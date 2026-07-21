Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καύσωνα μετατρέπουν το εσωτερικό των σταθμευμένων αυτοκινήτων σε επικίνδυνα θερμά περιβάλλοντα που αγγίζουν ακόμη και τους 86 βαθμούς Κελσίου.

Οι εκτεθειμένες επιφάνειες του οχήματος ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσα εγκαύματα στους επιβάτες, ενώ η χρήση του κλιματισμού στη μέγιστη ένταση επιβαρύνει σημαντικά τον κινητήρα.

Η καθηγήτρια Χάνα Μαίρη Φράι προτείνει μια μέθοδο ρευστοδυναμικής για την απομάκρυνση του θερμού αέρα ανοίγοντας το πίσω παράθυρο και ανοιγοκλείνοντας γρήγορα την πόρτα του οδηγού.

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί διαφορά πίεσης που αποβάλλει τον εγκλωβισμένο αέρα και ανανεώνει την ατμόσφαιρα στην καμπίνα πριν από τη χρήση του κλιματιστικού συστήματος.

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Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, με τον υδράργυρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, μετατρέπουν το εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε πραγματικό «φούρνο». Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για όσους διαθέτουν όχημα χωρίς σύστημα κλιματισμού, καθώς ακόμη και μια σύντομη διαδρομή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσάρεστη.

Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν πόσο γρήγορα αυξάνεται η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα. Όταν έξω επικρατούν 30°C, το εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει τους 50°C μέσα σε μόλις μισή ώρα. Αν όμως η εξωτερική θερμοκρασία ανέβει στους 40°C, τότε η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ακραία: σε 30 λεπτά η θερμοκρασία στο εσωτερικό αγγίζει τους 74°C, ενώ έπειτα από μία ώρα σταθεροποιείται περίπου στους 86°C.

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Παράλληλα, επιφάνειες που εκτίθενται απευθείας στον ήλιο, όπως το τιμόνι και το ταμπλό, μπορούν να ξεπεράσουν τους 100°C. Αντίστοιχα, τα δερμάτινα καθίσματα και οι μεταλλικές αγκράφες των ζωνών ασφαλείας είναι δυνατό να προκαλέσουν εγκαύματα δεύτερου βαθμού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επαφής με το δέρμα.

Η συνηθέστερη αντίδραση των οδηγών είναι να θέτουν αμέσως σε λειτουργία τον κλιματισμό στη μέγιστη ένταση. Ωστόσο, η λύση αυτή δεν αποδίδει άμεσα, ενώ επιβαρύνει τόσο την κατανάλωση όσο και τη λειτουργία του οχήματος, καθώς ο κινητήρας καταπονείται περισσότερο μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.

Μια διαφορετική προσέγγιση προτείνει η Χάνα Μαίρη Φράι, Βρετανίδα καθηγήτρια Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μαθηματικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσιάστρια του BBC. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει ένας απλός, γρήγορος και οικονομικός τρόπος να απομακρυνθεί ο υπερθερμασμένος αέρας από την καμπίνα χωρίς να απαιτείται αρχικά η χρήση του κλιματισμού.

@fryrsquared I first shared this a year ago today – but thought it worth posting again if it helps in this scorchio! ♬ original sound – Hannah Fry

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ανοίγουμε το πίσω δεξί παράθυρο, δηλαδή εκείνο που βρίσκεται πίσω από τη θέση του συνοδηγού. Στη συνέχεια, παραμένοντας έξω από το όχημα, ανοίγουμε και κλείνουμε γρήγορα την πόρτα του οδηγού δύο ή τρεις φορές.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου βασίζεται στη ρευστοδυναμική, τον κλάδο της μηχανικής που εξετάζει τη συμπεριφορά των υγρών και των αερίων όταν βρίσκονται σε κίνηση. Όπως εξηγεί η 42χρονη επιστήμονας, η γρήγορη κίνηση της πόρτας λειτουργεί σαν ένα μεγάλο έμβολο, παρασύροντας τον αέρα και δημιουργώντας περιοχή χαμηλής πίεσης στο μπροστινό μέρος της καμπίνας.

Η διαφορά πίεσης προκαλεί το φαινόμενο που στη φυσική είναι γνωστό ως «συνολική ροή» (bulk flow). Ο υπερθερμασμένος και στάσιμος αέρας απομακρύνεται από το εσωτερικό, ενώ από το ανοιχτό πίσω παράθυρο εισέρχεται εξωτερικός αέρας, ο οποίος, παρότι ζεστός, είναι σημαντικά πιο δροσερός από τον αέρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο όχημα.

Έτσι δημιουργείται μια άμεση ανανέωση της ατμόσφαιρας στην καμπίνα, μειώνοντας αισθητά τη θερμοκρασία πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Βέβαια, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, η χρήση του κλιματισμού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στη συνέχεια, ώστε να διατηρηθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε άνετα επίπεδα θερμοκρασίας.