Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Εργασίας επιβάλλει πρόστιμα έως 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας κατά τον καύσωνα.

Απαγορεύονται οι υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες από τις 13:00 έως τις 17:00 σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που επικρατούν.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εντατικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν οι εργοδότες εφαρμόζουν τις απαγορεύσεις και τα προβλεπόμενα οργανωτικά μέτρα προστασίας.

Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων τα τεχνικά έργα, τα εργοτάξια, τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και τις υπηρεσίες διανομής προϊόντων με δίκυκλα.

Οι εργοδότες οφείλουν να προσαρμόζουν το ωράριο, να παρέχουν διαλείμματα και πόσιμο νερό, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού τους.

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Πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, τα οποία έχει θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας.

Εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, απαγορεύτηκαν οι υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες από τις 13:00 έως τις 17:00 στις περιοχές της Αττικής, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου.

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Μιλώντας στο ERTNews, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, υπενθύμισε ότι η αναστολή των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους στις περιοχές που πλήττονται από τον καύσωνα είναι υποχρεωτική.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα έκτακτα μέτρα. Όπως ανέφερε, όπου εντοπίζονται εργοδότες που συνεχίζουν να απασχολούν προσωπικό υπό αυτές τις συνθήκες, παρά τις απαγορεύσεις, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τις υπηρεσίες διανομής (delivery), των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στις συγκεκριμένες περιοχές λόγω του καύσωνα, τα μέτρα αφορούν επίσης:

οικοδομικά και τεχνικά έργα,

εργοτάξια,

ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

εργασίες διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλα.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι τα μέτρα έχουν ληφθεί με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες, οι οποίες συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τόνισε ακόμη ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν οργανωτικά μέτρα προστασίας, όπως προσαρμογές στο ωράριο εργασίας, εφαρμογή τηλεργασίας όπου αυτό είναι δυνατό, χορήγηση τακτικών διαλειμμάτων, παροχή πόσιμου νερού και διάθεση κατάλληλων χώρων ανάπαυσης για το προσωπικό.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τις απογευματινές ώρες προβλέπεται εκδήλωση καταιγίδων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Αναφερόμενος στους ελέγχους και στις κυρώσεις, ο κ. Καραγκούνης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα ανά εργαζόμενο, 2.000 ευρώ, αν υπάρξει η οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη. Δεν είναι δηλαδή μικρά τα πρόστιμα, είναι πολύ μεγάλα ανά εργαζόμενο, οπότε για αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα από τους εργοδότες να μην προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».