Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό της οφειλής τους.

Η καταβολή των τελών πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς η εκπρόθεσμη πληρωμή επιφέρει κλιμακωτά πρόστιμα από 25% έως 100% του αρχικού ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet ή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ με τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας.

Η εξόφληση πραγματοποιείται ψηφιακά ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας έως το τέλος του έτους για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των τελών.

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Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2027 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για το ποσό που καλούνται να πληρώσουν.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι δεν εξοφλήσουν εγκαίρως την οφειλή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από το 25% και φτάνουν έως το 100% του αρχικού ποσού.

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Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο μέσω της πλατφόρμας myCAR, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Υπάρχει, ωστόσο, και η δυνατότητα έκδοσής του χωρίς κωδικούς, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027 μέσω myCAR

Η διαδικασία για την έκδοση του ειδοποιητηρίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων ακολουθούν τα εξής βήματα:

Επισκέπτονται την πλατφόρμα myCAR.

Συνδέονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Επιλέγουν την ενότητα που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας.

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Εντοπίζουν το ειδοποιητήριο για το έτος 2027.

Στη συνέχεια, μπορούν να αποθηκεύσουν το έγγραφο στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να το εκτυπώσουν. Στο ειδοποιητήριο αναγράφονται το ποσό της οφειλής και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξόφληση.

Πώς θα βρείτε τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Για όσους δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, η ΑΑΔΕ προσφέρει εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης του ειδοποιητηρίου.

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Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ειδικής υπηρεσίας «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet».

Για την αναζήτηση του εγγράφου απαιτούνται:

Ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

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Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Το έτος που αφορά η πληρωμή, δηλαδή το 2027.

Αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν «Εκτύπωση» και αποκτούν το ειδοποιητήριο πληρωμής.

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Πώς γίνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2027 μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικών τραπεζικών καναλιών.

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Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν:

Μέσω e-banking ή mobile banking, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Μέσω ΑΤΜ, με τα στοιχεία πληρωμής του εντύπου.

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Σε τραπεζικό κατάστημα.

Μέσω των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες πληρωμής.

Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο οι ιδιοκτήτες να διατηρούν το αποδεικτικό εξόφλησης για μελλοντική αναφορά.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Όσοι δεν καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης.

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες, οι προσαυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2027: Πρόστιμο 25% επί του ποσού των τελών κυκλοφορίας.

Εντός Φεβρουαρίου 2027: Πρόστιμο 50% επί του ποσού των τελών.

Από την 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο 100%, δηλαδή ίσο με το αρχικό ποσό των τελών.

Η ίδια επιβάρυνση προβλέπεται και σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής εξόφλησης των τελών. Το ελάχιστο πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, όταν το ποσό των οφειλόμενων τελών είναι χαμηλότερο. Για άλλες κατηγορίες οχημάτων ισχύουν διαφοροποιήσεις.

Για παράδειγμα, εάν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου ανέρχονται σε 200 ευρώ, η συνολική οφειλή διαμορφώνεται ως εξής:

Πληρωμή τον Ιανουάριο: 250 ευρώ.

Πληρωμή τον Φεβρουάριο: 300 ευρώ.

Πληρωμή από την 1η Μαρτίου: 400 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Το ύψος των τελών κυκλοφορίας εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος.

Ειδικότερα, για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα και το έτος πρώτης ταξινόμησης.

Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σύμφωνα με τις αντίστοιχες κλίμακες που εφαρμόζονται ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης.

Το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τέλη κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να επιλέξουν την ψηφιακή ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην αρμόδια ΔΟΥ ή φυσική κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Για να μην επιβαρυνθούν με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας του 2027, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση ακινησίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της ακινησίας, το όχημα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί ή να βρίσκεται σταθμευμένο σε δημόσιο δρόμο. Πρέπει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα.

Εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ξανά το όχημά του, μπορεί να προχωρήσει σε άρση της ακινησίας, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ενεργή ασφαλιστική κάλυψη και η καταβολή των αντίστοιχων τελών.

Τέλος, μέσω της εφαρμογής myCAR οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τυχόν οφειλές τελών κυκλοφορίας και να εκδίδουν βεβαίωση μη οφειλής.