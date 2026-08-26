Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στους οδηγούς, συνδέοντας τις ποινές με την επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας.

Για σοβαρά παραπτώματα, όπως οι κόντρες ή η οδήγηση με υψηλή ταχύτητα, τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 8.000 ευρώ, συνοδευόμενα από πολυετή αφαίρεση διπλώματος και ποινές φυλάκισης.

Οι παραβάσεις που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την εγκατάλειψη τραυματία ή την παραβίαση σιδηροδρομικών διαβάσεων επισύρουν κλιμακούμενα πρόστιμα και αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Παράλληλα, η υποτροπή σε παραβάσεις όπως η χρήση κινητού, η έλλειψη ζώνης ή η παράνομη στάθμευση οδηγεί σε σημαντική αύξηση των διοικητικών προστίμων και της διάρκειας αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

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Ορισμένες παραβάσεις δεν κοστίζουν πλέον απλώς μια κλήση. Ο ισχύων Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συνδέει την ποινή με τον οδηγό και προβλέπει αυστηρή κλιμάκωση όταν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε πέντε χρόνια. Για τις βαρύτερες περιπτώσεις προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, πολυετής αφαίρεση διπλώματος, αλλά και ποινές φυλάκισης.

Τα ποσά βασίζονται στον Ν. 5209/2025 – ΦΕΚ Α΄100/2025, όπως ισχύει μετά και τις νεότερες τροποποιήσεις του Ν. 5322/2026.

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Κόντρες και ταχύτητα πάνω από 200 χλμ./ώρα

Το βαρύτερο αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο για πρώτη παράβαση επιβάλλεται σε όσους συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες, συναγωνίζονται στην ταχύτητα, οδηγούν για επίδειξη ή ξεπερνούν τα 200 χλμ./ώρα:

Πρώτη φορά: 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια: 4.000 ευρώ και αφαίρεση για δύο χρόνια.

Τρίτη φορά: 8.000 ευρώ και αφαίρεση για τέσσερα χρόνια.

Το ίδιο καθεστώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή.

Αλκοόλ: Τρεις κλίμακες και φυλάκιση

Οι κυρώσεις αυξάνονται ανάλογα με τη μέτρηση:

Από 0,50 έως 0,80 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος: 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Πάνω από 0,80 έως 1,10 γραμμάρια: 700 ευρώ και αφαίρεση για 90 ημέρες.

Πάνω από 1,10 γραμμάρια: 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας και στοιχείων κυκλοφορίας για 180 ημέρες και φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών.

Η άρνηση αλκοτέστ θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην ανώτερη κλίμακα. Για τη βαριά μέθη ή την οδήγηση υπό την επίδραση ουσιών, η δεύτερη παράβαση μέσα στην πενταετία φέρνει 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για επτά χρόνια. Η τρίτη φέρνει 4.000 ευρώ και αφαίρεση για δέκα χρόνια. Οι αναλυτικές κλίμακες προβλέπονται στο άρθρο 46 του ΚΟΚ.

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Εγκατάλειψη τραυματία: Μέχρι ισόβια αφαίρεση

Ο οδηγός που εγκαταλείπει άνθρωπο τραυματισμένο ή δεν προσφέρει βοήθεια τιμωρείται αρχικά με 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Στη δεύτερη ίδια παράβαση επιβάλλονται 2.000 ευρώ και αφαίρεση για επτά χρόνια. Στην τρίτη, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 4.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται ισόβια. Εάν ο παθών κινδύνευσε, υπέστη βαριά σωματική βλάβη ή πέθανε, προβλέπονται ακόμη βαρύτερες κακουργηματικές ποινές.

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Παραβίαση σιδηροδρομικής διάβασης

Η διέλευση με κόκκινο σήμα ή κατεβασμένες μπάρες, η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε τρένο και η στάθμευση πάνω σε διάβαση επιφέρουν 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες. Παράλληλα προβλέπονται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και δικαστική χρηματική ποινή έως 2.000 ευρώ.

Σε υποτροπή, το διοικητικό πρόστιμο γίνεται 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για τέσσερα χρόνια. Στην τρίτη παράβαση, 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια χωρίς δίπλωμα.

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Κόκκινο φανάρι και STOP

Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη τιμωρείται με 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Για παραβίαση STOP χωρίς ατύχημα προβλέπονται 350 ευρώ και αφαίρεση για 30 ημέρες, ενώ αν προκληθεί τροχαίο το πρόστιμο ανεβαίνει στα 700 ευρώ και η αφαίρεση στις 60 ημέρες.

Χωρίς ατύχημα, η δεύτερη ίδια παράβαση φέρνει 1.000 ευρώ και 180 ημέρες χωρίς δίπλωμα και η τρίτη 2.000 ευρώ και έναν χρόνο. Εάν επαναληφθεί η βαρύτερη περίπτωση με πρόκληση τροχαίου, οι κυρώσεις φτάνουν τα 2.000 ευρώ και τέσσερα χρόνια αφαίρεσης και, την τρίτη φορά, τα 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια.

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Κινητό, ζώνη, κράνος και παιδικό κάθισμα

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Η χρήση κινητού στο χέρι, η μη χρήση ζώνης από τον οδηγό, η οδήγηση χωρίς κράνος και η μεταφορά παιδιού χωρίς το προβλεπόμενο κάθισμα ή μέσο συγκράτησης τιμωρούνται με 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Στη δεύτερη ίδια παράβαση το πρόστιμο γίνεται 1.000 ευρώ και η αφαίρεση 180 ημέρες. Στην τρίτη φτάνει τα 2.000 ευρώ και τον έναν χρόνο. Εάν η χρήση κινητού συνδεθεί με σοβαρό τροχαίο, ενεργοποιούνται και οι διατάξεις περί επικίνδυνης οδήγησης.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

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Για οδήγηση χωρίς την κατάλληλη άδεια προβλέπονται 500 ευρώ για δίκυκλο, 700 ευρώ για ΙΧ και 1.000 ευρώ για ταξί ή λεωφορείο, μαζί με αφαίρεση της άδειας –εφόσον υπάρχει– για έναν χρόνο.

Όποιος οδηγεί ενώ το δίπλωμά του έχει ήδη αφαιρεθεί αντιμετωπίζει επιπλέον φυλάκιση έως έναν χρόνο και δικαστική χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Στις ειδικές περιπτώσεις υποτροπής του άρθρου 110, οι κυρώσεις φτάνουν τα 2.000 ευρώ και τέσσερα χρόνια αφαίρεσης και, στην τρίτη φορά, τα 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια.

Ακόμη και τα 150 ευρώ μπορούν να γίνουν 2.000

Η παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και η στάθμευση σε ράμπα ή θέση ΑμεΑ ξεκινούν από πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Επειδή, όμως, περιλαμβάνονται στις παραβάσεις υποτροπής, η δεύτερη ίδια παράβαση μέσα στην πενταετία κοστίζει 1.000 ευρώ και 180 ημέρες χωρίς δίπλωμα, ενώ η τρίτη 2.000 ευρώ και έναν χρόνο.

Υποτροπή σημαίνει επανάληψη της ίδιας παράβασης – όχι διαφορετικών παραβάσεων του καταλόγου. Εάν βεβαιωθούν ταυτόχρονα περισσότερες παραβάσεις, το συνολικό ποσό αποτελείται από το πρόστιμο της βαρύτερης, προσαυξημένο κατά το μισό των προστίμων των υπολοίπων. Έτσι, ο τελικός λογαριασμός μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερος.