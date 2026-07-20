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Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπενθυμίζει στους εργοδότες ότι έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων απέναντι στη θερμική καταπόνηση, με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την επικράτηση ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών σε περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στην εγκύκλιο 34666/03.06.2024, η οποία αφορά την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης στους χώρους εργασίας. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών παρεμβάσεων για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

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Το υπουργείο σημειώνει ότι στα οργανωτικά μέτρα προστασίας που μπορούν να εφαρμοστούν, ανάλογα με τις συνθήκες, περιλαμβάνεται ακόμη και η διακοπή των εργασιών, ιδιαίτερα σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τα τεχνικά έργα και οι υπηρεσίες διανομής, όταν η εργασία καθίσταται επικίνδυνη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων προστασίας ελέγχου οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.