Ολοσχερώς καταστράφηκαν τρία λεωφορεία των ΜΑΤ, τα οποία ήταν σταθμευμένα στην έδρα της υπηρεσίας, στην περιοχή του Γουδή, το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγα λεπτά μετά τις πέντε και άμεσα έσπευσαν στο σημείο 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για κάποια μηχανική βλάβη και αυτανάφλεξη και όχι για κακόβουλη ενέργεια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026