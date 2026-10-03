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Από εχθές Παρασκευή παραμένουν εγκλωβισμένοι οκτώ εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού στο Φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω της σοβαρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο σημείο, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας και οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη την ασφαλή έξοδό τους.

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Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα μεγάλα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην περιοχή προκάλεσαν ορμητικούς χειμάρρους μέσα στο φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έξοδος των εργαζομένων υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, και οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, διαθέτουν αποθέματα τροφίμων που επαρκούν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, όταν εκτιμάται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουν πλέον υποχωρήσει.

(Πηγή: dikastiko.gr)