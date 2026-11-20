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Η εταιρεία VESTA FOODS Α.Ε. τιμωρήθηκε με πρόστιμο 489.530 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων κρέατος.

Επιπλέον, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αγοράς.

Για τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων επιβλήθηκαν πρόστιμα 66.500 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.523 τεμάχια προϊόντων.

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Πρόστιμα που αγγίζουν το μισό εκατομμύριο ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε προϊόντα κρέατος επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας στην αγορά.

Σύμφωνα με την Αρχή, κατά το διάστημα 10 έως 17 Νοεμβρίου 2026, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 586.030 ευρώ, για παραβάσεις που αφορούν τα περιθώρια μικτού κέρδους, τη λειτουργία της αγοράς και τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

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Πρόστιμο 489.530 ευρώ σε εταιρεία τροφίμων

Η σημαντικότερη παράβαση αφορά την εταιρεία VESTA FOODS Α.Ε., στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 489.530 ευρώ. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους, η επιχείρηση υπερέβη το επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους σε 48 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας κρέατος. Οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2026, ενώ η σχετική κύρωση επιβλήθηκε τον Νοέμβριο.

Το περιθώριο μικτού κέρδους αποτυπώνει τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης ενός προϊόντος και στο κόστος απόκτησής του, πριν αφαιρεθούν τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.

Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου σημαίνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, η επιχείρηση ξεπέρασε το όριο που προέβλεπε η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πρόστιμα και για άλλες παραβάσεις

Πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Αρχή επέβαλε επιπλέον πρόστιμα 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, πρόστιμα 66.500 ευρώ επιβλήθηκαν για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων. Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην κατάσχεση και καταστροφή 8.523 τεμαχίων, απομακρύνοντάς τα από την αγορά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή δεν προσδιορίζει τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν τα υπόλοιπα πρόστιμα ούτε τις κατηγορίες των απομιμητικών προϊόντων.

Το μήνυμα προς την αγορά

Η επιβολή των προστίμων αναδεικνύει τη σημασία των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι έλεγχοι στα τρόφιμα, καθώς οι τιμές βασικών προϊόντων επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.