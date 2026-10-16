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Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει διοικητικά πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για τους εκμεταλλευτές των χώρων, ενώ επιτρέπει την προσωρινή ή οριστική σφράγιση των ακινήτων σε περιπτώσεις υποτροπής.

Αρμόδιες αρχές, όπως η Οικονομική και η Δημοτική Αστυνομία, θα διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων υπεκμισθώσεων που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα, οι εγκεκριμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς και οι θεσμοθετημένες δομές φιλοξενίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αστέγους.

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Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη που προωθεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θέλει να βάλει τέλος στη συστηματική μετατροπή διαμερισμάτων κατοικίας σε υπνωτήρια και χώρους μαζικής διαμονής, βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο τις παράνομες υπεκμισθώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του υπουργείου, η πρόταση που έχει καταρτιστεί προβλέπει διοικητικά πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για όσους εκμεταλλεύονται τέτοιους χώρους, καθώς και δυνατότητα προσωρινής ή οριστικής σφράγισής τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Κατά τις ίδιες πηγές, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου που παρατηρείται έντονα στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, της μετατροπής διαμερισμάτων σε άτυπα «υπνωτήρια», χωρίς καμία τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών, πολεοδομικών ή τουριστικών προδιαγραφών.

Όπως επισημαίνεται στην πρόταση του υπουργείου, η πρακτική αυτή συνδέεται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των υπόλοιπων ενοίκων των πολυκατοικιών, καθώς και με φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει την απαγόρευση της συστηματικής εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο, μεμονωμένων κλινών ή θέσεων ύπνου σε ακίνητα με χρήση κατοικίας. Ως θέση ύπνου ή κλίνης, ορίζεται κάθε διαμορφωμένη υποδομή, όπως κρεβάτι, κουκέτα, στρώμα ή άλλη κατασκευή, που προορίζεται για διαμονή ή ανάπαυση.

Ποια κριτήρια θα οδηγούν στη διαπίστωση της παράβασης

Για να διαπιστωθεί η παράβαση, θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται η διάθεση κλινών έναντι ανταλλάγματος, η συχνή ή περιοδική αλλαγή των ενοίκων, καθώς και η διαμόρφωση ή χρήση του ακινήτου με τρόπο που θυμίζει οργανωμένο χώρο μαζικής διαμονής.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα νόμιμα αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και θεσμοθετημένες δομές φιλοξενίας, όπως ξενώνες και οικοτροφεία. Εξαιρούνται επίσης εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν αστέγους, εξαρτημένα άτομα και ανθρώπους που φιλοξενούνται σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους και ποιες κυρώσεις προβλέπονται

Τους ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων αναμένεται να αναλάβουν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η Οικονομική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι πολεοδομικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού.

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Για όσους εκμεταλλεύονται ή διευκολύνουν την απαγορευμένη χρήση ενός ακινήτου προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης που εκμισθώνει το ακίνητο μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο 5.000 ευρώ, εφόσον αποδειχθεί ότι γνώριζε τι συνέβαινε και το επέτρεψε ή το διευκόλυνε.

Εάν η παράνομη δραστηριότητα συνεχιστεί μετά την κοινοποίηση της διακοπής της, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα μέχρι τη συμμόρφωση. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ προβλέπεται και σφράγιση του ακινήτου. Σε δεύτερη υποτροπή, το ανώτατο όριο του προστίμου τριπλασιάζεται. Υπό συγκεκριμένες έκτακτες συνθήκες, οι χώροι μπορούν να σφραγιστούν προσωρινά ή οριστικά, ιδίως όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι διαδικασίες ελέγχου και σφράγισης, καθώς και οι λεπτομέρειες για την επιβολή και είσπραξη των προστίμων και την υποβολή ενστάσεων, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

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