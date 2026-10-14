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  • Ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες εγκατέλειψε το σχέδιο ταυτόχρονης κυκλοφορίας τεσσάρων βιογραφικών ταινιών για τους Beatles, επιλέγοντας αντ' αυτού μια κλιμακωτή προβολή από τον Απρίλιο του 2028.
  • Η παραγωγός Πίπα Χάρις πρότεινε το νέο πλάνο κυκλοφορίας μιας ταινίας ανά εβδομάδα, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό γεγονός που θα διαρκέσει συνολικά έναν μήνα.
  • Κάθε ταινία θα αφηγείται αυτόνομα την ιστορία ενός μέλους του συγκροτήματος, με πρωταγωνιστές τους Τζόζεφ Κουίν, Πολ Μεσκάλ, Μπάρι Κίογκαν και Χάρις Ντίκινσον.
  • Το εγχείρημα θέτει σημαντικές προκλήσεις για τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν τον ταυτόχρονο προγραμματισμό τεσσάρων διαφορετικών παραγωγών μέσα στον ίδιο μήνα.
  • Η παραγωγή των ταινιών συνεχίζεται κανονικά με τα γυρίσματα να έχουν ήδη συμπληρώσει 180 ημέρες, ενώ το οριστικό πλάνο διανομής παραμένει υπό διαμόρφωση.
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Η κυκλοφορία την ίδια ακριβώς μέρα και των τεσσάρων βιογραφικών ταινιών για τους Beatles αποτελούσε ένα από τα πιο τολμηρά σχέδια του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες. Όπως είχε αποκαλύψει πριν από αρκετούς μήνες, στόχος του ήταν οι τέσσερις ταινίες να βγουν ταυτόχρονα στις κινηματογραφικές αίθουσες, τον Απρίλιο. Μια ιδέα φιλόδοξη, σχεδόν παράλογη, η οποία τελικά δεν θα υλοποιηθεί. Ωστόσο, το εναλλακτικό σχέδιο που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι δεν είναι λιγότερο φιλόδοξο.

Οι τέσσερις ταινίες για το θρυλικό συγκρότημα προγραμματίζεται πλέον να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028, με διαφορά μίας εβδομάδας μεταξύ τους, ως ένα «τετραπλό κινηματογραφικό γεγονός». Η παραγωγός Πίπα Χάρις, η οποία μίλησε στο κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, εξήγησε ότι η πρόθεση είναι οι ταινίες να κυκλοφορήσουν μέσα στην ίδια χρονική περίοδο και όχι την ίδια ημέρα.

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Ενώ τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν συμπληρώσει ήδη έξι μήνες, η Χάρις, περιέγραψε την ιδέα ως μια κινηματογραφική εμπειρία που θα εκτείνεται σε ολόκληρο τον μήνα. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν μία ταινία κάθε εβδομάδα ή να επιλέξουν τη σειρά και τον ρυθμό που τους εξυπηρετεί, με βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με την ίδια, να δουν και τις τέσσερις.

Ωστόσο, η παραγωγός διευκρίνισε ότι πρόκειται για την «ιδέα που ισχύει αυτή τη στιγμή», γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το σχέδιο κυκλοφορίας. Η αρχική ιδέα -να προβληθούν και οι τέσσερις ταινίες την ίδια ημέρα-, θα απαιτούσε από το κοινό να αφιερώσει περισσότερες από οκτώ ώρες για να τις παρακολουθήσει διαδοχικά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, ακόμη και για τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές των Beatles.

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Κάθε ταινία προορίζεται να λειτουργεί αυτόνομα, αφηγούμενη την ιστορία ενός από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος. Η Χάρις, ωστόσο, υποστηρίζει ότι όταν οι τέσσερις ιστορίες συνδυαστούν, το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι «μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του». Πράγματι, οι Beatles ίσως είναι ένα από τα ελάχιστα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τεσσάρων ξεχωριστών κινηματογραφικών ταινιών αφιερωμένων στα μέλη τους.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν αναλάβει ο Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον, ο Πολ Μεσκάλ ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Μπάρι Κίογκαν ως Ρίνγκο Σταρ και ο Χάρις Ντίκινσον ως Τζον Λένον. Το καστ συμπληρώνουν η Σίρσα Ρόναν στον ρόλο της Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, η Μία ΜακΚένα-Μπρους ως Μορίν Στάρκι, η Άνα Σαουάι ως Γιόκο Όνο και η Έιμι Λου Γουντ ως Πάτι Μπόιντ. Τα σενάρια υπογράφουν οι Τζεζ Μπάτεργουορθ, Πίτερ Στρόαν και Τζακ Θορν.

Παρά τη φιλοδοξία του εγχειρήματος, το νέο σχέδιο κυκλοφορίας δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Την τέταρτη εβδομάδα, εφόσον τηρηθεί το πρόγραμμα με τις πρεμιέρες ανά επτά ημέρες, και οι τέσσερις ταινίες θα προβάλλονται ταυτόχρονα. Οι κινηματογράφοι θα πρέπει τότε να βρουν τρόπο να εντάξουν στο πρόγραμμά τους όλες τις παραγωγές, χωρίς να παραμερίσουν τις υπόλοιπες νέες κυκλοφορίες του ίδιου μήνα.

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Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ο Σαμ Μέντες δεν έχει αποκαλύψει ακόμη με ποια σειρά θα κυκλοφορήσουν οι τέσσερις ταινίες. Η απόφαση αυτή θεωρείται εξίσου σημαντική με την επιλογή των ηθοποιών που ενσαρκώνουν τα μέλη του συγκροτήματος.

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Σε κάθε περίπτωση, τα γυρίσματα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το αρχικό πλάνο προβλέπει συνολική διάρκεια γυρισμάτων 15 μηνών. Πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας κινηματογραφική παραγωγή, η οποία θα χρειαστεί ακόμη αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί.

Με πληροφορίες από World of Reel

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