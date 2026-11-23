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Ολοσχερώς καταστράφηκαν τρία λεωφορεία των ΜΑΤ, τα οποία ήταν σταθμευμένα στην έδρα της υπηρεσίας, στην περιοχή του Γουδή, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγα λεπτά μετά τις πέντε και άμεσα έσπευσαν στο σημείο 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για κάποια μηχανική βλάβη και αυτανάφλεξη και όχι για κακόβουλη ενέργεια.

Βίντεο από Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Φωτογραφία από Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε λεωφορεία στον δήμο Ζωγράφου #Αττική. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026