουλτούρα της εικόνας και της μουσικής.

Στο «Storm», αυτή η ταυτότητα συμπυκνώνεται. Ο Γαβράς δεν γυρίζει ένα βίντεο για να συνοδεύσει ένα τραγούδι. Φτιάχνει έναν κόσμο. Ένα σχολείο χωρίς κανόνες, μια γενιά σε κατάσταση έκρηξης, μια χορογραφία βίας που γίνεται σχόλιο για την εφηβεία, την εξουσία, την ομάδα και την απομόνωση.

Και ίσως γι’ αυτό το βίντεο συζητιέται τόσο πολύ. Επειδή σε μια εποχή γρήγορης κατανάλωσης εικόνων, ο Ρομέν Γαβράς επιμένει να φτιάχνει εικόνες που δεν περνούν απλώς μπροστά από την οθόνη. Μένουν εκεί, σαν μικρές σκηνές από μια ταινία που θα μπορούσε να κρατήσει πολύ περισσότερο.

