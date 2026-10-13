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Το σενάριο, που συνυπογράφει ο Λέβινσον με την Τζίνα Ουμάκανθαν, καταγράφει την πορεία του Καζάν από την ελληνική καταγωγή του μέχρι την καθιέρωσή του στο Χόλιγουντ.

Η ταινία θα περιλαμβάνει σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, ενώ εξετάζονται πιθανοί ρόλοι για το καστ, όπως η Σίντνεϊ Σουίνι για τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε.

Το εγχείρημα επιχειρεί να αποτυπώσει τόσο την κινηματογραφική πρωτοπορία του Καζάν όσο και την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η στάση του ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων.

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Ο Μπάρι Λέβινσον επιστρέφει πίσω από την κάμερα με ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο, αυτή τη φορά αφιερωμένο στον Ελληνοαμερικανό Ελία Καζάν, έναν από τους σημαντικότερους αλλά και πιο αμφιλεγόμενους δημιουργούς στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Ο 84χρονος σκηνοθέτης του «Rain Man» έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία της βιογραφικής ταινίας «A Life», η οποία βασίζεται στα απομνημονεύματα του Καζάν που εκδόθηκαν το 1988, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν ο Λέβινσον και η Τζίνα Ουμάκανθαν. Η ταινία θα αφηγείται την πορεία του Καζάν από τα παιδικά του χρόνια ως γιος Ελλήνων μεταναστών, όταν όλα έδειχναν ότι θα αναλάμβανε την οικογενειακή επιχείρηση με τα χαλιά, έως την καθιέρωσή του στην κορυφή του «παλιού Χόλιγουντ».

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Στην πορεία του αυτή, ο Καζάν συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού κινηματογράφου. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που αναμένεται να εμφανιστούν στην ταινία συγκαταλέγονται η Μέριλιν Μονρόε, ο Μάρλον Μπράντο, ο Τζέιμς Ντιν, η Βίβιαν Λι, η Νάταλι Γουντ και ο Γουόρεν Μπίτι, μεταξύ πολλών ακόμη.

Ήδη, το Page Six αναφέρει ως πιθανή υποψήφια για τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε τη Σίντνεϊ Σουίνι. Η ιδέα δεν θεωρείται απίθανη, δεδομένης της σύνδεσης της ηθοποιού με τον γιο του Λέβινσον, Σαμ, μέσα από τη σειρά «Euphoria», στην οποία εκείνος έχει σημαντικό δημιουργικό ρόλο.

Ο ίδιος ο Λέβινσον δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Καζάν. «Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον συναγωνιστεί», δήλωσε στο Page Six. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με την εγγονή του σκηνοθέτη, Ζόι Καζάν, της οποίας η σειρά «East of Eden» έκανε πρεμιέρα στο Netflix αυτόν τον μήνα, ωστόσο εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συνομιλήσει μαζί της.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι ο παππούς της είχε μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ το 1955, καθιερώνοντας έτσι τον Τζέιμς Ντιν ως σταρ του σινεμά.

Η «παρακαταθήκη» του Ελία Καζάν παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Για ορισμένους, ο σκηνοθέτης θεωρείται προδότης, καθώς το 1952 κατονόμασε οκτώ πρώην συναδέλφους του από το Κομμουνιστικό Κόμμα ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η απόφασή του αυτή εκλήφθηκε από μεγάλο μέρος του Χόλιγουντ ως πράξη προδοσίας.

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Η διαμάχη αναζωπυρώθηκε το 1999, όταν ο Καζάν έλαβε τιμητικό Όσκαρ για το σύνολο της καριέρας του. Τότε, ορισμένοι θεατές τον χειροκρότησαν, ενώ άλλοι, μεταξύ των οποίων οι Νικ Νόλτε και Εντ Χάρις, παρέμειναν καθιστοί, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία τους.

Η νέα ταινία αποτελεί την καινούργια δουλειά του Λέβινσον μετά το «The Alto Knights», η εμπορική πορεία της οποίας, αποδείχθηκε απογοητευτική. Παρά τις πρόσφατες εμπορικές δυσκολίες, ο Λέβινσον διαθέτει μια φιλμογραφία η οποία, συχνά υποτιμάται σε σχέση με τη συνολική της αξία. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα «Diner», «The Natural», «Good Morning, Vietnam», «Rain Man», «Bugsy», «Sleepers» και «Wag the Dog».

Ωστόσο, η επιλογή του Καζάν ως κεντρικού προσώπου της νέας ταινίας δεν είναι τυχαία. Λίγοι σκηνοθέτες έχουν συνδεθεί με τόσο ισχυρές ερμηνείες και τόσο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Καζάν κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Gentleman’s Agreement» του 1947 και «On the Waterfront» του 1954.

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Το «A Life» φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη αυτή την πολυσύνθετη διαδρομή, από την ελληνική μεταναστευτική καταγωγή του έως την κορυφή του Χόλιγουντ, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικότητες και τις αντιφάσεις που σημάδεψαν την εποχή του.

Με πληροφορίες από World of Reel

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